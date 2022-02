Bezannes, le 24 février 2022, 17h00 - Résultats annuels 2021 FREY : la foncière à mission affiche des performances opérationnelles en forte hausse et une solidité financière renforcée FREY a profondément fait évoluer son modèle d'affaires depuis 2017 Doublement du patrimoine à 1,4 Md€ Internationalisation du patrimoine : 20% (1) Concentration du patrimoine sur de grands actifs de haute qualité environnementale Diversification du Top 10 locataires : 21% de la base locative (vs 33% fin 2017) Maintien du taux de rendement (2) : 5,7% FREY détient et gère un portefeuille particulièrement performant Taux d'occupation financière : 98,0% (3) Loyers annualisés : 80,6 M€ (+36% vs 2020) Taux d'encaissement 2021 (4) : 94,5% Taux d'effort Groupe (5) : 8,7% FREY est une foncière de croissance solide financièrement Résultat opérationnel courant : 53,0 M€ (+25% vs 2020) RNPG : 65,4 M€ (vs 2,4 M€ en 2020) ANR EPRA NTA (6) : 32,7 €/action (+2,5% vs fin 2020 après dilution (7)) LTV DI : 32,2% Liquidités disponibles : 308 M€ (8) Dividende proposé pour 2021 (9) : 1,60 €/a (+6,7%) intégralement en numéraire FREY confirme des engagements ESG très ambitieux 1ère foncière française à mission cotée certifiée B Corp™ FoREY® : 33% de l'objectif 2030 réalisé 100% des financements corporate assortis de critères RSE Certifications BREEAM Very Good pour les deux Shopping Promenade livrés en 2021 Forte de son statut d'entreprise à mission, certifiée B Corp™, FREY porte une vision engagée pour une économie et une société plus responsables. En prônant une approche durable du commerce, FREY poursuit sa croissance avec des performances opérationnelles et financières remarquables. » Déclare Antoine Frey, Président-DirecteurGénéral de FREY. Calculé sur la base des loyers annualisés Loyers annualisés potentiels rapportés à la valeur droits inclus à la livraison des travaux restant à décaisser - périmètre des actifs en exploitation En 2021, le taux de vacance calculé selon les Best Practices Recommandations EPRA ressort à 2,0% Loyers encaissés rapportés aux loyers facturés après déduction des accompagnements locataires Périmètre Groupe FREY (France, Espagne et Portugal). Périmètre France : 8,5% Calculé selon le standard mis au point et publié par l'EPRA (European Public Real Estate Association). 3.404.016 actions nouvelles en 2021 suite à l'augmentation de capital de 102 M€ de décembre 2021 et 359.524 actions liées au dividende 224 M€ au titre des lignes corporate et 84 M€ de trésorerie disponible Tel qu'il sera proposé à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 18 mai 2022 Page 1

Chiffres clés - En M€ - 12 mois 2021 2020 Var. vs 2020 Var. vs 2019 Chiffre d'affaires consolidé 107,2 -8% +42% 98,7 Dt activité foncière (revenus locatifs bruts) 72,9 59,5 +22% +67% Résultat opérationnel courant 53,0 42,4 +25% +82% Variation de juste valeur des immeubles de placement +28,8 (19,3) na Résultat net part du groupe 65,4 2,4 na +32% Indicateurs bilanciels - En M€ 2020 Var.vs 2020 2021 ANR EPRA de continuation (NTA) Soit par action LTV (droits inclus) 926,2 784,7 +18% 32,7 31,9 +2,5% 32,2% 32,4% (0,2) pt Lors de sa réunion du 24 février 2022, le Conseil d'Administration de FREY a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2021. Les procédures d'audit ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes. Le rapport relatif à la certification est en cours d'émission. En 5 ans, FREY a profondément fait évoluer son modèle d'affaires pour devenir la foncière du commerce responsable La stratégie de croissance de FREY est fondée sur ses savoir-faire en matière de développement et gestion d'actifs commerciaux innovants, adaptés aux besoins des enseignes (performance et attractivité) et des consommateurs en recherche de lieux de shopping efficaces et conviviaux. Entre 2017 et 2021 cette stratégie a permis de créer une foncière leader au patrimoine unique centré sur les centres commerciaux de plein air : doublement du patrimoine économique à 1,4 Md€ fin 2021, dont 20% (1) à l'international (Espagne depuis 2018 et Portugal en 2019) générant un loyer annualisé part du groupe de 80,6 M€ fin 2021 (33,5 M€ fin 2017) ;

