Freshworks dépasse ses estimations de chiffre d'affaires grâce à des propositions à bas prix qui stimulent la demande

La hausse des taux d'intérêt, l'inflation élevée et la crise bancaire ont assombri les perspectives économiques mondiales au cours des derniers mois, obligeant les entreprises à réduire leurs budgets technologiques.

Freshworks, dont les produits sont en concurrence avec Salesforce Inc et Zendesk, a déclaré à Reuters que le ralentissement économique poussait de plus en plus d'entreprises à se tourner vers ses propositions plus abordables.

Le chiffre d'affaires de la société basée à San Mateo, en Californie, a augmenté de 20 % au cours du premier trimestre qui s'est achevé en mars, pour atteindre 137,7 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 134,3 millions de dollars, selon Refinitiv.

Elle a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 3,9 millions de dollars. La perte nette s'est réduite à 42,7 millions de dollars, contre 49,1 millions de dollars un an plus tôt.

Les prévisions de recettes pour le deuxième trimestre sont largement conformes aux estimations, tandis que les prévisions de bénéfices ajustés sont supérieures aux estimations.