Friedman Industries, Incorporated est un fabricant et un transformateur de produits en acier. Ses segments comprennent les produits en bobines et les produits tubulaires. Le segment des produits en bobines consiste en l'exploitation de cinq installations de transformation de bobines laminées à chaud situées à Hickman (Arkansas), Decatur (Alabama), East Chicago (Indiana), Granite City (Illinois) et Sinton (Texas). Les installations de Hickman, East Chicago et Granite City exploitent des laminoirs à tempérament et des lignes de coupe à longueur à nivellement correctif. Les sites de Sinton et Decatur exploitent des lignes de coupe à longueur pour étireuses et planeuses. Le segment des produits tubulaires comprend les activités de Lone Star, où la société fabrique des tubes soudés par résistance électrique et distribue des tubes par l'intermédiaire de sa division Texas Tubular Products (TTP). TTP exploite deux usines de fabrication de tubes soudés par résistance électrique, dont le diamètre extérieur (DE) varie entre 2 3/8 et 8 5/8. Les deux usines fabriquent des tuyaux de canalisation et des tuyaux pour les régions pétrolières, ainsi que des tuyaux à des fins structurelles.

Secteur Acier