Les actions sont dans le rouge ; la livre sterling s'échange autour de 1,25 USD

(Alliance News) - Les actions à Londres ont terminé en baisse mardi, tandis que la livre a atteint son plus haut niveau depuis juin, alors que les inquiétudes concernant la crise bancaire du mois dernier sont réapparues.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 38,48 points, soit 0,5%, à 7.634,52 mardi. L'indice FTSE 250 a terminé en baisse de 64,37 points, soit 0,3 %, à 18 815,04 points. L'AIM All-Share a clôturé en baisse de 3,17 points, soit 0,4%, à 810,22.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,4 % à 764,05, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,3 % à 16 435,40, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,4 % à 13 351,97.

Le Fonds monétaire international a déclaré que les récentes turbulences bancaires aux États-Unis et en Europe pourraient s'étendre à des institutions non bancaires cruciales telles que les fonds de pension, ce qui compliquerait encore la lutte des banques centrales contre l'inflation élevée.

Les risques bancaires "pourraient s'intensifier dans les mois à venir dans un contexte de resserrement continu de la politique monétaire à l'échelle mondiale" et s'étendre au secteur non bancaire interconnecté, qui détient désormais près de la moitié de tous les actifs financiers mondiaux, ont écrit les économistes du FMI dans un billet de blog.

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase, a déclaré que si la crise bancaire actuelle n'est pas comparable à celle de 2008, elle "n'est pas encore terminée" et se fera sentir pendant des années.

M. Dimon, qui, en coordination avec les autorités de Washington, a défini la réponse du secteur financier à la crise, a déclaré que les récentes faillites bancaires "ont considérablement modifié les attentes du marché [...] le marché boursier est en baisse et les probabilités d'une récession ont augmenté", a-t-il écrit dans sa lettre annuelle aux actionnaires.

"Et bien que cette situation n'ait rien à voir avec 2008, on ne sait pas exactement quand la crise actuelle prendra fin.

Chris Turner, analyste chez ING, a commenté les récents développements en disant qu'un "atterrissage brutal des États-Unis et un cycle d'assouplissement brutal de la Fed sont plus probables", ce qui, selon lui, constitue une "histoire nettement baissière pour le dollar".

La livre était cotée à 1,2501 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, en forte hausse par rapport à 1,2386 USD à la clôture de lundi.

La livre a atteint un sommet intrajournalier de 1,2524 USD, son meilleur niveau depuis juin de l'année dernière.

Dans le FTSE 100, le mineur Fresnillo a été le plus performant à la clôture, en hausse de 3,8 %, alors que l'or a dépassé la barre des 2 000 USD.

L'once d'or était cotée à 2 016,62 USD à la clôture mardi, soit une hausse significative par rapport à 1 988,83 USD à la même heure lundi.

Haleon a été l'une des meilleures performances, clôturant en hausse de 2,3%, après que Bernstein ait démarré l'entreprise pharmaceutique avec 'surperformance' et un objectif de prix de 380 pence.

Glencore a augmenté de 2,1 %, inversant les pertes de lundi.

Lundi, la société Teck Resources, cotée à New York, a déclaré avoir reçu une proposition d'acquisition "non sollicitée et opportuniste" de la part de Glencore et que son conseil d'administration l'avait rejetée à l'unanimité.

Glencore a proposé 7,78 de ses propres actions pour chaque action à droit de vote subalterne de classe B de Teck, et 12,73 actions pour chaque action ordinaire de classe A de Teck. Cela représentait une prime de 20 % pour les deux à la date de l'offre.

Glencore a déclaré que la société fusionnée aurait une valeur de synergie après impôts estimée entre 4,25 et 5,25 milliards de dollars.

Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell, a déclaré que la perspective de "méga-opérations" dans le secteur minier avait suscité l'enthousiasme des investisseurs et apporté un "nouveau souffle" au secteur.

Les actions minières avaient souffert des craintes d'un ralentissement économique.

Dans le FTSE 250, Rathbones a augmenté de 1,3 % après que la société a accepté de fusionner avec Investec Wealth & Investment pour créer l'un des principaux gestionnaires de patrimoine du Royaume-Uni.

Investec W&I UK comprend les activités de gestion de patrimoine et d'investissement d'Investec au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes, mais exclut Investec Bank et Investec Wealth & Investment International, qui resteront toutes deux des filiales à part entière d'Investec.

La fusion donnera naissance à un gestionnaire de patrimoine britannique disposant d'environ 100 milliards de livres sterling de fonds gérés et administrés, selon les deux entreprises.

La société Rathbones élargie restera une société indépendante cotée en bourse à Londres, opérant sous la marque Rathbones, avec Investec comme actionnaire stratégique à long terme.

Ailleurs à Londres, Saga a plongé de 16 %, le voyagiste pour les plus de 50 ans ayant subi une perte annuelle accrue en raison d'une dépréciation de ses activités d'assurance.

"Pendant la pandémie, Saga a été durement touchée par les fermetures d'agences de voyages et de croisières. Cette situation a été compensée par une forte baisse des demandes d'indemnisation en raison de la diminution du nombre de voitures sur les routes. Après Covid, cette dynamique s'est inversée : les voyages et les croisières ont repris, mais les demandes d'indemnisation ont augmenté", a commenté Victoria Scholar, responsable des investissements chez interactive investor.

La société basée dans le Kent a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 janvier a augmenté de 54 % pour atteindre 581,1 millions de livres sterling, contre 377,2 millions de livres sterling l'année précédente, en raison de l'augmentation des transactions dans les secteurs des croisières et des voyages à la suite de la levée des restrictions de voyage imposées par la loi Covid.

La société est passée d'une perte de 6,7 millions de livres sterling à un bénéfice avant impôt sous-jacent de 21,5 millions de livres sterling. Cependant, la perte statutaire avant impôt de Saga s'est creusée pour atteindre 254,2 millions de livres sterling, contre 23,5 millions de livres sterling l'année précédente, reflétant une dépréciation du goodwill d'assurance de 269 millions de livres sterling.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en légère baisse, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,1 %.

L'euro s'est établi à 1,0957 à la clôture des actions européennes mardi, en hausse contre 1,0883 dollar lundi à la même heure. Face au yen, le dollar s'échangeait à 131,83 yens, en baisse par rapport à 132,32 yens lundi soir.

Les actions à New York étaient en baisse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,6 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,6 %, et le Nasdaq Composite en baisse de 0,5 %.

Le nombre de créations d'emplois aux États-Unis a baissé plus que prévu en février, selon les dernières données du Bureau américain des statistiques du travail.

Le dernier jour ouvrable de février, le nombre d'offres d'emploi a diminué de 632 000 pour atteindre 9,9 millions, contre 10,6 millions en janvier.

Les marchés s'attendaient à ce que le nombre d'offres d'emploi diminue à 10,4 millions en février, selon FXStreet.

Les prix du pétrole se sont maintenus au-dessus de la barre des 84 USD le baril suite à la réduction de la production de l'Opep+ hier.

Le pétrole Brent était coté à 84,16 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, en légère baisse par rapport aux 84,52 USD en fin de journée lundi,

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mercredi, il y a des déclarations commerciales du distributeur de produits industriels et électroniques, RS Group, et du détaillant de carrelage Topps Tiles. L'entreprise d'emballage alimentaire Hilton Food publie ses résultats annuels.

Dans le calendrier économique, les marchés financiers de Hong Kong et de Shanghai seront fermés à l'occasion de la journée du balayage des tombes. Il y aura également une série d'indices PMI pour les services, notamment dans l'UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

