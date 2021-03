Résultats annuels 2020 : Performances opérationnelles et résilience du modèle économique remarquables

Bezannes, le 9 mars 2021, 17h00 - Résultats annuels 2020

FREY : Performances opérationnelles et résilience du modèle économique remarquables

Le positionnement de Frey sur les centres commerciaux de plein air révèle toute sa valeur dans un contexte de crise sanitaire inédit

Revenus locatifs : 59,5 M€ (+37%)

Taux d'encaissement 2020 (1) : 94%

Taux d'occupation financier stable et élevé : 97,6%

Résultat opérationnel courant (2) : 42,4 M€ (+46%)

ANR EPRA NDV (3) : 31,2 € par action (-4,6%)

Ratio LTV DI : 32,4%

Liquidité disponible : 268 M€ (4)

Dividende 2020 (5) : 1,50 €/action avec option de paiement partiel en titres

Perspectives solides

La transformation du commerce ouvre de nombreuses opportunités :

Requalification, retournement, mixité urbaine, des savoir-faire que Frey maîtrise parfaitement

« Dans un contexte de crise inédit, les résultats de notre Groupe démontrent la résilience et la parfaite adaptation de notre modèle de croissance fondé sur la maîtrise de toute la chaine de valeur de l'immobilier commercial et une relation partenariale avec toutes nos parties prenantes. La pandémie a accéléré les mutations à l'œuvre du commerce et révèle un gisement colossal de projets à déployer : requalification et retournement d'actifs commerciaux obsolètes, mais aussi évolution vers plus de mixité sur des sites déjà artificialisés et rattrapés par la ville. Cette typologie de projets est en parfaite adéquation avec notre philosophie de développement, illustrée dans notre raison d'être : remettre le commerce au cœur de l'intérêt collectif. Nous sommes fiers d'être devenus la première foncière à mission de France et souhaitons être l'acteur d'un changement puissant et profitable à tous », déclare Antoine

Frey, Président-Directeur Général de Frey.

Chiffres clés - En M€ - 12 mois 2020 2019 Var. Chiffre d'affaires consolidé 107,2 69,3 +55% Dont activité foncière (revenus locatifs bruts) 59,5 43,6 +37% Résultat opérationnel courant (1) 42,4 29,0 +46% Variation de juste valeur des immeubles de placement -19,3 +50,1 Résultat net part du groupe 2,4 49,7 Indicateurs bilanciels - En M€ 2020 2019 Var. ANR EPRA de liquidation (NDV) 767,4 777,5 -1,3% Soit par action 31,20 € 32,70 € -4,6% Ratio LTV Net (droits inclus) 32,4% 23,1% +9,3 pts

Lors de sa réunion du 9 mars 2021, le Conseil d'Administration de Frey a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2020. Les procédures d'audit ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes. Le rapport relatif à la certification est en cours d'émission.

FAITS MARQUANTS 2020

• Surperformance des centres commerciaux de plein air pendant la crise

Les mesures sanitaires mises en place sur nos trois pays d'implantation pour faire face à la pandémie de Covid-19 ont perturbé l'activité de nos locataires avec une moyenne de 2,3 mois de fermeture sur l'ensemble de l'année (2),

moins cependant que pour les centres commerciaux fermés notamment.

En effet, les commerçants ont pu bénéficier des points forts de nos centres :

- une plus grande attractivité du format « plein air », plébiscité par les consommateurs à la sortie des confinements par rapport aux formats clos, à mesures sanitaires équivalentes pour l'accueil des clients ;

- un mix merchandising diversifié qui répond aux besoins de toute la famille (mode, beauté, sport, loisirs, bricolage, jardinage, restauration, services, click & collect, pour les parents et les enfants),

- de nouveaux services offerts par Frey en plus des campagnes marketing de soutien à la fréquentation, avec notamment le click & collect et le click & drive qui ont accéléré le développement des ventes en ligne. En France, 47% des locataires ont généré une activité on-line après le 1er confinement, contre 10% auparavant.

Au global, sur le patrimoine Frey en France (3), la fréquentation s'inscrit à 84% du niveau de l'année 2019 et le chiffre d'affaires des locataires à 90%, soit respectivement plus de 12% et plus de 16 % au-dessus des moyennes nationales communiquées par le CNCC. Hors période de confinement, le chiffre d'affaires des locataires (3) est même en hausse de 7% à période équivalente par rapport à 2019.