à 1,4 Md€ fin 2021, dont 20% à l'international (Espagne depuis 2018 et Portugal en 2019) générant concentration sur de grands actifs de haute qualité environnementales (HQE™, BREEAM® et Valorpark®) . Entre 2017 et 2021, la valeur moyenne des 10 premiers actifs détenus par la foncière a progressé de +117% à 100 M€ par unité pour une surface moyenne 41 000 m 2 (+66%) ;

priorité donnée à la satisfaction et la performance des enseignes locataires avec un taux d'effort contenu de <9% 2 et des sites au taux d'occupation très élevé (98% fin 2021 contre 95% fin 2017) ;

taux d'effort contenu de <9% diversification du portefeuille d'enseignes : les 875 baux (vs 491 fin 2017) concernent à la fois des enseignes traditionnelles, des enseignes de centres ville, des enseignes de restauration et de loisirs, des enseignes nationales, internationales mais aussi et désormais enseignes de services locales ;

: les 875 baux (vs 491 fin 2017) concernent à la fois des enseignes traditionnelles, des enseignes de centres ville, des enseignes de restauration et de loisirs, des enseignes nationales, internationales mais aussi et désormais enseignes de services locales ; diversification du risque locatif , le Top 10 des enseignes locataires représentant 21% de la base locative (1) et le Top 20, 35% fin 2021 (contre respectivement 33% et 51% fin 2017) ;

, le Top 10 des enseignes locataires représentant 21% de la base locative et le Top 20, 35% fin 2021 (contre respectivement 33% et 51% fin 2017) ; stabilité du taux de rendement des actifs à 5,7% (3) , affichant une prime versus OAT 10 ans de plus de 500 bps, parallèlement à l'amélioration de la qualité du portefeuille. Bénéficiant de revenus récurrents, garantie de rentabilité de premier plan pour les investisseurs, FREY a ainsi prouvé sa résilience et sa solidité pendant la crise sanitaire. Calculé sur la base des loyers annualisés Taux d'effort consolidé (y compris international) : 8,7% Loyers annualisés potentiels rapportés à la valeur droits inclus à la livraison des travaux restant à décaisser - périmètre des actifs en exploitation Page 2

FREY pionnier de l'industrie immobilière devient la 1 ère foncière à mission cotée certifiée B Corp™ FREY s'engage au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties prenantes. Preuves complémentaires de cet engagement, FREY est devenue en 2021 : - la 1ère foncière à adopter la qualité d'« entreprise à mission » en inscrivant dans ses statuts sa raison d'être Remettre le commerce au service de l'intérêt collectif ». Elle est incarnée par 4 piliers stratégiques : le commerce comme vecteur de mixité urbaine, de lien social et de résilience économique, de transition environnementale et plus globalement FREY s'engage à être une entreprise au service de l'intérêt collectif (1) .

la 1 ère société cotée française à obtenir la très exigeante certification B CORP® (Benefit Corporation) après un audit rigoureux et approfondi de la gouvernance et des performances sociales et environnementales du Groupe. Les équipes de B LAB®, l'organisation à but non lucratif en charge de la certification, ont décerné à FREY un score remarquable de 102,2 points, qui garantit à toutes ses parties prenantes le niveau d'excellence de son engagement Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG). FREY se démarque particulièrement dans 2 domaines :

1 société cotée française à obtenir la très exigeante certification B CORP® sa gouvernance (mission globale, éthique, responsabilité et transparence) : FREY obtient le score de 17,7 (soit près du triple de la moyenne du secteur à 6,2) ; son attention à l'environnement (gestion environnementale globale, certification environnementale des actifs, CO 2 , eau, biodiversité, consommations d'énergie, matériaux…) : FREY obtient le score de 44,2 (soit plus du double de la moyenne du secteur à 19,3).

