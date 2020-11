Accueil Zone bourse > Actions > TSX VENTURE EXCHANGE > Fronsac Real Estate Investment Trust FRO.UN CA35901T1021 FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (FRO.UN) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps Différé TSX VENTURE EXCHANGE - 04/11 20:05:01 0.68 CAD +6.25% 18:46 FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST : 2020 Q3 Financials PU 25/05 FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST : 2020 Q1 Financials PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Fronsac Real Estate Investment Trust : 2020 Q3 Financials 0 04/11/2020 | 18:46 Envoyer par e-mail :

MICHEL TRUDEAU (s) Jason Parravano, fiduciaire / trustee JASON PARRAVANO ■ Page 1 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS ET CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME RÉSULTAT ÉTENDU AND COMPREHENSIVE INCOME POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE FOR THE PERIODS ENDED SEPTEMBER 30 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) Trois mois terminée le 30 septembre Neuf mois terminée le 30 septembre Three months ended September 30 Nine months ended September 30 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ PRODUITS REVENUE Revenus de location des immeubles Rental income from investment de placement (notes 25 et 27) 3,219,366 2,458,451 9,286,366 6,650,030 properties (notes 25 and 27) Coûts d'exploitation (752,047) (576,704) (2,169,880) (1,507,067) Operating costs Autres produits 10,290 - 10,290 - Other revenues Revenu net d'exploitation 2,477,609 1,881,747 7,126,776 5,142,963 Net operating income Quote-part du résultat net tiré des participations Share of net income from investments dans des coentreprises (note 5) 861,839 11,986 1,716,543 152,962 in joint ventures (note 5) Variation de la juste valeur des Change in fair value of investment immeubles de placement (101,944) 2,689,721 2,261,029 2,047,733 properties Perte réalisée sur la disposition d'un Realized loss on disposition of immeuble de placement (note 4) (180,000) - (180,000) - investment property (note 4) 3,057,504 4,583,454 10,924,348 7,343,658 CHARGES EXPENSES Rémunération à base de parts (note 16) (66,046) (275) 38,404 181,305 Unit-based compensation (note 16) Charges administratives (note 17) 158,184 129,321 530,334 410,846 Administrative expenses (note 17) Charges financières (note 18) 825,629 562,902 1,582,085 1,672,626 Financial expenses (note 18) 917,767 691,948 2,150,823 2,264,777 Résultat net et Net income and résultat étendu 2,139,737 3,891,506 8,773,525 5,078,881 comprehensive income Résultat net par part attribuable Net income per unit attributable aux porteurs de parts - to unitholders - de base (note 20) 0.0145 0.0333 0.0616 0.0464 basic (note 20) Résultat net par part attribuable Net income per unit attributable aux porteurs de parts - to unitholders - dilué (note 20) 0.0134 0.0316 0.0590 0.0453 diluted (note 20) Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements ■ Page 2 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS CONSOLIDATED STATEMENTS OF DES CAPITAUX PROPRES CHANGES IN EQUITY POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE FOR THE PERIODS ENDED SEPTEMBER 30 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 30 SEPTEMBRE 2020 SEPTEMBER 30, 2020 Résultats non Parts de Fiducie Surplus Total distribués Capitaux propres Retained Trust Units Surplus Total Earnings Equity (note 16) $ $ $ $ 1er janvier 2020 3,272,356 47,998,284 71,400 51,342,040 January 1, 2020 Variations au cours de l'exercice: Changes during the year Résultat net et résultat étendu 8,773,525 - - 8,773,525 Net income and comprehensive income Émissions de parts - 18,484,252 - 18,484,252 Issuance of units Coûts d'émission (1,539,691) - - (1,539,691) Issue costs Rachats de parts (380) (820) - (1,200) Re-purchase of units Distributions aux porteurs de parts (2,755,753) - - (2,755,753) Distributions to unitholders 30 septembre 2020 7,750,057 66,481,716 71,400 74,303,173 September 30, 2020 30 SEPTEMBRE 2019 SEPTEMBER 30, 2019 Résultats non Parts de Fiducie Surplus Total distribués Capitaux propres Retained Trust Units Surplus Total Earnings Equity (note 16) $ $ $ $ 1er janvier 2019 1,869,427 39,361,322 71,400 41,302,149 January 1, 2019 Variations au cours de l'exercice: Changes during the year Résultat net et résultat étendu 5,078,881 - - 5,078,881 Net loss and comprehensive loss Émissions de parts - 8,636,962 - 8,636,962 Issuance of units Coûts d'émission (181,096) - - (181,096) Issue costs Distributions aux porteurs de parts (1,805,493) - - (1,805,493) Distributions to unitholders 30 septembre 2019 4,961,719 47,998,284 71,400 53,031,403 September 30, 2019 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers The accompanying notes are an integral part of the consolidés consolidated financial statements ■ Page 3 