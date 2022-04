Bezannes, mercredi 20 avril 2022

Les Docks de St Ouen

Lancement de l'appel à projet de la Halle gourmande et culturelle

Au printemps 2023, ouvrira la Halle des Docks de St Ouen. Un lieu convivial et engagé dédié à l'alimentation durable et locale, à la transmission des savoir-faire et des compétences, à la diffusion culturelle pour tous les publics. Pour démarrer cette aventure, un appel à projet a été lancé, destiné aux professionnels des métiers de bouche : comptoirs de restauration, artisans et producteurs pour le marché.

Des acteurs responsables et engagés qui souhaitent participer à la création d'un lieu de vie d'un nouveau genre à la fois utile, inclusif, écoresponsable et joyeux.

Retrouvez ici les plaquettes de présentation et les fiches de candidature Envoi des candidatures à hallesaintouen@lalunerousse.com

La date limite des dépôts de candidature est fixé au 3 juin 2022.

À propos de La Halle de St Ouen

Construite en 1924, La Halle dite « MAN », la seule à exister encore aujourd'hui, entame une nouvelle vie. Un siècle plus tard, elle cède sa place à une grande « Halle gourmande et culturelle » de 12 000 m² (Marché produits frais, restaurants, coworking, école de cuisine, cuisine partagée, salle évènementielle…). Concepteur d'évènement et animateur de lieux depuis 1997, La Lune Rousse, (actuellement en charge de l'exploitation de Ground Control, tiers lieu proche de la gare de Lyon à Paris), sera aux côtés de FREY aux commandes de l'exploitation de la Halle et de l'animation du Cours des Lavandières.

Page 1

À propos de La Lune Rousse

Son métier : produire des événements, créer du vécu et générer un lien physique, émotionnel et affectif entre un émetteur et son public. La Lune Rousse est une société de production d'événements créée en 1997. Elle intervient dans 3 domaines d'expertises : les événements de marques, les productions culturelles et les lieux de vie. En concevant, exploitant et programmant les projets Ground Control depuis 2014, La Lune Rousse réfléchit à de nouveaux espaces communs capables de décloisonner les genres, mélanger les disciplines et rassembler les publics.

Contact : contact@lalunerousse.com

Web : lalunerousse.com

À propos de FREY

Développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air en France, en Espagne et au Portugal. Pionnier des retail parks écologiques avec son concept Greencenter® et inventeur d'une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air Shopping Promenade®, FREY, entreprise à mission certifiée B Corp™, s'engage au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties prenantes. Parce que l'entreprise mesure à quel point le commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, à la résilience économique locale et à la transition environnementale, elle s'est donnée pour mission de remettre le commerce au service de l'intérêt collectif. Le Groupe mène également de grandes opérations de renouvellement urbain et des projets mixtes en tissu urbain dense.

FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACTS :

Mathieu Mollière - Directeur de la Communication, du Marketing et de l'Innovation m.molliere@frey.fr

Victoire Birembaux - Responsable Communication Corporate et Relations Publiques v.birembaux@frey.fr - Tél. : +33 (0)6 07 35 64 04

Page 2