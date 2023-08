(Alliance News) - Fresnillo PLC a réduit de moitié son dividende semestriel en réponse à une forte baisse des bénéfices, mais a maintenu ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année 2023.

Les actions de Fresnillo étaient en baisse de 8,4 % à 566,20 pence à Londres tôt mardi, la pire performance du FTSE 100.

Le mineur d'or et d'argent au Mexique a déclaré que le bénéfice des activités poursuivies avant impôts était de 47,9 millions de dollars au cours des six mois qui se sont terminés le 30 juin, en baisse par rapport à 155,2 millions de dollars un an plus tôt. Les deux chiffres comprennent les effets négatifs de la réévaluation du contrat Silverstream de 17,0 millions USD et 36,3 millions USD, respectivement.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est élevé à 1,34 milliard USD au cours du dernier semestre, soit une hausse de 6,7 % par rapport à 1,26 milliard USD l'année précédente. Les recettes ajustées se sont élevées à 1,43 milliard de dollars, en hausse de 6,1 % par rapport à 1,35 milliard de dollars. Les recettes ajustées ajoutent les frais de traitement et de raffinage et les effets de la couverture des prix des métaux.

Fresnillo, basé à Mexico, a expliqué qu'il a vendu plus de volume d'or et d'argent à des prix plus élevés, bien que cela ait été quelque peu compensé par la baisse des prix du zinc.

La production d'argent s'est élevée à 28,0 millions d'onces au cours des six derniers mois, soit une hausse de 1,4 % par rapport aux 27,6 millions d'onces produites l'année précédente. La production d'or s'est élevée à 325 415 onces, soit une augmentation de 5,4 % par rapport aux 308 752 onces produites l'année précédente.

Cependant, le coût des ventes a augmenté de 19 %, passant de 893,2 millions USD à 1,06 milliard USD, les coûts de production ajustés ayant augmenté de 17 %, passant de 659,3 millions USD à 773,9 millions USD. Fresnillo a déclaré que les coûts de production ont été augmentés par la hausse du peso mexicain par rapport au dollar et par les coûts de démarrage de l'usine d'enrichissement du projet Juanicipio.

La montée en puissance de la nouvelle mine de Juanicipio se déroule comme prévu, a déclaré Fresnillo, et la pleine capacité nominale est attendue pour le troisième trimestre.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a baissé de 24 %, passant de 459,1 millions USD l'année précédente à 351,0 millions USD au cours du premier semestre.

Compte tenu de la baisse des bénéfices, Fresnillo a réduit de plus de moitié son dividende intérimaire, qui est passé de 3,4 cents l'année précédente à 1,40 cents.

Fresnillo a signalé le décès de deux entrepreneurs au cours des six derniers mois. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'un rappel de la nécessité de se concentrer sur "l'instauration d'une véritable culture de la sécurité dans l'ensemble de l'entreprise".

En ce qui concerne l'avenir, Fresnillo n'a pas modifié ses prévisions de production. Elle prévoit une production d'argent attribuable de 57,0 millions à 64,0 millions d'onces, y compris Silverstream. La production d'or devrait se situer entre 590 000 et 640 000 onces. Ces chiffres sont à comparer aux 53,7 millions d'onces d'argent et aux 635 926 onces d'or extraites en 2022.

"Nous sommes déterminés à gérer les coûts et à améliorer encore la productivité, tout en tenant les promesses de Juanicipio à mesure que nous achevons la montée en puissance", a déclaré Octavio Alvidrez, directeur général. "Nous sommes bien placés pour atteindre nos objectifs d'exploitation pour l'année.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.