Jana augmente la pression sur Freshpet, recrute Schmidt pour faire campagne.

Jana Partners LLC, qui a déclaré détenir une participation de 9,9 % en septembre, a récemment ajouté Schmidt à un groupe de conseillers qui comprend également un ancien directeur financier de Kraft Foods et un ancien directeur général de Jarden Corp, ont déclaré les sources, qui n'étaient pas autorisées à parler publiquement de l'affaire privée.

Cette décision intervient à un moment où l'intérêt pour les acquisitions dans le secteur est important et après que Freshpet ait engagé Bank of America pour explorer des alternatives stratégiques, y compris une vente éventuelle, ont déclaré deux personnes au courant de l'embauche.

Un représentant de Freshpet a refusé de commenter et un représentant de Bank of America n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Schmidt est un ancien directeur général de la marque d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie Blue Buffalo, qui a été achetée par General Mills Inc en 2017. Schmidt est actuellement directeur chez Campbell Soup Co, ayant rejoint le conseil d'administration en 2018 dans le cadre d'un règlement avec le fonds spéculatif Third Point LLC.

Chez Campbell Soup, Schmidt a aidé l'entreprise à embaucher un nouveau directeur général et a aidé à superviser d'autres changements dans le portefeuille de l'entreprise.

Jana Partners veut que Freshpet envisage des changements opérationnels et améliore la façon dont elle alloue le capital en plus d'explorer une vente, mais elle n'a pas dit si elle prévoit de nommer des candidats au poste d'administrateur dans une éventuelle course aux procurations.

La société activiste intensifie sa pression sur l'entreprise quelques semaines seulement après que Mars a annoncé l'achat de Champion Petfoods, une vente qui a laissé Freshpet comme la seule grande entreprise indépendante d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord. Le processus de vente de Champion Petfoods a été très compétitif et a suscité un intérêt stratégique important, selon deux sources.

Les deux dernières années ont été des montagnes russes pour Freshpet. En 2021, le cours de l'action a atteint un record de 185 $ pour ensuite plonger de 79 % et passer sous la barre des 39 $ l'action en septembre 2022 après une série de résultats ratés, de fautes opérationnelles et le départ de son directeur financier en septembre. La société a nommé un nouveau directeur financier en novembre.

Le cours de l'action de Freshpet a bondi de plus de 50 % depuis que Jana a effectué un dépôt réglementaire annonçant sa participation dans la société. Dans le passé, le fonds spéculatif, dirigé par Barry Rosenstein, a poussé à des changements chez Whole Foods Market, qui s'est vendu à Amazon.com Inc en 2017, et Pinnacle Foods, qui a été vendu à Conagra Brands en 2018.