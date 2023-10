FRMO Corporation est une société holding qui se concentre sur la réalisation d'investissements stratégiques dans des sociétés publiques et privées. Les investissements de la société dans des filiales non consolidées comprennent Miami International Holdings, Inc, CNSX Markets, Inc, American Financial Exchange, LLC, et Horizon Kinetics, LLC (Horizon Kinetics). Horizon Kinetics est une société de conseil en investissement et de recherche indépendante, les activités de recherche servant principalement les investisseurs institutionnels. Horizon Kinetics fournit des analyses approfondies d'entreprises et de stratégies pauvres en informations et peu étudiées, afin d'identifier les situations complexes ou négligées qui peuvent proposer un avantage à l'investisseur. Horizon Kinetics propose des produits, qui comprennent des fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement Kinetics, des fonds à capital fixe, des comptes gérés séparément, des investissements de revenu et des investissements alternatifs. Ses investissements dans des sociétés en commandite comprennent Horizon Multi-Strategy Fund, LP, CDK Partners, LP, Polestar Fund, LP, et Multi-Disciplinary Fund, LP.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds