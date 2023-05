Les opérations de Fresnillo ne sont pas affectées par les réformes de la loi minière mexicaine

Fresnillo PLC - groupe de métaux précieux basé à Londres et opérant au Mexique - déclare que la réforme de la loi fédérale mexicaine sur l'exploitation minière n'aura pas d'impact matériel sur les opérations actuelles ou sur l'avancement des projets d'exploration. La société indique qu'elle dispose de toutes les concessions nécessaires pour permettre la poursuite de ses activités. Aucun impact négatif significatif n'est attendu en ce qui concerne les dépôts de résidus miniers ou industriels. La société déclare que certaines parties de la loi peuvent nécessiter des éclaircissements supplémentaires de la part de l'autorité de régulation et qu'elle continuera à s'engager avec les parties prenantes concernées pour s'assurer que toutes les exigences légales sont respectées. Fresnillo continuera à examiner tous les aspects potentiels de la nouvelle loi qui pourraient mériter une analyse juridique.

La société déclare : "Fresnillo note que la nouvelle législation met davantage l'accent sur les obligations environnementales et sociales. Conformément à son objectif de contribuer au bien-être des populations par l'exploitation durable de l'argent et de l'or, Fresnillo continuera à se conformer aux meilleures pratiques et obligations environnementales et sociales dans les lieux où elle opère".

Cours actuel de l'action : 729,80 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,0

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

