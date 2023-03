Les actions stagnent avant le témoignage du président de la Fed américaine

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient globalement stables mardi à la mi-journée, bien que le FTSE 100 soit passé dans le vert, les investisseurs attendant les deux jours de témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Congrès américain.

Powell présentera son rapport semestriel sur la politique monétaire au Congrès, en commençant par la Chambre des représentants mardi et en poursuivant avec le Sénat mercredi.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que les investisseurs attendent "à bout de souffle", "impatients de connaître toute nouvelle réflexion sur la politique monétaire de la banque centrale et la manière dont elle va maîtriser l'inflation".

L'indice FTSE 100 était en hausse de 18,52 points, soit 0,2 %, à 7 948,32. Le FTSE 250 n'a gagné que 3,08 points à 20 067,46 et l'AIM All-Share a perdu 0,44 point à 20 067,46.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3% à 795,64, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,2% à 17 601,97, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3% à 13 948,32.

Les commentaires de Powell interviennent deux semaines avant la prochaine décision politique de la banque centrale américaine, le Comité fédéral de l'open market se réunissant les 21 et 22 mars. Lors de sa dernière réunion, le FOMC a ralenti le rythme des hausses de taux à 25 points de base.

Selon M. Mould d'AJ Bell, la "grande inconnue" est de savoir si la Fed optera pour une hausse de 25 ou 50 points de base lors de sa réunion de mars. Cette dernière, selon Mould, montrerait que la banque centrale est prête à "continuer à se battre agressivement" et "pourrait inciter certains investisseurs à reconsidérer leur appétit pour le risque".

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés pensent qu'il y a 72 % de chances que la banque centrale américaine augmente à nouveau les taux de 25 points de base lors de sa réunion de mars, avec seulement 28 % de chances d'une hausse plus importante de 50 points de base.

La livre sterling a chuté dans un contexte de baisse des risques. La livre était cotée à 1,1987 USD à midi ce mardi à Londres, en baisse par rapport à 1,2031 USD à la clôture de la bourse lundi.

Chris Turner chez ING a déclaré que le câble continuera d'avoir un "léger biais baissier" compte tenu du témoignage de Powell.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. Le Dow Jones Industrial Average a été appelé en hausse de 0,1%, l'indice S&P 500 en hausse de 0,2% et le Nasdaq Composite en hausse de 0,3%.

À Londres, Fresnillo était la plus mauvaise performance des valeurs vedettes à la mi-journée, avec une chute de 2,4 %.

Le mineur d'or et d'argent mexicain a déclaré que ses résultats pour 2022 ont été frappés par les pressions du secteur, notamment la volatilité des prix des métaux précieux et l'inflation croissante des coûts. Le bénéfice s'est effondré de 59%, passant de 611,5 millions USD à 248,6 millions USD, alors que ses coûts de production ajustés ont augmenté de 15%, passant de 1,26 milliard USD à 1,45 milliard USD. Le chiffre d'affaires total a baissé de 10%, passant de 2,70 milliards USD à 2,43 milliards USD.

Fresnillo a déclaré un dividende final de 13,3 cents US par action, portant le total annuel à 16,7 cents US. C'est la moitié du paiement de l'année précédente.

Ashtead Group a augmenté de 3,3 % après avoir annoncé une croissance de ses bénéfices au troisième trimestre, citant les marchés comme bénéficiant des politiques législatives américaines actuelles et des méga-projets.

La société de location d'équipements industriels axée sur les États-Unis a déclaré que le bénéfice avant impôts pour les trois mois se terminant le 31 janvier a augmenté de 29 % pour atteindre 505 millions de dollars US, contre 393 millions de dollars US l'année précédente.

Les revenus ont augmenté de 23%, passant de 2,00 milliards USD à 2,43 milliards USD, tandis que les revenus de location ont augmenté de 22%, passant de 1,82 milliard USD à 2,19 milliards USD.

Par conséquent, Ashtead a déclaré qu'elle prévoit que les résultats de l'exercice 2023, qui se termine le 30 avril, seront supérieurs aux attentes précédentes.

Elle prévoit désormais une croissance annuelle des revenus locatifs de 21 % à 23 %, contre une fourchette précédente de 18 % à 21 %.

Dans le FTSE 250, John Wood Group a bondi de 14% à 221,90 pence après avoir repoussé une quatrième proposition de rachat par Apollo Global Management.

John Wood a déclaré que la société américaine de capital-investissement Apollo Global a proposé une offre de 237 pence par action en espèces.

John Wood a déclaré : "Le conseil d'administration estime que cette dernière proposition continue de sous-évaluer le groupe et a donc l'intention de la rejeter. Le conseil d'administration continuera à s'engager avec ses actionnaires et a l'intention de s'engager davantage, sur une base limitée, avec Apollo."

La société avait déjà rejeté trois propositions d'Apollo, la plus récente en janvier pour 230p, soit environ 1,59 milliard de GBP au total.

Premier Foods a grimpé de 12 % après avoir augmenté ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2023 grâce à la forte croissance de son activité d'épicerie.

Premier Foods prévoit désormais un bénéfice commercial d'environ 155 millions de GBP pour l'exercice 2023, contre 141,2 millions de GBP un an auparavant, après amortissement des logiciels.

En revanche, Spirent Communications a baissé de 12 %. L'entreprise a proposé un versement annuel plus élevé, car le bénéfice et le chiffre d'affaires ont augmenté en 2022, mais elle prévoit une baisse du chiffre d'affaires en 2023 en raison de retards dans la prise de décision des clients.

Ailleurs à Londres, Wincanton a plongé de 25 % après avoir annoncé la perte d'un important contrat avec l'administration fiscale et douanière britannique et un contexte plus difficile pour l'avenir, émettant un avertissement sur les bénéfices pour l'exercice 2024.

Le fournisseur de services logistiques a déclaré avoir été informé par le HMRC de sa décision de se tourner vers un autre fournisseur pour soutenir les dispositions douanières aux installations frontalières intérieures, suite à un nouvel appel d'offres.

Wincanton a déclaré être "extrêmement déçu" de perdre cette activité après deux ans.

En outre, Wincanton a déclaré qu'elle continue de s'attendre à un environnement externe plus difficile au cours de l'exercice financier à venir, y compris une réduction accélérée des dépenses de consommation et des volumes de clients.

En conséquence, Wincanton a déclaré qu'elle s'attend maintenant à une réduction du bénéfice avant impôts pour l'exercice 2024. Elle s'attend à ce que le chiffre soit "matériellement inférieur" au consensus actuel du marché, qu'elle situe à 63 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt était de 54,8 millions GBP pour l'exercice 2022.

Dans les actions européennes mardi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,3%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2%.

L'euro s'est établi à 1,0659 USD à la mi-journée mardi, en baisse par rapport à 1,0678 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 136,01 JPY, en hausse par rapport à 135,98 JPY.

Le pétrole Brent était coté à 85,74 USD le baril à la mi-journée à Londres mardi, en baisse par rapport à 85,90 USD lundi soir. L'or était coté à 1 841,47 USD l'once, en baisse par rapport à 1 850,32 USD.

Encore à venir sur le calendrier économique de mardi, les données sur le crédit à la consommation américain seront publiées à 2000 GMT.

