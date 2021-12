Le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129. Bezannes, le 23 novembre 2021 - 8h00 FREY lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant d'environ 102 millions d'euros Parité : 3 actions nouvelles pour 22 actions existantes Prix unitaire de souscription : 30,00 euros par action nouvelle Période de négociation des DPS : du 24 novembre 2021 au 6 décembre 2021 inclus Période de souscription : du 26 novembre 2021 au 8 décembre 2021 inclus FREY (Euronext Paris : FREY - ISIN FR0010588079) (la « Société ») annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 102 millions d'euros (l' « Augmentation de Capital »). Les fonds provenant de l'Augmentation de Capital permettront à la Société de renforcer sa structure financière en vue du lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille de projets en développement, notamment à Saint-Ouen (les Docks St-Ouen-sur-Seine) et à Saint-Genis-Pouilly (Open) en France, et à Lleida (Shopping Promenade) en Espagne Le produit net de l'Augmentation de Capital, qui est estimé à 101,3 millions d'euros, permettra à la Société de financer partiellement les projets sécurisés de son pipeline de développement français et international, lesquels représentent un investissement global d'environ 300 millions d'euros, le solde étant financé par endettement externe (en ce compris le financement conclu par la Société le 10 novembre 2021) et par la trésorerie disponible de la Société. Les décaissements au titre de la réalisation de ces projets s'échelonneront sur plusieurs années. Les tirages des nouvelles lignes de crédits destinées à les financer s'échelonneront également sur plusieurs années et auront à terme pour conséquence d'augmenter le ratio LTV (Loan to Value) de la Société tout en restant dans la limite du ratio maximum de 50% qu'elle s'est fixée. L'opération fait l'objet d'engagements irrévocables de souscription de ses principaux actionnaires, qui couvrent 100% du montant de l'Augmentation de Capital. Principales modalités de l'Augmentation de Capital L'Augmentation de Capital donnera lieu à l'émission de 3 404 016 actions nouvelles au prix de souscription de de 30,00 euros par action (soit 2,50 euros de nominal et 27,50 euros de prime d'émission), soit un montant brut de 102 120 480 euros, prime d'émission incluse. Chaque actionnaire de la Société se verra attribuer le 23 novembre 2021 un (1) DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titresà l'issue de la séance de bourse du 23 novembre 2021. Les actions existantes seront ainsi négociées ex-droità compter du 24 novembre 2021. Page 1

22 DPS permettront de souscrire à 3 actions nouvelles à titre irréductible au prix de 30,00 euros par action (soit une valeur nominale de 2,50 euros et une prime d'émission de 27,50 euros par action). A titre indicatif, sur la base du cours de clôture de l'action FREY sur le marché réglementé d'Euronext Paris (« Euronext Paris ») le 19 novembre 2021, soit 33,40 euros : la valeur théorique d'un (1) DPS est de 0,41 euro (étant rappelé que sa valeur pourra évoluer durant la période de négociation des DPS, notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action Frey)

la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 32,99 euros

ex-droit s'élève à 32,99 euros Le prix de souscription fait ressortir une décote de 10,2 % par rapport au cours de clôture du 19 novembre 2021 et de 9,1 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit préférentiel de souscription sur la base du même cours de clôture de l'action Les demandes de souscription à titre réductible sont admises mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les actions nouvelles non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux porteurs ayant souscrit à titre réductible. Les actions nouvelles non souscrites à titre irréductible et réductible pourront être librement allouées par le conseil d'administration en application des engagements de souscription irrévocables détaillés ci-après. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis agissent en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. Calendrier indicatif L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de négociation des DPS s'étendra du 24 novembre 2021 au 6 décembre 2021 inclus. Durant cette période, les DPS seront négociables et cotés sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0014006O40. Il ne sera plus possible d'acheter ou de vendre des DPS sur le marché après la clôture de la séance de bourse du 6 décembre 2021. La période de souscription s'étendra du 26 novembre 2021 au 8 décembre 2021 inclus. Les DPS non exercés deviendront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 8 décembre 2021 à la clôture de la séance de bourse. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus pour le 15 décembre 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010588079. Engagement d'abstention de la Société La Société a pris un engagement d'abstention pour une période se terminant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions usuelles. Engagements de souscription et opérations sur DPS La société Firmament Participations, qui détient 28,16% du capital social de la Société à la date du Prospectus, s'est engagée de manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire à titre irréductible, à hauteur d'un montant global de 14 999 940 euros (soit 499 998 actions nouvelles) par exercice de 3 666 652 DPS et de céder le solde de ses DPS dans les proportions indiquées ci-dessous. La société Foncière AG Real Estate, qui détient 10,06% du capital social de la Société à la date du Prospectus, s'est engagée de manière irrévocable et inconditionnelle à céder la totalité de ses DPS dans les proportions Page 2