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE FOR THE PERIODS ENDED SEPTEMBER 30 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) Trois mois terminée le 30 septembre Neuf mois terminée le 30 septembre Three months ended September 30 Nine months ended September 30 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ ACTIVITÉS D'EXPLOITATION OPERATING ACTIVITIES Résultat net 2,139,737 3,891,506 8,773,525 5,078,881 Net income Ajustements : Adjustments : Quote-part du résultat net tiré des Share of net income from investments participations dans des coentreprises (861,839) (11,986) (1,716,543) (152,962) in joint ventures Variation de la juste valeur des Change in fair value of investment immeubles de placement 101,944 (2,689,721) (2,261,029) (2,047,733) properties Ajustement des loyers selon la méthode linéaire (82,160) - (286,111) - Straight-line rent adjustment Charges d'intérêts (note 21) 721,057 638,123 2,150,625 1,725,177 Interest expenses (note 21) Intérêts payés (note 21) (729,710) (625,278) (2,147,860) (1,689,482) Interest paid (note 21) Rémunération à base de parts (66,046) (275) 38,404 181,305 Unit-based compensation Charges financières 48,482 (112,960) (621,344) (107,513) Financial expenses Perte sur la disposition d'un immeuble Loss on disposition of investment de placement 180,000 - 180,000 - property 1,451,465 1,089,409 4,109,667 2,987,673 Variation nette de l'actif hors caisse Net change in non-cash asset and et du passif (note 21) (328,708) (533,956) (286,241) (438,850) liability items (note 21) 1,122,757 555,453 3,823,426 2,548,823 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT INVESTING ACTIVITIES Acquisition d'immeubles de placement (23,132) (5,848,017) (21,836,289) (23,021,247) Acquisition of investment properties Acquisition de partenariats (1,297,879) (1,024,808) (4,869,911) (1,174,808) Acquisition of joint arrangements Distributions de coentreprises 82,500 10,500 103,500 141,500 Distributions from joint ventures Augmentation des prêts en cours (924,214) (584,450) (2,479,214) (1,784,450) Increase of loans receivable Encaissement des prêts en cours 76,196 403,294 1,112,431 409,665 Proceeds from loans receivable Produit net de la disposition d'un immeuble Proceeds from disposition of de placement 1,700,000 - 1,700,000 - investment properties (386,529) (7,043,481) (26,269,483) (25,429,340) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT FINANCING ACTIVITIES Variation nette des facilités de crédit 1,405,000 3,564,330 (5,110,700) 5,359,330 Net change in credit facilities Nouveaux emprunts - 3,792,703 15,825,000 14,056,385 Gross mortgage proceeds Remboursements d'emprunts (879,843) - (879,843) (3,320,822) Repayment of mortgages Versements en capital périodiques (506,460) (371,377) (1,401,000) (1,062,092) Periodic mortgage principal repayments Émission de débentures convertibles - - - 1,732,000 Issuance of convertible debentures Remboursement de la dette à long terme - - (15,000) (15,000) Repayment of long-term-debt Émissions de parts, nettes des frais d'émission 133,000 31,122 16,750,161 8,028,026 Issuance of units, net of issue costs Distributions aux porteurs de parts (940,929) (649,344) (2,755,753) (1,805,493) Distributions to unitholders (789,232) 6,367,434 22,412,865 22,972,334 Augmentation (diminution) de la Increase (decrease) in cash and trésorerie et équivalents de trésorerie (53,004) (120,594) (33,192) 91,817 cash equivalents Trésorerie et équivalents de trésorerie Cash and cash equivalents au début de la période 320,150 386,863 300,338 174,452 beginning of the period Trésorerie et équivalents de trésorerie Cash and cash equivalents à la fin de la période 267,146 266,269 267,146 266,269 end of the period Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés ■ Page 4 ■ The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 1. STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS 1. STATUTES AND NATURE OF ACTIVITIES Fiducie de placement immobilier Fronsac (la « Fiducie » ou FPI ») est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale créée le 11 mars 2011 en vertu du Code civil du Québec, selon une entente de fiducie et réside au Canada. FPI, par l'intermédiaire de filiales, de coentreprises et de propriétés détenues en indivision, est un locateur d'immeubles commerciaux. La Fiducie est cotée sur la Bourse de croissance TSX (« TSX.V ») sous le symbole « FRO.UN », et son siège social est situé au 106, avenue Gun, Pointe-Claire, Québec, H9R 3X3. La Fiducie opère dans un seul secteur, celui des immeubles commerciaux situés au Canada. Conséquemment la Fiducie n'a qu'un seul secteur à présenter. Fronsac real estate investment trust (the "Trust" or the "REIT") is an unincorporated open-ended real estate investment trust formed on March 11, 2011 under the Civil code of Quebec, pursuant to a trust agreement and is domiciled in Canada. The REIT, through its subsidiaries, joint ventures and co- ownerships, is a lessor of commercial real estate properties. The Trust is listed on the TSX Venture Exchange ("TSX.V") under the symbol "FRO.UN", and its head office is located at 106 Gun Avenue, Pointe-Claire, Quebec, H9R 3X3. The Trust operates in one segment, commercial real estate located in Canada. Accordingly the Trust has a single reportable segment. Ces états financiers consolidés ont été approuvés par le Conseil des fiduciaires le 3 novembre 2020. 