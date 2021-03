Frey : don de chênes pour la flèche de Notre-Dame de Paris

Frey annonce faire un don, via son groupement forestier FoREY, de cinq chênes centenaires de la Forêt de Horte, près d'Angoulême, au patrimoine national pour contribuer à la reconstruction de la flèche de Notre-Damede Paris.



La société foncière précise que ces cinq chênes ont été prélevés le vendredi 19 mars et seront débardés, puis façonnés à la scierie Joslet à Chasseneuil-sur-Bonnieure, après une longue période de séchage.



