FREY : signe avec le groupe Crédit Agricole une ligne de crédit revolving solidaire de 70 M et soutient l'association CUISINE MODE D'EMPLOI(S)

Crédit Agricole CIB et LCL ont agi en tant que co-arrangeurs dans cette opération, et également en tant que prêteurs, aux côtés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.

En premier lieu, FREY a choisi l'association du Chef Thierry Marx, CUISINE MODE D'EMPLOI(S), afin de la soutenir dans ses projets solidaires. Ces projets permettent la réinsertion, par les métiers de la cuisine et de la restauration, de personnes en situation de précarité économique et sociale, jusqu'ici éloignées de l'emploi. Cet engagement, aux impacts sociaux positifs, fait écho à d'autres initiatives entreprises de longue date par le Groupe FREY pour favoriser l'accès au monde du travail.

Ce crédit comporte en effet un mécanisme de renoncement d'une partie de la rémunération par les trois banques du pool et un abondement d'un montant équivalent par FREY au profit d'une structure solidaire, laquelle pourra changer chaque année. Le montant total financé à parts égales par FREY et le pool bancaire pourra monter jusqu'à 140 000 euros sur l'ensemble de la durée de la ligne de crédit (5 ans hors options d'extension).

Cette opération permet à la fois de conforter la liquidité du Groupe (qui dispose de lignes sécurisées non tirées et de trésorerie pour un montant total de 248,3 M€ au 30 juin 2020) et d'apporter une source de financement complémentaire à des acteurs de l'économie solidaire conformément aux engagements du Groupe en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale.

Ce crédit porte intérêts à Euribor 3 Mois augmenté d'une marge indexée et présente des covenants financiers usuels pour ce type de financement (notamment ratio Loan To Value, ratio ICR et ratio de dette gagée).

A propos de la foncière Frey

Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade®, lieux de commerces à ciel ouvert, proposent une offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, FREY est devenu un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités. Autre pilier structurant du savoir- faire de FREY : les grands projets urbains mixtes, qu'elle développe en s'appuyant sur sa filiale dédiée CITIZERS.

La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACTS :

Sébastien Eymard - Directeur Général Délégué

Emmanuel La Fonta - Directeur Financier et des Ressources humaines

Mathieu Mollière - Directeur de la Communication, du Marketing et de l'Innovation

Tél. : 03 51 00 50 50

Agnès Villeret - Relations investisseurs et presse financière

KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com- Tél. : 06 83 28 04 15

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique,Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avecune offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Crédit Agricole CIB s'est engagée en faveur du développement durable de longue date. Elle est la première banque française à avoir signé les Principes Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur sur les marchés des obligations vertes en arrangeant des opérations publiques dès 2012 pour des émetteurs de profil variés (banques supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a contribué à la rédaction des Principes applicables aux obligations vertes et du Guide des obligations sociales. Forte de l'expertise de son équipe spécialisée dans la finance durable et du soutien de ses banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l'une desbanques les plus actives sur le marché des obligations vertes.

Pour plus d'informations : www.ca-cib.fr

CONTACT CREDIT AGRICOLE CIB

Maryse Dournes - 01 41 89 89 38 / 06 14 18 36 21 - maryse.dournes@ca-cib.com

A propos de LCL

Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l'une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d'être la banque urbaine de référence d'1 urbain sur 7, d'1 ETI sur 2 et d'1 PME sur 3. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de crédits, d'assurances de personnes et de biens et d'épargne, sur l'ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre des services de « banque en continu », combinant humainet digital avec 1 700 agences au coeur des villes, des conseillers disponibles par téléphone jusqu'en début de soirée, ses sites Internet et son appli « LCL Mes Comptes », élue meilleure appli bancaire 2020* enrichie de l'agrégation de comptes. LCL c'est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17 500 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 342 000professionnels et 29 500 entreprises et institutionnels.

*Prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 3ème année consécutive

CONTACTS PRESSE LCL

Julie Terzulli Tel 01 42 95 10 61 @ julie.terzulli@lcl.fr

Brigitte Neige Tel : 01 42 95 39 97 @ brigitte.neige@lcl.fr

