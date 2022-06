Frey : la gouvernance de la société évolue

Frey annonce faire évoluer sa gouvernance : ainsi, le Comité de Direction (CODIR) laisse la place à un Comité Exécutif (COMEX).



Le Comité Exécutif se compose des actuels membres du CODIR auxquels s'ajoutent :

• Mary Blaise, Directrice Financière

• Vanessa Debut, Directrice Juridique immobilier

• Grégory Samocki, Directeur Commercial

• Carine Stoeffler, Risk Manager



Comme celles du CODIR, les prérogatives du COMEX seront de déterminer et d'évaluer les indicateurs de performance de Frey et de mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise.



