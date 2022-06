Freshpet procède au rappel volontaire d'un lot de sacs de 4,5 livres de recettes de poulet cuit à la maison Freshpet Select Fresh from the Kitchen en raison d'une contamination potentielle à la salmonelle.

Freshpet Inc. annonce le rappel volontaire d'un seul lot de poulet Freshpet Select Fresh From the Kitchen Home Cooked Chicken Recipe (sac de 4,5 lb), dont la date de péremption est le 29/10/22, en raison d'une contamination potentielle par des salmonelles. Les salmonelles peuvent affecter les animaux qui consomment le produit et il existe un risque pour les humains, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, lorsqu'ils manipulent des produits contaminés, surtout s'ils ne se sont pas soigneusement lavés les mains après avoir été en contact avec les produits ou les surfaces exposées à ces produits. Les personnes en bonne santé infectées par Salmonella doivent se surveiller pour détecter certains ou tous les symptômes suivants : nausées, vomissements, diarrhée ou diarrhée sanglante, crampes abdominales et fièvre. La salmonelle peut entraîner des affections plus graves, notamment des infections artérielles, une endocardite, de l'arthrite, des douleurs musculaires, une irritation des yeux et des symptômes des voies urinaires. Les consommateurs qui présentent ces signes après avoir été en contact avec ce produit doivent contacter leur prestataire de soins. Les chiens atteints d'une infection à Salmonella peuvent être léthargiques et avoir de la diarrhée ou une diarrhée sanglante, de la fièvre et des vomissements. Certains chiens auront seulement une diminution de l'appétit, de la fièvre et des douleurs abdominales. Les chiens infectés mais par ailleurs en bonne santé peuvent être porteurs et infecter d'autres animaux ou des humains.