Fresnillo plc est spécialisé dans l'exploration et la production de métaux précieux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - or (43%) : 635 925 onces produites en 2022. Le groupe est le 2ème producteur mexicain d'or ; - argent (42%) : 51,1 millions d'onces produites. Fresnillo plc est le 1er producteur mondial d'argent primaire ; - zinc (10,9%) : 99,2 Kt produites ; - plomb (4,1%) : 52,9 Kt produites. A fin 2022, le groupe exploite 8 mines implantées au Mexique (Fresnillo, Ciénega, Herradura, Saucito, Noche Buena, Juanicipio, Soledad-Dipolos et San Julián).

Secteur Sociétés minières intégrées