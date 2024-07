les Outlets. Également dénommés Designer Outlets ou magasins d'usine, ces centres commerciaux de plein air offrent aux consommateurs et aux enseignes des caractéristiques attrayantes. Coté consommateurs, ces centres permettent un excellent rapport qualité / prix, une expérience riche et confortent la notion « d'achat plaisir ». Ils disposent d'une zone de chalandise beaucoup plus vaste que les centres traditionnels. Coté enseignes partenaires, ces implantations permettent d'élargir leur base de clientèle et d'y développer le positionnement de leur marque. Financièrement,

FREY est l'investisseur idéal pour ROS pour continuer à croitre dans le marché des outlets en Europe et développer des destinations shopping de plein air uniques et innovantes. Nous partageons la même vision de créer des destinations attractives et durables sur le plan environnemental et sociétal et qui répondent aux besoins des clients actuels et des nouvelles générations. Nous voyons de nombreuses synergies et opportunités pour réinventer le monde des outlets grâce à l'expérience et la capacité financière de FREY. Dans ce contexte, nous félicitons FREY pour l'acquisition du Malmö Designer Village, qui est une location parfaire pour un outlet. Nous nous réjouissons par avance de cette future collaboration porteuse de nouveaux enseignements, inspirante et créatrice de valeur pour les 2 groupes. »

Nous sommes très heureux d'annoncer cette opération stratégique majeure pour FREY. La signature d'un engagement ferme d'acquisition de ROS, 4ème gestionnaire d'outlets en Europe va non seulement nous donner accès à une classe d'actifs très performante mais aussi nous offrir une exposition géographique largement diversifiée. ROS est une entreprise fabuleuse animée par de grands talents du marché de l'outlet qui ont réussi à se hisser sur les plus hautes marches du podium en Europe. La stratégie de FREY consiste à la fois à accélérer la gestion pour compte de tiers de ROS mais aussi à tirer profit de son expérience et de sa réputation afin de constituer un portefeuille dédié aux outlets, par acquisitions ou par développement d'actifs. Le lancement de l'opération de développement du Malmö Designer Village en est la première illustration.

Avec désormais un portefeuille opéré de 31 sites présents sur 9 pays en Europe et valorisé à plus de 3 milliards d'euros, FREY renforce sa position de leader européen des destinations shopping de plein air.

Déjà référence en Europe dans le développement, la détention et la gestion de grands retails parks et de centres commerciaux de plein air, FREY accélère une nouvelle fois sa croissance avec ces deux opérations stratégiques.

présente pour ces enseignes partenaires, des rentabilités supérieures aux emplacements traditionnels, grâce à l'écoulement d'anciennes collections et des coûts d'exploitation moins élevés qu'en centre-ville.

Selon la dernière étude du cabinet de conseil spécialisé Ken Gunn Consulting, la croissance moyenne annuelle des chiffres d'affaires des Outlets en Europe devrait être de +9% sur la période 2023-2026.

ROS - Retail Outlet Shopping : 4ème GESTIONNAIRE D'OUTLET EN EUROPE

Dans un marché encore jeune en Europe, relativement fragmenté, qui présente de nombreuses similitudes avec celui des retail parks mais qui nécessite des savoir-faire spécifiques notamment en termes de marketing et de leasing, FREY fait l'acquisition d'un gestionnaire immobilier majeur européen spécialisé en outlets, ROS.

L'entreprise autrichienne, créée en 2011 par Thomas Reichenauer et Gerhard Graf, opère dans 8 pays européens et gère pour le compte de tiers, 12 destinations shopping d'outlets représentant 215 000 m² et 25 M de visiteurs annuels. Elle porte également plusieurs projets en développement au travers d'extensions d'outlets existants ou de créations à venir. Véritable plateforme de services, ROS déploie une palette de savoir-faire couvrant tous les métiers du développement et de la gestion d'outlets : sourcing et montage d'opération, direction de travaux, asset et property management, direction de centre, commercialisation et marketing. Les 110 collaborateurs du Groupe sont aujourd'hui répartis entre le siège à Vienne (Autriche) et les 12 outlets situés en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Belgique, en Pologne, en Hongrie et en Croatie.

L'acquisition dont le montant est confidentiel, porte sur 100% du capital et est relutive en termes de résultat par action dès 2024. Cette opération stratégique répond à trois objectifs complémentaires pour FREY : une présence significative dans le marché des outlets, un développement de la gestion pour compte de tiers et une veille accrue des opportunités de croissance dans davantage de marchés européens. L'intégration opérationnelle de ROS à la plateforme FREY sera totalement réalisée au second semestre 2024 , ses fondateurs resteront étroitement associés à la gestion de la société afin d'en assurer le succès.

Designer Outlet Croatia, géré par ROS Retail Outlet Shopping

DE NOMBREUSES OPPORTUNITES DE SYNERGIES…

FREY et ROS partagent la même vision d'un commerce responsable et engagé, vecteur d'expérience pour le client et de performance pour le commerçant.

