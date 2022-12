Les actions sont en hausse alors que les échanges reprennent après Noël

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse mercredi, les marchés financiers britanniques reprenant leurs activités après les vacances de Noël et rattrapant les gains réalisés par les bourses européennes mardi.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 68,51 points, soit 0,9%, à 7 541,52. Le FTSE 250 a gagné 54,52 points, soit 0,3 %, à 18 884,60, et l'AIM All-Share a gagné 0,32 point à 832,28.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,9 % à 754,17, le Cboe UK 250 de 0,2 % à 16 336,01 et le Cboe Small Companies de 0,8 % à 13 190,69.

Des perturbations sont attendues dans les chemins de fer britanniques mercredi, alors que de nombreux navetteurs retournent au travail après les vacances de Noël, en raison de la poursuite de l'action syndicale des travailleurs du rail.

Les membres de l'Association du personnel salarié des transports de Great Western Railway débrayeront de midi à 11h59 le jeudi, et de West Midlands Trains pendant 24 heures de midi à la même heure le jeudi.

Cette décision intervient après une journée de chaos dans les transports, malgré la fin de la grève du Rail, Maritime and Transport Workers' Union, avec des foules de personnes attendant dans les principales gares de Londres et de nombreux voyages retardés en raison de la remise tardive des travaux d'ingénierie.

À Londres, Fresnillo a augmenté de 0,9 %, car elle a célébré la mise en service à pleine charge d'une centrale électrique dans le cadre de son projet Juanicipio au Mexique, après l'achèvement des tests finaux.

Le mineur a confirmé l'achèvement de la distribution d'énergie en aval et des vérifications des systèmes de contrôle à l'actif de Juanicipio, concluant ainsi les tests supplémentaires demandés par la compagnie d'électricité publique Comision Federal de Electricidad.

L'ensemble du système a maintenant été mis sous tension, et la mise en service du projet a officiellement commencé. Fresnillo a déclaré que la montée en puissance se fera maintenant à un rythme soutenu, dans le but d'atteindre la pleine capacité nominale au deuxième trimestre de 2023.

Dans le FTSE 250, IMI a finalisé son acquisition du fabricant de contrôles thermostatiques intelligents Heatmiser UK. Les actions d'IMI ont augmenté de 0,3 %.

L'acquisition a été annoncée pour la première fois au début du mois de novembre pour une valeur d'entreprise de 110 millions de GBP. IMI a ajouté à l'époque qu'une somme supplémentaire de 8 millions de GBP pourrait être versée en fonction des résultats financiers futurs de Heatmiser.

Ailleurs à Londres, James Fisher a grimpé de 2,3 %, après avoir annoncé qu'il avait convenu de vendre son navire de soutien de plongée Subtech Swordfish pour 24 millions USD.

Le fournisseur de services maritimes a expliqué que l'accord de vente permet à James Fisher de conserver l'accès au navire jusqu'à la fin du troisième trimestre de 2023, ce qui lui permet de remplir les engagements des clients existants et potentiels.

Sur l'AIM, Polarean Imaging a bondi de 43 % après avoir annoncé que la Food & Drug Administration américaine avait accordé l'autorisation à Xenoview, sa production combinée de médicaments et de dispositifs, d'être utilisée avec l'IRM pour l'évaluation de la ventilation pulmonaire chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus.

Le directeur général de Polarean, Richard Hullihen, a déclaré : "L'approbation de Xenoview représente une avancée majeure dans l'imagerie respiratoire moderne et nous sommes fiers d'avoir été les pionniers de cette nouvelle technologie passionnante pour une utilisation clinique. L'équipe commerciale de Polarean est prête à lancer rapidement Xenoview pour une application clinique."

Dans les actions européennes mercredi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était stable, après avoir ajouté 0,7% et 0,4%, respectivement, mardi.

Aux États-Unis, mardi, Wall street a terminé en ordre dispersé, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,1%, le S&P 500 en baisse de 0,4% et le Nasdaq Composite en baisse de 1,4%.

La tempête monstrueuse qui a tué des dizaines de personnes aux États-Unis pendant le week-end de Noël a continué d'infliger des souffrances à l'État de New York et aux voyageurs aériens dans tout le pays mardi, alors que des histoires de familles piégées pendant des jours pendant le "blizzard du siècle" ont été rapportées.

Le nombre de décès attribués à la tempête hivernale, la plupart dans des accidents de la route, est passé à au moins 50 après que les autorités ont confirmé un autre décès dans le comté d'Erie, dans l'ouest de l'État de New York, l'épicentre de la crise.

En Asie, mercredi, l'indice japonais Nikkei 225 a terminé en baisse de 0,4 %. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a terminé en hausse de 1,6 %. Le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en baisse de 0,3 %.

La Chine annonce qu'elle va recommencer à délivrer des visas et des passeports ordinaires dans un autre grand pas en avant par rapport aux contrôles anti-virus qui ont isolé le pays pendant près de trois ans, mettant en place un flot potentiel de millions de Chinois se rendant à l'étranger pour les vacances du Nouvel An lunaire du mois prochain.

Cette annonce s'ajoute aux changements abrupts qui annulent certains des contrôles antivirus les plus stricts au monde, alors que le gouvernement du président Xi Jinping tente d'inverser un marasme économique.

Les États-Unis envisagent d'imposer des restrictions d'entrée aux voyageurs en provenance de Chine, ont déclaré mardi des responsables américains, après que Pékin ait considérablement assoupli les mesures de confinement les plus strictes ce mois-ci.

Les infections ont bondi dans toute la Chine alors que les piliers clés de sa politique d'endiguement ont été démantelés, ce qui a incité les responsables américains à exprimer leur inquiétude quant à la possibilité que de nouvelles variantes soient libérées.

La livre était cotée à 1,2044 USD tôt ce mercredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2027 USD à la clôture vendredi.

L'euro était à 1,0642 USD, stable par rapport à 1,0641 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 133,93 JPY, en hausse par rapport à 133,54 JPY.

Le pétrole Brent était coté à 84,24 USD le baril à l'aube à Londres mercredi, en baisse par rapport à 84,89 USD vendredi soir. L'or était coté à 1 806,66 USD l'once, en forte baisse par rapport à 1 812,04 USD.

La Russie a publié mardi un décret interdisant les ventes de pétrole aux pays et aux entreprises qui respectent un plafond de prix convenu par les pays occidentaux en réponse à l'offensive de Moscou en Ukraine.

"La fourniture de pétrole et de produits pétroliers russes à des personnes morales et physiques étrangères est interdite si les contrats relatifs à ces fournitures utilisent directement ou indirectement" un plafond de prix, indique le décret présidentiel.

Le décret sera en vigueur du 1er février au 1er juillet.

A venir sur le calendrier économique de mercredi, il y a l'indice des ventes de maisons en attente aux Etats-Unis à 1500 GMT.