2. BASE DE PRÉPARATION These consolidated financial statements were approved on November 3, 2020 by the Board of Trustees. 2. BASIS OF PREPARATION Déclaration de conformité Les états financiers consolidés intermédiaires de la Fiducie ont été préparés conformément à la Norme comptable internationale (IAS) 34, Information financière intermédiaire , selon le même mode de présentation et les mêmes méthodes comptables que ceux utilisés dans les états financiers audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Ils doivent être lus concurremment avec les états financiers audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Statement of compliance The interim consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Accounting Standard (IAS) 34, Interim Financial Reporting , using the same basis of presentation and accounting policies as the audited consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019. They should be read in conjunction with the audited consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019. Mode de présentation Les états financiers consolidés ont été préparés au coût historique, sauf pour ce qui est des éléments importants suivants des états consolidés de la situation financière qui sont évalués à la juste valeur: les immeubles de placement;

les instruments financiers dérivés;

la rémunération à base de parts;

les bons de souscription. Les états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens, qui est la monnaie fonctionnelle de la Fiducie. Basis of presentation The consolidated financial statements have been prepared on a cost basis except for the following significant items of the consolidated statements of financial position which are valued at fair value: Investment properties;

Derivative financial instruments;

Unit-based compensation;

compensation; Warrants. The consolidated financial statements are presented in canadian dollars, which is the functional currency of the Trust. ■ Page 5 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 2. BASE DE PRÉPARATION (suite) 2. BASIS OF PREPARATION (continued) Utilisation d'estimations et de jugements Dans la préparation des états financiers consolidés de la Fiducie, la direction doit faire des estimations, exercer des jugements et formuler des hypothèses qui ont une incidence sur les montants d'actifs, de passifs, de produits et de charges déclarés. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. Use of estimates and judgments In preparing the Trust's consolidated financial statements, management is required to make estimates, exercise judgments and make assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results could differ from those estimates. Les principaux jugements et estimations faits par la direction dans l'établissement des états financiers consolidés se résument comme suit : Jugements Types d'acquisitions Lors d'une acquisition, la Fiducie examine si celle-ci est une acquisition d'entreprise ou une acquisition d'actifs et de passifs. Afin de déterminer si l'acquisition se qualifie à titre de regroupement d'entreprise ou d'acquisition d'actif, la Fiducie examine si elle a aussi acquis une entreprise composée de données et de processus qui appliqués aux données peuvent générer des sorties. Particulièrement, la Fiducie examine les points suivants : Si la Fiducie a acquis un simple actif ou un ensemble d'actifs; Si la Fiducie a aussi pris contrôle de la gestion du personnel; Si la Fiducie a acquis une plate-forme opérationnelle. Les acquisitions qui se qualifient en tant qu'acquisitions d'entreprise sont comptabilisées selon IFRS 3 «Regroupements d'entreprises». Les acquisitions qui ne se qualifient pas comme des acquisitions d'entreprise sont comptabilisées comme des acquisitions d'actifs et de passifs à leur juste valeur respective. Partenariats Un jugement est exercé pour déterminer si un partenariat structuré dans une entité distincte se qualifie en tant que coentreprise ou copropriété. Pour se faire, la Fiducie examine la forme légale de l'entité ainsi que les accords contractuels à savoir si la Fiducie possède des intérêts dans les actifs et les passifs ou seulement dans l'actif net de l'entité. Si la Fiducie détermine qu'elle a un intérêt dans les actifs et passifs, elle comptabilise ce partenariat en tant que copropriété alors que si elle a un intérêt dans l'actif net, elle comptabilise le partenariat comme une coentreprise. The key judgments and major assumptions made by management in the preparation of the consolidated financial statements