• Un partenariat avec nos locataires renforcé pendant la crise

Pour soutenir ses locataires partenaires, Frey a mis en place, dès avril, en responsabilité et en solidarité, une aide financière exceptionnelle avec la création d'un fonds de 15 M€.

(2) Aucun jour de fermeture pour les commerce essentiels (12% des loyers annualisés 2020), 44 jours pour les commerces semi-essentiels (18%), 74 jours pour les commerces non-essentiels (52%) et 138 jours pour les restaurants, cinéma et salles de fitness (17%).

(3) Périmètre France : sites équipés de footfall pour la fréquentation et chiffres d'affaires déclarés par les enseignes.

Pour l'ensemble de l'année 2020, Frey a ainsi accordé sur son périmètre économique (1) une enveloppe globale de 9,8 M€ d'aides, répartie comme suit :

- 6,9 M€ d'abandon de créances de loyers comptabilisées en 2020,

- et 2,9 M€ d'étalements de loyers à étaler sur deux années (2021 et 2022).

Compte tenu des négociations avec les locataires depuis le 1er janvier 2021, un montant complémentaire d'aides

(abandons de créance de loyers nets du crédit d'impôts à percevoir) estimé à 2,3 M€ pourrait être comptabilisé en 2021.

Signes de la confiance des enseignes dans le modèle de plein air, le taux d'encaissement des loyers (2) a atteint 94% en 2020 sur l'année et le taux d'occupation financier est resté stable à un niveau élevé à 97,6%.

En matière de commercialisation, la mobilisation des équipes a également permis d'enregistrer de solides performances :

- sur son patrimoine en exploitation : 90 baux signés, avec un up-lift moyen (renouvellement, recommercialisation) de +4%, correspondant au total à 9,4 M€ de loyers additionnels (7,0 M€ en part groupe) et permettant l'arrivée ou le renforcement d'enseignes comme Darty, Lidl, Fnac, ou encore Urban Planet ;

- sur ses actifs en développement : 79 baux signés (dont 59% de nouvelles enseignes), pour près de 6,1 M€ de loyers. La diversification du portefeuille d'enseignes se poursuit avec l'arrivée prochaine de Nocibé, Rituals, Nature & Découvertes, Haribo, Nike, La chaise longue, Kusmi Tea, Levis ou encore Superdry. Les Shopping Promenade de Strasbourg et de Claye Souilly accueilleront également un cabinet médical et ophtalmologique pour le premier et un cabinet dentaire pour le second. • Poursuite du développement du patrimoine et renforcement dans le Frey Retail Fund



Le principal impact de la pandémie a été le décalage de deux livraisons majeures prévues initialement fin 2020 :

- Shopping Promenade de Claye-Souilly (77) qui ouvre ses portes au public ce mercredi 10 mars,

- Shopping Promenade Cœur Alsace à Strasbourg-Vendenheim (67), qui ouvrira ses portes le 17 mars.

Leurs ouvertures se dérouleront dans un contexte encore marqué par les restrictions sanitaires, mais les deux sites affichent respectivement plus de 94% et 97% de pré-commercialisation et proposeront, notamment à Strasbourg, un Social Club (maison de la culture et des associations) et un Agroparc (5 hectares de terres cultivées par un collectif de producteurs locaux).

En tenant compte de ces deux opérations, l'enveloppe d'investissement dans le portefeuille de projets en développement s'élève à 802 M€ fin 2020 pour 340 000 m2 GLA et 52,3 M€ de loyer potentiel annualisé.

En 2020, Frey a sécurisé sa participation au nouveau projet mixte urbain de l'écoquartier des Docks à Saint-Ouen, pour lequel il sera en charge du développement du volet commercial (3). Citizers by Frey développera 23 000 m2 de commerce avec une programmation placée sous le signe de la responsabilité environnementale (circuits courts, réemploi, recyclage, …) et de l'engagement social (ouverture, accessibilité, mixité, transmission, …). La Halle du

Village des Docks proposera un food Hall, un marché de produits frais, des restaurants, une cuisine partagée, une salle évènementielle, des espaces de co-working ainsi que des commerces et services de proximité.