Dans le cadre de sa trajectoire ambitieuse et volontaire vers la neutralité carbone à horizon 2030, le Groupe poursuit sa stratégie d'investissement et d'exploitation dans des forêts françaises durablement gérées au travers de son groupement forestier FoREY®. Créé en 2020, le groupement est doté d'une capacité d'investissement de 35 M€ pour un objectif visé de 3 500 hectares à horizon 2030. En 2021, FoREY® a acquis trois nouvelles propriétés, la Ténezaire (390 ha située en Haute-Loire),la forêt de la Ferrière (80 ha situés en Isère) et la forêt de la Devèze (160 ha situés dans le Tarn), et détient au total à ce jour 1 150 hectares (33% de l'objectif 2030 atteint). Au cœur de sa stratégie de sobriété carbone, le bois constitue l'élément fondateur. A ce titre, la partie opérationnelle de la stratégie a été mise en œuvre avec une première structure intégralement construite en bois pour une extension de l'actif Green7 à Salaise-sur-Sanne livrée en 2021 et l'intégration massive du bois dans le projet Les Docks de St-Ouen (93) est déjà prévue. Enfin, conformément à son engagement, FREY publie cette année un RNPG Carbone de 59,8 M€ (2) en 2021. FAITS MARQUANTS 2021 Performances confirmées des centres commerciaux de plein air En 2021, l'impact des mesures sanitaires lié à la pandémie de Covid-19 sur l'activité des locataires a conduit à près de 1,9 mois de fermeture sur l'ensemble de l'année sur les trois pays d'implantation du Groupe (France, Espagne et Portugal). Le taux de recouvrement des loyers (3) sur l'année 2021 ressort à 94,5% impacté principalement par la période de fermeture imposée au premier semestre (4) mais qui parvient à se normaliser au second semestre pour atteindre 96,6%. Hors périodes de fermeture, les actifs de FREY ont conservé toute leur attractivité. Le concept de promenade commerciale à ciel ouvert combiné à mix merchandising complet (mode, beauté, sport, bricolage, jardinage, restauration, loisirs, aires de jeux gratuites, services, click & collect) répond parfaitement aux besoins des consommateurs. Plus d'informations sur frey.fr rubrique La foncière à mission Résultat Net Part du Groupe 2021 de 65,4 M€ réduit de la charge carbone 2021 de 5,6 M€ (émissions de carbone de FREY en 2021 de 224 232 tonnes x25 €/tonne de carbone) (Pour mémoire 246 409 tonnes émises en 2020) Loyers et charges encaissés rapportés aux loyers et charges facturés en part du Groupe Fermeture imposée de début avril à mi-mai en France (taux de recouvrement de 88,3% au 2ème trimestre 2021) Page 3