indiquées ci-dessous. La société Louvresses Developpement II1, qui détient 2,64% du capital social de la Société à la date du Prospectus, s'est engagée de manière irrévocable et inconditionnelle à céder la totalité de ses DPS dans les proportions indiquées ci-dessous. La société Primonial Capimmo, qui détient 6,90% du capital social de la Société à la date du Prospectus, s'est engagée de manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire à titre irréductible, à hauteur d'un montant global de 19 999 980 euros (soit 666 666 actions nouvelles) par exercice de 4 888 884 DPS (dont 3 166 198 DPS acquis auprès de Firmament Participations, comme indiqué ci-dessous). La société Predica, filiale assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances, qui détient 19,40% du capital social de la Société à la date du Prospectus, s'est engagée de manière irrévocable et inconditionnelle à (i) souscrire à titre irréductible, à hauteur d'un montant global (prime d'émission incluse) de 19 814 940 euros (soit 660 498 actions nouvelles) par exercice de 4 843 652 droits préférentiels de souscription et (ii) souscrire à titre réductible, à hauteur d'un montant global (prime d'émission incluse) de 2 558 580 euros (soit 85 286 actions nouvelles). La société Cardif Assurance Vie, qui détient 11,43% du capital social de la Société à la date du Prospectus, s'est engagée de manière irrévocable et inconditionnelle à (i) souscrire à titre irréductible, à hauteur d'un montant global (prime d'émission incluse) de 18 554 850 euros (soit 618 495 actions nouvelles) par exercice de 4 535 630 DPS (dont 1 683 434 DPS acquis auprès de Firmament Participations, de Foncière AG et de Louvresses Developpement II, comme indiqué ci-dessous) et (ii) souscrire à titre réductible, à hauteur d'un montant global (prime d'émission incluse) de 3 818 670 euros (soit 127 289 actions nouvelles). La société Sogecap, qui détient 11,43% du capital social de la Société à la date du Prospectus, s'est engagée de manière irrévocable et inconditionnelle à (i) souscrire à titre irréductible, à hauteur d'un montant global (prime d'émission incluse) de 18 554 850 euros (soit 618 495 actions nouvelles) par exercice de 4 535 630 DPS (dont 1 683 434 DPS acquis auprès de Foncière AG, comme indiqué ci-dessous) et (ii) souscrire à titre réductible, à hauteur d'un montant global (prime d'émission incluse) de 3 818 670 euros (soit 127 289 actions nouvelles). Par ailleurs, dans l'hypothèse où à l'issue de la période de souscription les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'auraient pas absorbé la totalité de l'Augmentation de Capital, Predica et Sogecap se sont chacune engagées à souscrire un nombre d'actions nouvelles représentant respectivement 33 1/3% des actions ne faisant pas l'objet d'un engagement de souscription, non souscrites pendant la période de souscription, sans que la somme totale de l'ensemble des souscriptions susvisées pour Sogecap ne puisse excéder le montant de 26.243.458 euros. Au total, les engagements de souscription à titre irréductible et réductible représentent 100 % de l'Augmentation de Capital. 1 Louvresses Development II et Foncière AG Real Estate sont des entités du groupe AG Insurance. Page 3

Tableau récapitulatif des opérations sur DPS Nombre de DPS exercés Nombre de DPS Nombre de DPS Nombre de DPS conformément aux détachés des engagements de achetés cédés actions existantes souscription à titre irréductible ACTIONNAIRES Firmament Participations 7 028 748 0 3 362 096 3 666 652 Foncière AG Real Estate 2 510 771 0 2 510 746 0 Louvresses 660 224 0 660 224 0 Developpement II Primonial Capimmo 1 722 686 3 166 198 0 4 888 884 Predica 4 843 667 0 0 4 843 652 Cardif 2 852 196 1 683 434 0 4 535 630 Sogecap 2 852 196 1 683 434 0 4 535 630 Tableau récapitulatif des engagements de souscription %, à titre irréductible, par %, à titre réductible, par rapport au montant rapport au montant Total maximum de l'émission maximum de l'émission ACTIONNAIRES Firmament Participations 14,69% 0,00% 14,69% Foncière AG Real Estate 0,00% 0,00% 0,00% Primonial Capimmo 19,58% 0,00% 19,58% Predica 19,40% 2,51% 21,91% Cardif 18,17% 3,74% 21,91% Sogecap 18,17% 3,74% 21,91% TOTAL 90,02% 9,98% 100% Incidence sur la répartition du capital de la Société Le tableau ci-dessous présente, à la connaissance de la Société, la répartition du capital avant l'émission des actions nouvelles au 31 octobre 2021 : Nombre d'actions % du capital Nombre de droits % droit de de vote vote(1) ACTIONNAIRES Firmament Participations(2) 7 028 748 28,16% 7 028 748 28,20% Predica 4 843 667 19,40% 4 843 667 19,43% Foncière AG Real Estate(3) 3 170 995 12,70% 3 170 995 12,72% EFFI Invest II 1 130 460 4,53% 1 130 460 4,54% Cardif 2 852 196 11,43% 2 852 196 11,44% Sogecap 2 852 196 11,43% 2 852 196 11,44% SCI Primonial Capimmo 1 722 686 6,90% 1 722 686 6,91% Auto-détention 36 919 0,15% 0 0,00% Public 1 324 920 5,31% 1 324 920 5,32% Total 24 962 787 100,00% 24 925 868 100,00% Page 4