are as follows : Judgments Nature of acquisitions At the time of an acquisition, the Trust examines if the transaction represents a business combination or an acquisition of assets and liabilities. To determine if the Trust's acquisition represents a business combination rather than an asset acquisition, the Trust examines if it has purchased a business which consists of inputs and processes applied to those inputs that have the ability to create outputs. The factors the Trust considers are as follows : Whether the Trust has acquired a single asset or group of assets; Whether the Trust has taken on the management of personnel; Whether the Trust has acquired an operational platform. Acquisitions that represent business combinations are recorded in accordance with IFRS 3 "Business Combinations." Acquisitions, that do not correspond to business combinations, are recorded as acquisitions of assets and liabilities based upon their respective fair value. Joint arrangements Judgment is involved in assessing whether a joint arrangement structured through a separate vehicle is a joint operation or a joint venture by assessing the legal form of the contractual arrangement and determining whether the Trust has an interest in the assets and liabilities of the separate vehicle or an interest in its net assets. If the Trust has an interest in the assets and liabilities, the joint arrangement is classified as a joint operation. If the Trust has an interest in the net assets, the joint arrangement is classified as a joint venture. ■ Page 6 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 2. BASE DE PRÉPARATION (suite) 2. BASIS OF PREPARATION (continued) Utilisation d'estimations et jugements (suite) Use of estimates and judgments (continued) Estimations Évaluation des immeubles de placement Les immeubles de placement sont évalués à leur juste valeur à chaque date de clôture. Les profits ou les pertes découlant de la variation de cette juste valeur sont comptabilisés dans le résultat de la période où les variations sont constatées. La juste valeur est déterminée par la direction au moyen de modèles d'évaluation utilisés à l'interne. L'évaluation des immeubles de placement se fonde principalement sur les flux de trésorerie ajustés découlant des loyers. Le modèle interne consiste en la méthode de capitalisation directe. Les estimations et les hypothèses utilisées par la Fiducie dans l'évaluation des immeubles de placement sont décrites à la note 4. Estimates Valuation of investment properties Investment properties are stated at fair value at each reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair value are recorded to income in the period in which they arise. Fair value is determined by management by applying internally used valuation models. Investment properties are appraised primarily based on adjusted cash flows obtained from tenants.The internally used valuation model is the direct capitalization model. Estimates and assumptions used by the Trust in the valuation of investment properties are described in note 4. L'évaluation des immeubles de placement se fonde principalement sur les flux de trésorerie ajustés provenant des locataires. La juste valeur des immeubles de placement indiquée aux états financiers consolidés a été calculée à l'interne selon un modèle d'évaluation directe basée sur les revenus de location. Cette juste valeur a été calculée en fonction d'un taux de capitalisation, fourni par une firme qui se spécialise dans l'évaluation d'immeubles commerciaux, appliqué sur les revenus de location ajustés. Les revenus de location ont été ajustés pour tenir compte d'une provision pour inoccupation, de frais de gestion, de réserves au titre de l'entretien de la structure et d'escomptes sur les revenus variables. Investment properties are appraised primarily based on adjusted cash flows obtained from tenants. The fair value of the investment properties indicated in the consolidated financial statements has been calculated internally using the direct capitalization model based on rental income. This fair value has been calculated by using a capitalization rate provided by a firm specializing in commercial property valuations and applied on adjusted rental income. Rental income is adjusted to take into consideration provision for vacancies, administrative fees, structural reserves and discounts on variable income. Évaluation des instruments financiers dérivés et rémunération à base de parts La juste valeur des instruments financiers dérivés et de la rémunération à base de parts comptabilisée à l'état consolidé de la situation financière est obtenue à partir du modèle d'estimation Black-Scholes puisque cette juste valeur ne peut être obtenue d'un marché actif. Les estimations utilisées sont la durée estimative moyenne prévue, la volatilité annuelle moyenne prévue et le taux d'intérêt sans risque moyen. Valuation of derivative financial instruments and unit-based