Bezannes, le 25 juillet 2022, 17h00 - Résultats semestriels 2022 FREY affiche des résultats semestriels en forte croissance Un modèle résilient aux performances renforcées Taux d'occupation financier : 98,0% (1) Taux d'encaissement S1 2022(2) : 97,0% Taux d'effort Groupe (3) : 8,8% Un patrimoine en croissance et qui s'internationalise Patrimoine économique : 1,6 Md€ (4) (+10,6%) Internationalisation du patrimoine : 28% (5) Loyers annualisés pdg : 89,5 M€ (+11,0%) Une rentabilité récurrente solide, accompagnée d'une structure financière efficiente Revenus locatifs : 42,2 M€ (+30,4%) Résultat opérationnel courant : 30,1 M€ (+30,8%) RNPG : 70,9 M€ (x2,8) ANR EPRA NTA (6) : 32,5 €/action (-0,8% vs fin 2021 et +3,8% vs 30/06/2021(7)) LTV DI : 37,5% Liquidités disponibles : 234,8 M€ (8) « FREY présente un bilan extrêmement solide au service du déploiement de sa stratégie de croissance. Une stratégie qui est basée sur le développement d'actifs parfaitement en adéquation avec les aspirations d'une société plus responsable. Les performances de ce semestre démontrent ainsi une nouvelle fois la pertinence du modèle économique plus durable des centres commerciaux de plein air de FREY. FREY possède un patrimoine unique qui allie création de valeur et rentabilité récurrente. » Déclare Antoine Frey, Président- Directeur Général de FREY. Au 30 juin 2022, le taux de vacance calculé selon les Best Practices Recommandations EPRA ressort à 2,0%. Loyers chargés encaissés rapportés aux loyers chargés facturés. 12 mois glissants / Périmètre Groupe FREY (France, Espagne et Portugal). Périmètre France : 8,2%. Yc Finestrelles Shopping Centre acquis en juin 2022 et hors Parque Mediterráneo. Calculé sur la base des loyers annualisés yc Finestrelles Shopping Centre et hors Parque Mediterráneo. Calculé selon le standard mis au point et publié par l'EPRA (European Public Real Estate Association). 3.404.016 actions nouvelles créées en 2021 suite à l'augmentation de capital de 102 M€ de décembre 2021 et 359.524 actions liées au dividende en titres en 2021. 60 M€ au titre des lignes corporate et 174,8 M€ de trésorerie disponible.

Chiffres clés - En M€ - 6 mois 30.06.2022 30.06.2021 Var. Chiffre d'affaires consolidé 42,3 +40,8% 59,6 Dt activité foncière (revenus locatifs bruts) 42,2 32,4 +30,4% Résultat opérationnel courant 30,1 23,0 +30,8% Variation de juste valeur des immeubles de placement 33,2 7,9 +317,8% Résultat net part du groupe 70,9 25,0 +183,0% Indicateurs bilanciels - En M€ 31.12.2021 Var. 30.06.2022 ANR EPRA de continuation (NTA) Soit par action LTV (droits inclus) 918,1 926,2 -0,9% 32,5 32,7 -0,8% 37,5% 32,2% +53 pt Le 25 juillet 2022, le Conseil d'Administration de FREY a arrêté les comptes consolidés semestriels clos au 30 juin 2022. Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes (CAC). Les rapports des CAC sur l'information financière semestrielle ont été émis sans réserve. FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2022 Surperformance confirmée des centres commerciaux de plein air de FREY Dans un contexte sanitaire encore perturbé, le concept de promenade commerciale de plein air combiné à un mix merchandising complet et diversifié répond parfaitement aux besoins des consommateurs et démontre la pertinence d'un modèle économique de commerce plus durable et frugal pour les commerçants. Ainsi, dans un contexte d'exploitation qui se normalise, le succès du modèle de centres commerciaux de plein air de FREY se confirme une nouvelle fois sur le semestre écoulé, avec des indicateurs qui surperforment les indices nationaux (1) : À périmètre constant, le chiffre d'affaires des commerçants de FREY est en croissance de +5,2% par rapport à 2019 et surperforme nettement l'indice sectoriel du CNCC (-8,5%) ;

