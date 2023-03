Fresnillo réduit de moitié son dividende annuel en raison de la chute des bénéfices et des revenus

(Alliance News) - Fresnillo PLC a déclaré mardi que les résultats de 2022 ont été affectés par les pressions de l'industrie, notamment la volatilité des prix des métaux précieux et l'inflation des coûts.

Le mineur mexicain a déclaré que la production d'argent a légèrement augmenté de 1,2% à 53,7 millions d'onces, contre 53,1 millions il y a un an, mais que la production d'or a chuté de 15% à 635 926 onces, contre 751 203. Les deux sont toutefois conformes aux prévisions de l'entreprise.

Le revenu total a chuté de 10 %, passant de 2,70 milliards de dollars à 2,43 milliards de dollars, en raison de la baisse du revenu ajusté combinée à des "frais de traitement et de raffinage plus élevés", a-t-il déclaré.

Le bénéfice avant impôts s'est effondré de 59%, passant de 611,5 millions USD à 248,6 millions USD. Les coûts de production ajustés ont augmenté de 15% à 1,45 milliard d'USD, contre 1,26 milliard d'USD.

UBS avait prévu une baisse du bénéfice avant impôts à 192 millions d'USD et des revenus à 2,52 milliards d'USD.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est élevé à 751,1 millions USD, soit une baisse de 38% par rapport aux 1,21 milliard USD de l'année précédente.

Octavio Alvidrez, directeur général, a déclaré : "Fresnillo a réalisé une performance opérationnelle résiliente en 2022, nos collaborateurs ayant su relever un certain nombre de défis externes et respecter nos prévisions de production. Nos résultats financiers ont été affectés par les pressions de l'industrie, notamment la volatilité des prix des métaux précieux et l'inflation des coûts, tandis que notre personnel a continué à ressentir l'impact de la pandémie et a causé des retards dans notre programme de développement, et plus spécifiquement au Mexique, la réforme du travail qui a limité le recours aux contractants, nous obligeant à former de nouveaux employés."

Fresnillo a déclaré un dividende final de 13,3 cents US par action, portant le total annuel à 16,7 cents US, soit une baisse de 51% par rapport aux 33,9 cents US de l'année précédente.

En 2023, elle s'attend à ce que la production d'argent attribuable se situe entre 57,0 millions et 64,0 millions d'onces, silverstream compris, donc en hausse de 6,1 % à 19 %.

La production d'or devrait se situer entre 590 000 et 640 000 onces, soit une baisse de 7,2 % à une hausse marginale.

Fresnillo a déclaré s'attendre à ce que l'inflation des coûts persiste au cours de l'année à venir.

Les actions étaient en baisse de 0,8% à 754,60 pence chacune mardi matin à Londres.

