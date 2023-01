FREY : signe l'acquisition d'une nouvelle forêt en Côte d'Or (21)

Ce nouveau massif forestier, contigu à la première acquisition du Groupe en 2020 sur les communes de Messigny- et-Vantoux et Saussy (21), est composé des forêts de la Pépine et de l'Ermitage. Il se caractérise par une belle mixité d'essences, avec un mélange de feuillus (chênes et hêtres principalement) et de résineux (pins noirs et épicéas). Il présente ainsi un bon potentiel de valorisation de la faune et de la flore.

Ainsi, à travers FoREY®, son groupement forestier créé en 2020, FREY poursuit sa stratégie d'investissement et d'exploitation durable* de forêts françaises.

Cette 8ème acquisition permet au groupement de totaliser à ce jour 1 667 hectares pour un objectif visé de 3 500 hectares à horizon 2030.

Un parc forestier de 1 667 hectares de forêts durablement gérées :

Deux forêts en Côte d'Or à Messigny-et-Vantoux et Saussy (21) de 104 hectares et 447 hectares La forêt d'Horte de 268 hectares à Vouzan et Grassac en Charente (16) La forêt de Wegscheid de 148 hectares dans le Haut-Rhin (68) dont la partie sommitale, soit une zone de 13,33 ha, a été classée en zone Natura 2000, ainsi que la forêt du Nablas, sur la même commune de Wegscheid (68), pour 70 hectares. La forêt de la Ferrière de 80 hectares sur la commune du Haut Breda en Isère (38) La forêt de la Devèze de 160 hectares à Vabre dans le Tarn (81) La forêt de l a Ténezaire de 390 hectares à Auvers en Haute-Loire (43)

FoREY® est adhérant Pro Silva France :

Pro Silva est une association de forestiers unis pour promouvoir une sylviculture respectueuse des processus naturels des écosystèmes forestiers. Cette « sylviculture mélangée à couvert continu » consiste à gérer les parcelles boisées de manière inégale et diffuse, sans coupes rases, ce qui favorise la régénération naturelle et la biodiversité. Le groupement forestier FoREY® est adhérant Pro Silva France aux côtés d'autres propriétaires, gestionnaires, professionnels et amis de la forêt qui pratiquent la « Sylviculture Irrégulière, Continue et Proche de la Nature » (SICPN).

À propos de FREY

Développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air en Europe.

FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