Ainsi, à périmètre constant, les principaux indicateurs de performance des centres en France en 2021 sont supérieurs ceux enregistrés 2019 sur la période comparable de juin à décembre, avec une croissance du chiffre d'affaires des commerçants de +5,4% et une progression de la fréquentation plus limitée de +1,5%, impactée par les mesures restrictives sur le volet « Loisirs » des sites FREY (1) . La commercialisation a été une nouvelle fois très active avec 151 baux signés sur l'ensemble des actifs en exploitation ou en développement, pour 17,6 M€ de loyers (13,2 M€ en part du Groupe). Pour les renouvellements et recommercialisations l'up-liftmoyen ressort à +2,4%. La diversification du portefeuille d'enseignes s'est poursuivie auprès d'acteurs nationaux et internationaux comme Starbucks, Bizzbee, JOTT, Morgan, Sergent Major, Studio comme J'aime ou encore Darty Cuisine mais aussi auprès de commerçants de proximité et de services (pharmacie, laboratoire d'analyses, cabinet médical, ophtalmologique ou dentaire…). 3 nouveaux centres de plein air en patrimoine et lancement des travaux des Docks de St-Ouen Au 1er trimestre 2021, FREY a inauguré Shopping Promenade Claye-Souilly (77) et Shopping Promenade Cœur Alsace Strasbourg-Vendenheim (67) . Les deux sites représentent 111 000 m 2 de surface cumulée pour 150 cellules et un revenu locatif cumulé annualisé de 16,6 M€ (2) . Les deux sites affichent un taux d'occupation de 99% à fin 2021 , signe de l'adhésion des enseignes à succès traditionnelles (Décathlon, Kiabi, Boulanger, Leroy Merlin) mais aussi de nouvelles enseignes séduites par le format plein air (Fnac, Nature & Découvertes, Cultura, Nocibé, Rituals, Nike, Adidas, Superdry, New Yorker, Etam, La Chaise Longue, Kusmi Tea, Haribo, Big Fernand…). Les deux sites hébergent également des concepts inédits développés par FREY (le Social Club pour le lien social, et, à Strasbourg le Social Market pour plébisciter la seconde main et le recyclage ainsi qu'un Agroparc de 5 hectares cultivés par un collectif de producteurs locaux. FREY a fait l'acquisition de Carré Sud à Nîmes pour 85,7 M€ actes en mains. Situé à 40 km du Shopping Promenade en Arles, Carré Sud renforce la présence du Groupe dans le sud-estde la France. 1ère destination commerciale de l'agglomération, le site présente des indicateurs opérationnels très performants (100% de taux d'occupation, 5,4 M€ de revenu locatif annualisé et un taux d'effort chargé contenu). Enfin, FREY a lancé les travaux des Docks de St-Ouen, un véritable cœur de ville commercial vivant, convivial et engagé sur 24 000 m2. Le programme se compose d'une rue commerciale animée « le Cours des Lavandières » de 12 000 m² (50 boutiques et 6 moyennes surfaces) et d'une Halle gourmande et culturelle installée dans l'ancienne usine Alstom construite en 1924 qui sur 12 000 m² proposera un marché de produits frais, des restaurants, du coworking, une école de cuisine et encore une salle évènementielle co-exploitée avec La Lune Rousse (3). PERFORMANCE FINANCIÈRE 2021 Evolution du patrimoine Au 31 décembre 2021, le patrimoine économique (4) en exploitation de FREY : développe une surface de 551.165 m² (contre 433.800 m² fin 2020) tenant compte des 2 Shopping Promenade livrés en mars et du centre commercial Carré Sud acquis en juillet ;

(contre 433.800 m² fin 2020) tenant compte des 2 Shopping Promenade livrés en mars et du centre commercial Carré Sud acquis en juillet ; est valorisé 1 328,7 M€ hors droits (dont 232,3 M€ à l'international), en croissance de +40% par rapport à fin 2020 (947,5 M€ au 31 décembre 2020) ;

(dont 232,3 M€ à l'international), en croissance de +40% par rapport à fin 2020 (947,5 M€ au 31 décembre 2020) ; pour 80,6 M€ de loyers bruts annualisés (+36% par rapport à 2020 et +2,3% à périmètre constant) ;

(+36% par rapport à 2020 et +2,3% à périmètre constant) ; affiche un taux de vacance (5) de 2,0%, soit un taux d'occupation de 98,0%, contre 97,6% fin 2020. Pour mémoire : maintien de jauges et de couvre-feux jusqu'au 30 juin 2021, réouvertures décalées (salles de fitness le 9 juin par exemple), mise en place du « pass sanitaire » depuis le 9 août sur la restauration, toujours en vigueur Part du Groupe sur 98 000 m 2 GLA Concepteur d'évènements et animateur de lieux depuis 1997, La Lune Rousse est actuellement en charge de l'exploitation de Ground Control à Paris Le patrimoine économique en exploitation comprend les actifs détenus par FREY à 100%, auxquels s'ajoutent les actifs détenus en partenariat à hauteur de leur quote-part de détention Calculé selon les Best Practices Recommandations EPRA Page 4