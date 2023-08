Freshpet, Inc. se concentre sur le développement, la fabrication, le marketing et la distribution de produits alimentaires pour animaux de compagnie. Les produits de la société comprennent des aliments pour chiens, des aliments pour chats et des friandises pour chiens. Les produits de la société sont fabriqués conformément à sa philosophie nutritionnelle, à savoir une alimentation fraîche, à base de viande, et un traitement minimal. Ses recettes exclusives comprennent de la vraie viande fraîche et des combinaisons variées de légumes riches en vitamines, de légumes verts à feuilles et de fruits riches en antioxydants, sans utiliser de conservateurs, d'additifs ou d'ingrédients artificiels. Ses produits sont vendus sous la marque Freshpet. La société vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de réfrigérateurs de marque appartenant à la société, les Freshpet Fridges. La société vend ses produits aux États-Unis, au Canada et en Europe. Elle vend ses produits par le biais de catégories de vente au détail : épicerie (y compris en ligne), grande distribution, clubs, spécialités pour animaux de compagnie et produits naturels.

Secteur Transformation des aliments