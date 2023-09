Freshworks Inc. est une société de développement de logiciels qui fournit des produits SaaS (Software-as-a-Service). Elle fournit des solutions qui servent l'expérience client (CX), la gestion des services informatiques (ITSM), la gestion de la relation client (CRM), les ventes et le marketing et la gestion des ressources humaines (HR). Elle propose des produits CX, Freshdesk, dont Freshdesk Support Desk, Freshdesk Omnichannel Suite, Freshdesk Messaging, Freshdesk Contact Center, et Freshdesk Customer Success. Son produit ITSM, Freshservice, fournit à la fois l'intelligence et l'automatisation dont les entreprises ont besoin pour offrir aux employés une expérience semblable à celle du consommateur. Freshservice offre quatre niveaux de plans d'abonnement payants et propose des add-ons d'achat, tels que le pack de transactions d'orchestration, le pack d'actifs et la gestion SaaS. Les produits de vente et de marketing de la société comprennent Freshsales, Freshmarketer et Freshsales Suite. La plateforme Neo de la société fournit des services partagés qui permettent la sortie de nouveaux produits.

Secteur Logiciels