(Alliance News) - Friulchem Spa a annoncé vendredi un bénéfice semestriel de 9 000 euros, contre 4 000 euros pour la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires au 30 juin était de 15,1 millions d'euros, en baisse par rapport aux 17,0 millions d'euros de l'année précédente.

La division vétérinaire a réalisé un chiffre d'affaires de 12,0 millions d'euros, en hausse de 10 % par rapport au 30 juin 2022 (10,9 millions d'euros), tandis que la division humaine a réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros, contre 6,1 millions d'euros au cours de la même période en 2022.

Au 30 juin, la valeur de la production s'élevait à 16,8 millions d'euros, contre 17,9 millions d'euros au premier semestre 2022.

L'Ebitda s'est établi à 920 000 EUR, en hausse de 8,0 % par rapport à 850 000 EUR au 30 juin 2022.

L'Ebit s'est élevé à 400 000 euros, avec une marge d'Ebit de 2,1 %, en ligne avec 2022.

La position financière nette au 30 juin s'élevait à 10,5 millions d'euros, contre 5,4 millions d'euros à la fin de 2022.

En ce qui concerne l'avenir, " sur la base des données prévisionnelles préparées pour l'année en cours et en tenant compte de l'arrêt de la production pharmaceutique à l'usine du Frioul pendant environ trois mois, nous estimons une diminution du volume des ventes par rapport à l'année précédente et un résultat à l'équilibre. Les résultats des premiers mois du second semestre confirment ces prévisions et, par conséquent, les attentes susmentionnées,' explique la société dans une note.

Vendredi, Friulchem a clôturé dans le rouge de 6,4% à 1,02 EUR par action.

