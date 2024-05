Freshworks Inc. est une société de développement de logiciels. La société propose des produits SaaS (Software-as-a-Service) qui offrent des solutions de service à la clientèle et aux employés guidées par l'intelligence artificielle (IA). Elle dispose d'une plateforme unifiée de gestion de la relation client (CRM) qui englobe l'assistance, les ventes et le marketing. Son service client (CS) comprend Freshworks Customer Service Suite, Freshdesk, Freshcaller et Freshsuccess. Ses offres de produits de messagerie/chat comprennent Freshchat. Ses offres de produits de vente et de marketing comprennent Freshsales, Freshmarketer et Freshsales Suite. Ses offres de technologie de l'information (IT) et de gestion des services aux employés (ITSM) comprennent Freshservice et Freshservice for Business Teams. La plateforme Neo de la société est la base de l'entreprise alimentée par l'IA pour tous les produits Freshworks, qui comprennent un moteur d'IA, une plateforme pour les développeurs, la place de marché Freshworks, un service d'analyse et des services d'expérience client unifiée.

Secteur Logiciels