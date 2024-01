Friedrich Vorwerk Group SE est un fournisseur allemand d'infrastructures de transport et de transformation de l'énergie pour les marchés du gaz, de l'électricité et de l'hydrogène. L'activité de la société est divisée en quatre divisions, à savoir : L'ingénierie, qui fournit des solutions d'ingénierie pour la construction de réseaux d'énergie, l'ingénierie des processus et des concepts de gestion d'infrastructure intelligente de pointe pour les usines ; les réseaux d'énergie, qui fournissent des solutions pour la construction de pipelines pour le transport du gaz naturel, de l'hydrogène, du chauffage urbain et de l'eau, ainsi que la construction de câbles électriques souterrains ; la transformation de l'énergie, qui fournit des composants et des usines pour le traitement et la transformation du gaz naturel, de l'hydrogène, du biogaz, de l'électricité, de la chaleur et de l'eau ; les services et les opérations, qui fournissent des services et une gestion opérationnelle complète pour les réseaux et les usines d'énergie ; et les solutions clés en main, qui produisent des projets d'infrastructure énergétique complexes.

Secteur Construction et ingénierie