FREY : devient la 1ère foncière française certifiée B CORP

FREY marque une nouvelle fois son empreinte sur le secteur de l'immobilier commercial en devenant la 1ère foncière française à obtenir le très exigeant et indépendant label B CORP (Benefit Corporation) visant à évaluer l'impact environnemental et sociétal d'une entreprise. Le score de 102.2 points* obtenu par FREY à l'issue de l'examen consacre les efforts entrepris par le Groupe depuis sa création et affirme son récent statut d'entreprise à mission.

« FREY est la première foncière française à être certifiée B Corp. Nous sommes extrêmement fiers de rejoindre la très exigeante communauté internationale d'entreprises répondant aux standards les plus élevés en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. B Corp est pour nous plus qu'une certification, elle salue l'engagement quotidien des femmes et des hommes de FREY redonnant sens et valeurs au commerce en construisant et gérant des lieux mixtes, conviviaux, résilients et profitables aux territoires. » Antoine FREY, Président-Directeur Général de FREY.

