Friedman Industries, Incorporated est un fabricant et un transformateur de produits en acier. La société opère dans deux segments : les produits en bobines et les produits tubulaires. Le secteur des produits en bobine consiste en l'exploitation de deux installations de traitement de bobines laminées à chaud, à savoir l'installation de Hickman en Arkansas, qui exploite un laminoir à froid et une ligne de coupe à longueur, et l'installation de Decatur en Alabama, qui exploite une ligne de coupe à longueur avec étireur et niveleur. L'équipement des deux installations améliore la planéité et les qualités de surface des bobines et coupe les bobines en feuilles et en plaques de longueurs prescrites. Le segment des produits tubulaires est constitué de la division Texas Tubular Products (TTP) de la société, située à Lone Star, au Texas. TTP exploite deux usines de tubes soudés par résistance électrique d'un diamètre extérieur (DE) combiné. Les deux usines de fabrication de tuyaux sont titulaires d'une licence de l'American Petroleum Institute (API) pour la fabrication de tuyaux de ligne et de tuyaux pour champs pétrolifères et fabriquent également des tuyaux à des fins structurelles.

Secteur Acier