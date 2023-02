Mib fluctue ; Iveco s'envole après les comptes

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens sont orientés à la baisse vendredi, les places boursières évaluant la perspective d'un nouveau resserrement de la politique de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale pour freiner l'inflation élevée.

Les investisseurs ont également pesé les données montrant que l'économie britannique est restée stable au quatrième trimestre 2022, conformément aux attentes et évitant de justesse une récession. Toutefois, les chiffres mensuels du PIB pour le seul mois de décembre - un mois marqué par des grèves de trains généralisées et des intempéries - se sont contractés de 0,5 pour cent, soit plus que les 0,3 pour cent attendus par les analystes.

En ce qui concerne la trajectoire possible de la Réserve fédérale, dans l'outil FedWatch de la plateforme CME Group - utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 22 mars a une probabilité de confirmation de 91% dans la fourchette actuelle de 475/500 bps. La probabilité d'une augmentation dans la zone de 500/525 bps est de 6%. L'objectif actuel se situe entre 450 et 475 points de base.

Toujours au sujet des banques centrales, le gouvernement japonais prévoit de nommer Kazuo Ueda, économiste et ancien membre du conseil d'administration de la BoJ, comme prochain gouverneur de la banque centrale après la démission de Haruhiko Kuroda, selon le journal financier japonais Nikkei et publié vendredi.

Le gouvernement avait initialement approché le sous-gouverneur de la Banque du Japon, Masayoshi Amamiya, comme successeur possible de Kuroda, mais il a essuyé un refus ferme. Depuis lors, elle cherche des candidats alternatifs.

Ainsi, le FTSE Mib - dans une tendance oscillante - est maintenant en hausse de 0,1% à 27 537,66.

En Europe, le FTSE 100 de Londres cède 0,3 pour cent, tout comme le CAC 40 à Paris, tandis que le DAX 40 de Francfort est en baisse de 0,5 pour cent.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation est en baisse de 0,7 pour cent à 44 450,43, la petite capitalisation est dans le rouge de 0,1 pour cent à 30 436,81, et l'Italie croissance est en baisse de 0,1 pour cent à 9 708,66.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Inwit a commencé dans le rouge, abandonnant 1,3 % à 10,27 EUR par action.

Banca Generali, en revanche, a chuté de 1,1% à 33,68 euros par action, après avoir annoncé jeudi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net consolidé de 213,0 millions d'euros, en baisse de 34% par rapport aux 323,1 millions d'euros de l'année précédente. Le conseil d'administration a également annoncé qu'il soumettra une proposition de distribution de dividendes de 192,8 millions d'euros, soit 1,65 euro par action, ce qui correspond à une distribution totale d'environ 91 % du bénéfice consolidé pour l'exercice 2022.

Le conseil d'administration d'Iveco - en hausse de 9,7 % - a annoncé vendredi qu'il avait approuvé les états financiers pour 2022, qui ont clôturé avec un bénéfice net ajusté de 225 millions d'euros et une augmentation de 85 millions d'euros par rapport à 2021. Le bénéfice net consolidé s'élève à 159 millions d'EUR, en hausse de 83 millions d'EUR.

Unipol - en hausse de 0,4 % - a annoncé vendredi qu'il a clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net de 866 millions d'euros, contre 796 millions d'euros un an plus tôt.

Dans la liste des cadets, Cementir Holding a pris un bon départ, progressant de 2,9 % en route vers sa cinquième séance haussière.

Banca Ifis a pris la première place de la liste, au lendemain des résultats. La société a déclaré un bénéfice net de 141,1 millions d'euros, soit une hausse de 40 % par rapport aux 100,6 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

La Banque illimitée a perdu du terrain, malgré les bons chiffres encore chauds de la publication, avec un bénéfice net de 75,3 millions d'euros, en hausse de 15 % sur un an.

Ascopiave, en revanche, a chuté de 1,8 % à 2,74 euros par action, dans la foulée de la baisse de 0,4 % enregistrée dans le rouge la veille.

Dans le segment des petites capitalisations, d'Amico a pris un bon départ, gagnant 3,4 % à EUR0,4440, faisant écho au gain de 3,5 % de la veille.

Egalement Beghelli, qui a gagné 2,1% à EUR0,3135 après trois sessions dans le rouge.

Banca Profilo fluctue dans le rouge de 1,1%, le bénéfice net ayant légèrement baissé à 11,1 millions d'euros, contre 11,7 millions d'euros un an plus tôt.

Ratti, quant à lui, a chuté de 4,5 pour cent, fermant la liste. Sur la plateforme MarketScreener, le titre est classé "neutre" à court et moyen terme et "baissier" à long terme.

Parmi les PME, Convergenze a pris un bon départ, avec une hausse de 3,7 %.

Friulchem a également progressé de 3,6 % avec son prix à 1,14 EUR.

En bas, Altea Green Power a clôturé en baisse de 2,6%. La société a annoncé mardi qu'elle avait signé un deuxième accord de codéveloppement avec Aer Soléir, un groupe irlandais comptant parmi les principaux acteurs du secteur de l'énergie en Europe, dans lequel Quantum Energy, un leader mondial du secteur, détient une participation.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé dans le rouge de 0,7 %, le Nasdaq a baissé de 1,0 % et le S&P 500 de 0,9 %.

Parmi les bourses asiatiques, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,3%, le Hang Seng dans le rouge de 2,0%, tandis que le Shanghai Composite a cédé 0,3%.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0738 contre USD1.07545 à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, valait 1,2108 USD contre 0,2153 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 84,30 USD le baril, contre 84,03 USD le baril jeudi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 859,44 USD l'once, contre 1 872,08 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, à 1000 CET, de l'Italie, la production industrielle est attendue et à 1100 il y aura une vente aux enchères de BOT à 12 mois.

Dans l'après-midi, au Canada, les données sur l'emploi sont attendues à 14h30 CET tandis qu'à 1600 CET, l'indice de confiance du Michigan et les prévisions d'inflation sont attendus aux Etats-Unis.

Parmi les actions négociées sur la Piazza Affari, on attend les résultats de Banca Sistema, BasicNet et Generalfinance.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

