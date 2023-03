Freshpet dégringole alors que Jana Partners qualifie le plan de levée de fonds de la société de "mal conçu".

Freshpet avait annoncé mardi son intention de proposer à titre privé 350 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à échéance 2028, que la société utilisera à des fins générales. Les actions de la société ont chuté d'environ 8 % dans les échanges après bourse à la suite de cette nouvelle.

"Nous sommes étonnés que le conseil d'administration de Freshpet ait choisi de lancer une importante levée de fonds liée à des actions sur un marché fragile, ébranlé par une crise systémique du système bancaire", a déclaré Jana Partners dans un communiqué.

Jana Partners, basé à New York, qui a révélé une participation de près de 10 % dans Freshpet en septembre, a également ajouté que la société "nécessite soit un changement significatif au sein du conseil d'administration, soit, en l'absence d'un tel changement, devrait être vendue".

Freshpet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Plus tôt en décembre, la société d'investissement activiste avait déclaré qu'elle prévoyait de lancer une course aux procurations avec la société et de briguer des sièges au conseil d'administration, selon une déclaration réglementaire.