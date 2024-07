Antoine Frey, Président-Directeur Général de FREY, déclare : « La mise en œuvre de notre stratégie de positionnement sur les meilleures destinations shopping de plein air en Europe et la gestion active de notre portefeuille nous permettent de poursuivre une dynamique vertueuse de croissance à la fois interne et externe. Notre entrée dans le marché porteur des outlets constitue un levier supplémentaire à notre développement. Fort de la confiance de ses partenaires et d'un accès régulier aux marchés de capitaux (fonds propres et dettes), FREY est parfaitement positionnée pour réaliser son ambition d'être le leader européen des destinations shopping de plein air. Dorénavant doté d'un patrimoine sous gestion supérieur à 3 Mds €, FREY entend également poursuivre une politique ESG exigeante, permettant, en cohérence avec son ADN de foncière à mission et sa certification B Corp, de continuer à améliorer à un rythme soutenu ses performances extra- financières. »

Taux d'occupation financier (2) : 97,7%, élevé et stable vs fin 2023

Cette opération stratégique répond à trois objectifs complémentaires pour FREY : une présence significative dans le marché des outlets, un développement de la gestion pour compte de tiers et une veille accrue des opportunités de croissance dans davantage de marchés européens. L'intégration opérationnelle de ROS à la plateforme FREY sera totalement réalisée au second semestre 2024, ses fondateurs resteront étroitement associés à la gestion de la société afin d'en assurer le succès.

Véritable plateforme de services, ROS déploie une palette de savoir-faire couvrant tous les métiers du développement et de la gestion d'outlets : sourcing et montage d'opération, direction de travaux, asset et property management, direction de centre, commercialisation et marketing.

L'entreprise autrichienne, créée en 2011 opère dans 8 pays européens et gère pour le compte de tiers, 12 destinations shopping d'outlets représentant 215 000 m² situés en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Belgique, en Pologne, en Hongrie et en Croatie. Elle porte également plusieurs projets en développement au travers d'extensions d'outlets existants ou de créations à venir.

2. Premier investissement à Malmö

Fort de cette nouvelle expertise, FREY a annoncé en juillet l'acquisition d'un premier projet d'outlet à Malmö en Suède.

En cours de développement, le Malmö Designer Village est situé au cœur de la plus grande zone de chalandise de Scandinavie (4 M d'habitants et 26 M de touristes chaque année à moins de 90 minutes), incluant les villes de Malmö, Helsingborg et Copenhague.

Dotée d'autorisations purgées de tous recours et d'une pré-commercialisation déjà avancée, les travaux vont débuter d'ici la fin de l'année 2024. Une 1ère phase de 18 000 m² ouvrira au deuxième semestre 2026 et une 2nde phase de 8 000 m² est prévue de manière subséquente.

L'investissement de la phase 1 représente 100 M€ et le yield on cost cible est supérieur à 8%. L'opération est donc relutive à terme en résultat et en ANR et la phase 2 vient augmenter le pipeline d'opérations de développement contrôlées.

3. Amélioration de la qualité moyenne des actifs du portefeuille

En cohérence avec sa stratégie de focus sur les destinations shopping de plein air dotés des plus fortes perspectives de croissance, FREY a poursuivi au premier semestre 2024 sa politique de rotation d'actifs avec les cessions des retail parks de Torcy (8 800 m²) et de Bessoncourt (10 000 m²), en ligne avec les valeurs d'expertise.

Fin avril, FREY s'est porté acquéreur de 30% des parts non encore détenues, du centre commercial de plein air dominant de l'Algarve. Situé à Albufeira au Portugal et rénové depuis son acquisition en 2019 pour un montant de 179,3 M€ droits inclus, ce centre compte désormais 7,5 millions de visiteurs par an grâce à une offre shopping loisirs attractive proposant sur près de 60 000 m² de nombreuses enseignes locales et internationales parmi lesquelles l'ensemble des marques du groupe Inditex (Zara, Pull & Bear, Berksha…), Fnac, C&A, H&M, JD Sport, Radio Popular ou encore Worten, un supermarché Continente, une vingtaine de restaurants et un cinéma et 3 000 places de stationnement.

L'actif est dorénavant détenu à 100%.

4. 400 M€ de nouveaux financements

Représentant 40% de la dette du Groupe, ce refinancement signé en juillet est in fine et d'une durée de 5 ans (avec une extension possible pour 2 années supplémentaires). Il permet d'allonger la maturité de la dette qui est dorénavant de 4,6 ans. La société n'a plus d'échéances de dettes significatives avant 2027, échéance d'ores et déjà couverte avec les liquidités existantes.

Le coût de ces financements est en ligne avec les financements mis en place depuis 24 mois. Grâce à ces nouveaux financements et aux couvertures en place, FREY disposera d'un coût moyen de sa dette compétitif pour poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie.

PERFORMANCES OPERATIONNELLES DU PREMIER SEMESTRE 2024

1. Le commerce de plein confirme sa pertinence pour les commerçants et leurs clients

La fréquentation des centres de FREY est en progression de 4,4%(1) par rapport au premier semestre 2023 permettant aux commerçants des progressions moyennes de leur chiffres d'affaires de 1,9%(2), tout en maintenant

Evolution de la fréquentation sur le périmètre Groupe FREY (France, Espagne, Portugal et Pologne) de janvier à juin 2024, évolutions versus périodes comparables pour les données FREY / MyTraffic Chiffre d'affaires des commerçants sur le périmètre Groupe FREY (France, Espagne, Portugal et Pologne) de janvier à juin 2024, évolutions versus périodes comparables pour les données FREY