A l'inverse, suite à la décision politique d'abandon du projet par Philippe SAUREL, l'ex-Président de la Métropole de Montpellier, entre les 2 tours des élections municipales, Frey a dû acter l'arrêt de son projet de requalification urbaine « Ode à la Mer » près de Montpellier. Le Groupe a assigné la société d'aménagement de Montpellier

Méditerranée Métropole (SA3M) au titre du préjudice subi pour un montant de 77 M€.

Le Groupe a par ailleurs racheté en juillet la participation d'AG Real Estate dans le véhicule d'investissement Frey Retail Fund 2 (FRF 2), devenant ainsi actionnaire majoritaire dans FRF (à 62%), aux côtés de son partenaire historique Crédit Agricole Assurances. Cette opération stratégique permet de se renforcer dans des actifs de premier plan, connus de la foncière et présentant des performances opérationnelles solides.

• Frey s'engage dans la filière bois française et réaffirme sa stratégie de sobriété carbone

Frey a annoncé début 2020 son ambition d'atteindre une neutralité en émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, matérialisée par trois piliers :

- la dynamisation de la filière bois français (1er matériau biosourcé) par l'acquisition et l'exploitation de forêts françaises durablement gérées ;

- l'accélération de la sobriété carbone de son modèle, de la construction jusqu'à l'exploitation des actifs ;

- et le suivi annuel de l'impact financier de son empreinte carbone sur sa rentabilité avec pour indicateur clé, le RNPG Carbone (1).

Concernant la filière bois, Frey a créé son propre groupement forestier (FoREY®) et décidé de consacrer une enveloppe d'investissements de 35 M€ à horizon 2030. FoREY®a déjà acquis 540 hectares répartis sur trois forêts en 2020. Conformément à son plan de marche, Frey a réalisé une première construction bois pour la charpente d'un Basic Fit implanté dans son parc Green 7 à Salaise sur Sanne, et a intégré de façon massive le bois dans son projet Open, dans le genevois français, dont le chantier sera lancé en 2021 et pour lequel le Groupe vise une certification BREEAM Excellent et un label E+/C- (Energie + / Carbone -).

PERFORMANCE FINANCIÈRE 2020

• Evolution du patrimoine

Au 31 décembre 2020, le patrimoine économique en exploitation (2) de Frey :

- est valorisé 947,5 M€ hors droits (dont 228,9 M€ à l'international), en croissance de +5,0% sur un an (902,2 M€ au 31 décembre 2019),

- développe une surface de 433.800 m² (contre 398.000 m² fin 2019) suite la montée en puissance dans le Frey Retail Fund2 (comptabilisé en intégration globale depuis le 28 juillet), la livraison de cellules complémentaires sur Clos du Chêne et Woodshop, et la cession d'un actif situé à Bayonne (2 200 m²),

- pour 59,1 M€ de loyers bruts annualisés (+9% par rapport au 31 décembre 2019, dont +1% à périmètre constant),

- affiche un taux d'occupation financier (3) stable et élevé à 97,6%, contre 97,7% fin 2019.

Au 31 décembre 2020, la valeur des projets en cours de construction ressort à 302,2 M€, portant la valeur totale du patrimoine (patrimoine économique en exploitation + projets en cours) à 1 249,7 M€ (hors droits), contre 1 128,1 M€ fin 2019. Les loyers annualisés du portefeuille économique en exploitation et des 2 Shopping

Promenade de Strasbourg et Claye-Souilly qui seront ouverts en mars 2021 s'élèvent à 72,6 M€.

• Revenus locatifs : 59,5 M€ (+37%) et chiffre d'affaires consolidé : 107,2 M€ (+55%)

Au 31 décembre 2020, les revenus locatifs du patrimoine consolidé s'élèvent à 59,5 M€ (dont 17,5 M€ à l'international), soit une croissance de +37% par rapport à 2019. Elle résulte d'un effet de périmètre très important avec la comptabilisation en année pleine des livraisons et acquisitions réalisées en 2019 (AlgarveShopping au Portugal acquis en juillet, Shopping Promenade en Arles livré en octobre, restructuration de Woodshop (77)) et la montée en puissance dans FRF2 fin juillet 2020.