La fréquentation des sites FREY retrouve ses plus hauts niveaux d'avant crise à 97% (par rapport au 1 er semestre 2019), tandis que le CNCC publie une baisse de -15,6%. La normalisation de l'activité se confirme également dans le taux de recouvrement des loyers (2) qui atteint 97,0% pour le 1er semestre 2022, versus 94,5% pour l'ensemble de l'année 2021 lors de sa publication (porté à 97,8% à ce jour). Chiffre d'affaires des commerçants de janvier à mai 2022, évolutions versus périodes comparables en 2019 pour les données FREY et l'indice sectoriel CNCC tout format confondu - Evolution de la fréquentation sur le périmètre France pour les sites FREY équipés de footfall de janvier et juin 2022, évolutions versus périodes comparables en 2019 pour les données FREY et l'indice sectoriel CNCC tout format confondu. Loyers et charges encaissés rapportés aux loyers et charges facturés en part du Groupe. 2

Dynamique locative soutenue FREY mène avec succès la commercialisation du projet des Docks de St-Ouen(1), un véritable cœur de ville commercial vivant, convivial et engagé sur 24 000 m2. Le programme se compose d'une Halle Gourmande et Culturelle et d'une rue commerciale animée « le Cours des Lavandières » (50 boutiques et 6 moyennes surfaces) dont les premières prises à bail sont effectives avec des grandes enseignes nationales comme Intermarché ou Biocoop, ainsi que des acteurs de la santé et de services de proximité (un centre d'urgence, un cabinet d'analyses, une pharmacie, un opticien…). Globalement au cours du 1er semestre 2022, FREY a signé 58 baux, sur l'ensemble des actifs en exploitation ou en développement, pour 6,2 M€ de loyers (4,9 M€ en part du Groupe). Pour les renouvellements et recommercialisations, l'up-liftmoyen ressort à +5,6%. Grâce à une activité locative soutenue, le taux d'occupation EPRA ressort à 98,0% au 30 juin 2022 (stable vs 31/12/2021). FREY poursuit la diversification de son risque locatif avec un Top 10 des enseignes locataires représentant 19% de la base locative (2) (contre 21% fin 2021), avec des acteurs nationaux et internationaux tous leaders de leur secteur (Cultura, Boulanger, Intersport, Groupe Beaumanoir, Maisons du Monde, Fnac Darty, Inditex...). Poursuite de l'internationalisation avec deux acquisitions à fort potentiel dans la Péninsule ibérique Depuis le début de l'année, FREY accélère son développement international avec l'acquisition de deux centres de plein air aux fondamentaux solides : Finestrelles Shopping Centre à Barcelone (39 250 m 2 ) bénéficie d'une localisation stratégique et d'une zone de chalandise importante (470 000 habitants à 10 minutes ayant un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne espagnole et catalane). Loué à 96,5%, l'actif devrait générer près de 8,1 M€ de revenu locatif annuel net en 2022. Il a été acquis pour un montant total de 127,5 M€ fin juin et est consolidé dans les comptes du 1 er semestre 2022 ;

à Barcelone (39 250 m ) bénéficie d'une localisation stratégique et d'une zone de chalandise importante (470 000 habitants à 10 minutes ayant un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne espagnole et catalane). Loué à 96,5%, l'actif devrait générer près de 8,1 M€ de revenu locatif annuel net en 2022. ; Parque Mediterráneo, situé à 5 km de la ville portuaire de Carthagène au sud-est de l'Espagne, est un des plus grands retail parks espagnols (66 000 m 2 ). Première destination commerciale de la côte de Murcia, le centre génère actuellement 6 M€ de revenu locatif annuel sécurisé et recèle un fort potentiel d'optimisation qui permettra à FREY de déployer tout son savoir-faire de gestion et d'animation (taux d'occupation actuel de 94% et potentiel d'extension avec 6 000 m² de droits à construire). Acquis début juillet pour un montant total de 83 M€, il sera consolidé dans les comptes du 2 nd semestre 2022. Ces deux actifs s'ajoutent à Parc Vallès à Barcelone et à l'Algarve Shopping au Portugal, acquis respectivement en 2018 et 2019, et portent désormais la présence de FREY à l'international à 33% (3). Développé en trois phases (automne 2022, mi-2023 et mi-2024). Calculé sur la base des loyers annualisés yc Finestrelles Shopping Centre hors Parque Mediterráneo. Calculé sur la base des loyers annualisés 2022 yc Finestrelles Shopping Centre et Parque Mediterráneo. 3

