FREY : annonce le succès de son augmentation de capital

Antoine Frey, Président Directeur Général, déclare : « Depuis sa cotation en bourse, FREY a toujours pu compter sur le soutien de ses actionnaires et je les en remercie. La réussite de cette nouvelle levée de fonds confirme leur confiance dans notre stratégie de croissance et la pertinence de notre modèle innovant, prônant une approche durable du commerce. Cette levée de fonds va participer au financement de plusieurs projets sécurisés en développement parmi lesquels les Docks à Saint-Ouen-sur-Seinedont la commercialisation, lancée en novembre dernier, rencontre un véritable succès ; Open dans le Grand Genève et Promenade Lleida, notre 1er Shopping Promenade en Catalogne. Concluons, sur le fait que la diversité de l'actionnariat de FREY, à la fois entrepreneurial et institutionnel, demeure un gage de dynamisme et de solidité pour le Groupe. »

Les décaissements au titre de la réalisation de ces projets s'échelonneront sur plusieurs années. Les tirages des nouvelles lignes de crédits destinées à les financer s'échelonneront également sur plusieurs années et auront à terme pour conséquence d'augmenter le ratio LTV (Loan to Value) de la Société tout en restant dans la limite du ratio maximum de 50% qu'elle s'est fixée.

Le produit net de l'Augmentation de Capital, qui est estimé à 101,3 millions d'euros, permettra à la Société de financer partiellement les projets sécurisés de son pipeline de développement français et international, lesquels représentent un investissement global d'environ 300 millions d'euros, le solde étant financé par endettement externe (en ce compris le financement conclu par la Société le 10 novembre 2021) et par la trésorerie disponible de la Société.

Les fonds provenant de l'Augmentation de Capital permettront à la Société de renforcer sa structure financière en vue du lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille de projets en développement, notamment à Saint-Ouen (les Docks St-Ouen-sur-Seine) et à Saint-Genis-Pouilly (Open) en France, et à Lleida (Shopping Promenade) en Espagne.

La société Firmament Participations est détenue à hauteur d'environ 50,66 % par M. Antoine Frey et son épouse Mme Aude Frey, 35,32 % par Crédit Mutuel Equity et 14,02 % de divers. Le gérant de la société Firmament Participations est son associé commandité, la société Firmament Gestion SAS, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 800 554 982, et dont le capital social est détenu à 100 % par M. Antoine Frey. Firmament Participations a une activité de holding animatrice.

Les principaux actionnaires de la Société (Firmament Participations, Primonial Capimmo, Predica, Cardif Assurance Vie et Sogecap) ont souscrit à l'Augmentation de Capital conformément à leurs engagements de souscription donnés à titre irréductible et à titre réductible.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des Actions Nouvelles sont prévus pour le 15 décembre 2021. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010588079.

Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Pionnier des retail parks écologiques (avec son concept Greencenter) et inventeur d'une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air « Feel Good » (Shopping Promenade), FREY, entreprise à mission certifiée B CORP, s'engage au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties prenantes. Parce que l'entreprise mesure à quel point le commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, à la résilience économique locale et à la transition environnementale, elle s'est donnée pour mission de remettre le commerce au service de l'intérêt collectif. En outre, FREY accompagne de grandes opérations de renouvellement urbain et projets mixtes au travers de sa filiale dédiée CITIZERS.

