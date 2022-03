FREY : Communiqué de mise à disposition du Document enregistrement universel 2021 (URD 2021)

Bezannes, le 25 mars 2022

Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2021, incluant le rapport financier annuel 2021

FREY annonce avoir déposé le 25 mars 2022 son Document d'Enregistrement Universel relatif à l'exercice 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce document inclut notamment les éléments suivants :

- le rapport financier annuel 2021,

- le rapport sur le gouvernement d'entreprise,

- les rapports des commissaires sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise.

1ère entreprise cotée certifiée B Corp™ et 1ère foncière immobilière française à avoir adopté le statut d'entreprise à Mission, FREY a intégré dans son Document d'Enregistrement Universel son 1er Rapport de Mission affirmant ainsi son engagement pour un immobilier et un commerce plus responsables.

Le Document d'Enregistrement Universel est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut être consulté sur le site internet de FREY (www.frey.fr) dans la rubrique : « Finances / Informations réglementées » ainsi que sur le site de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Le Document d'Enregistrement Universel est également disponible au siège de la Société, 1 rue René Cassin - 51 430 Bezannes.

Calendrier financier 2022

o 18 mai 2022 : Assemblée Générale des actionnaires

À propos de la foncière Frey

Développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Pionnier des retail parks écologiques (avec son concept Greencenter®) et inventeur d'une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air « Feel Good » (Shopping Promenade®), FREY, entreprise à mission certifiée B CORP™, s'engage au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties prenantes. Parce que l'entreprise mesure à quel point le commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, à la résilience économique locale et à la transition environnementale, elle s'est donnée pour mission de remettre le commerce au service de l'intérêt collectif. En outre, FREY accompagne de grandes opérations de renouvellement urbain et projets mixtes au travers de sa filiale dédiée CITIZERS.

Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACTS :

Mathieu Mollière - Directeur de la Communication, du Marketing et de l'Innovation - m.molliere@frey.fr Victoire Birembaux - Responsable Communication Corporate et Relations Publiques - v.birembaux@frey.fr Tél. : +33 (0)6 07 35 64 04

Page 1