PERFORMANCE FINANCIÈRE DU 1ER SEMESTRE 2022 Evolution du patrimoine Au 30 juin 2022, le patrimoine économique en exploitation (1) de FREY : Développe une surface de 571 800 m² (contre 551 200 m² fin 2021) tenant compte de l'acquisition de Finestrelles en Espagne et des arbitrages réalisés sur la période (2) ;

(contre 551 200 m² fin 2021) tenant compte de l'acquisition de Finestrelles en Espagne et des arbitrages réalisés sur la période ; Est valorisé 1 473,7 M€ hors droits dont 385 M€ à l'international, en croissance de +10,9 % par rapport à fin 2021 (1 328,7 M€) ;

dont 385 M€ à l'international, en croissance de +10,9 % par rapport à fin 2021 (1 328,7 M€) ; Pour 89,5 M€ de loyers bruts annualisés , en hausse de +11,0 % par rapport à fin 2021 (80,6 M€) ;

, en hausse de +11,0 % par rapport à fin 2021 (80,6 M€) ; Affiche un taux de vacance EPRA (3) limité de 2,0% (soit un taux d'occupation de 98,0%). Au 30 juin 2022, la valeur totale du patrimoine hors droits (patrimoine économique en exploitation + projets en cours pour 101,3 M€) atteint 1 574,9 M€, contre 1 422,9 M€ fin 2021. Avec Parque Mediterráneo la valeur totale du patrimoine hors droits atteint 1 657,9 M€. Revenus locatifs : 42,2 M€ (+30,4%) Au 30 juin 2022, les revenus locatifs du patrimoine consolidé s'élèvent à 42,2 M€, soit une croissance de +30,4% par rapport à fin juin 2021 (32,4 M€). Cette variation positive est due principalement à la livraison de Shopping Promenade® Claye Souilly (77) et Shopping Promenade® Cœur Alsace (67) en mars 2021 et à l'acquisition de Carré Sud à Nîmes (30) en juillet 2021. A périmètre constant, les loyers facturés ont augmenté de 7,1% par rapport au 1er semestre 2021. Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé de FREY s'établit à 59,6 M€ (contre 42,3 M€ au 1er semestre 2021). Résultat opérationnel courant : 30,1 M€ (+30,8%) - RNPG : 70,9 M€ (+183,0%) Le résultat opérationnel courant ressort à 30,1 M€ à fin juin 2022, contre 23,0 M€ en juin 2021 grâce à la progression du chiffre d'affaires, telle qu'exposée ci-dessus. Le résultat opérationnel (ROP) à 61,5 M€ (contre 31,0 M€ au 1er semestre 2021) bénéficie d'une variation de juste valeur de 33,2 M€, dont 20,1 M€ sur le patrimoine à périmètre constant (soit +1,5%). Le résultat net consolidé part du Groupe ressort à 70,9 M€ fin juin 2022 (contre 25,0 M€ en juin 2021) après l'effet positif d'un ajustement de la valeur des actifs financiers de 25,7 M€, après prise en compte d'un coût de l'endettement net de (6,3) M€ et de l'imposition sur les résultats. Le patrimoine économique en exploitation comprend les actifs détenus par FREY à 100%, auxquels s'ajoutent les actifs détenus en partenariat à hauteur de leur quote-part de détention. FREY a cédé 5 actifs (24 800 m 2 ) pour un montant de 47 M€ à 100% (32,5 M€ en part du Groupe), avec une prime sur les expertises de fin décembre 2021 de 1% en part du Groupe. Calculé selon les Best Practices Recommandations EPRA. 4