compensation The fair value of derivative financial instruments and unit- based compensation recognized on the consolidated statement of financial position is estimated using the Black- Scholes pricing model as the fair value cannot be derived from active markets. The estimates used are the average expected life, the average expected annual volatility rate and the average risk-free interest rate. ■ Page 7 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 3. MÉTHODES COMPTABLES 3. ACCOUNTING POLICIES Périmètre de consolidation Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de la Fiducie, de ses filiales et des sociétés en commandite qu'elle contrôle. Les états financiers des filiales et des sociétés en commandite sont intégrés dans les états financiers consolidés à partir de la date de prise de contrôle. Basis of consolidation The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Trust, its subsidiaries and limited partnerships that it controls. The financial statements of subsidiaries and limited partnerships are included in the consolidated financial statements from the date control arises. Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence Une participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence s'entend d'un investissement sur lequel la Fiducie a une influence notable sans en exercer le contrôle. En règle générale, lorsqu'un investisseur détient une participation de plus de 20%, il est considéré exercer une influence notable sur l'entité. Les résultats financiers des entités dans lesquelles la Fiducie exerce une influence notable sont comptabilisés aux états financiers consolidés selon la méthode de la mise en équivalence. Selon cette méthode, la participation est initialement inscrite au coût à l'état consolidé de la situation financière et subséquemment ajustée en fonction de la quote- part des profits et des pertes attribuables à la Fiducie. La participation est aussi ajustée en fonction des variations de la juste valeur des immeubles de placement ainsi que des distributions obtenues. La quote-part des profits et des pertes est comptabilisée au résultat net. Equity method accounted investments Equity method accounted investments are investments over which the Trust has significant influence, but not control. Generally, an investor holding an interest of more than 20% is considered having significant influence over an investee. The financial results of an investee where the Trust has significant influence are included in the consolidated financial statements using the equity method. Under this method, interest in the investee is initially recorded at cost in the consolidated statement of financial position and subsequently adjusted for the proportionate share of profits and losses attributable to the Trust. Interest is also adjusted for the changes in the fair value of investment properties and distributions received. The proportionate share of profits and losses are recognized into net income. Immeubles de placement Les immeubles de placement sont détenus pour en retirer des loyers, pour en valoriser le capital ou les deux. a) Immeubles productifs Les immeubles productifs sont des immeubles complètement aménagés pour fins de location. Ces immeubles sont initialement évalués au coût et par la suite à leur juste valeur et toute variation de cette juste valeur est comptabilisée au résultat. Les coûts englobent le prix d'acquisition et les frais de transaction. Investment properties Investment properties are held to earn rental income, for capital appreciation or for both. a) Developed properties Developed properties are properties ready for lease. These properties are initially measured at cost and subsequently at fair value with any change in fair value recognized to income. Costs include purchase price and transaction related costs. b) Immeubles en cours d'aménagement Les immeubles en cours d'aménagement englobent les propriétés, incluant les terrains, qui sont ou seront transformés en immeubles productifs. Ces immeubles sont évalués au coût, car leur juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable étant donné leur nature évolutive et l'inexistence d'un marché de comparaison objectif. Les coûts englobent le prix d'acquisition, les frais de transaction ainsi que toutes les dépenses d'investissement directes. b) Properties under development Properties under development are properties, including land, that are or will be transformed into developed properties. These properties are valued at cost, as their fair value could not be reasonnably determined because of their evolving nature and a lack of objective comparative market. Costs include purchase price, transaction costs as well as all direct capital expenditures. ■ Page 8 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 3. MÉTHODES COMPTABLES (suite) 3. ACCOUNTING POLICIES (continued) b) Immeubles en cours d'aménagement (suite) Les immeubles en cours d'aménagement qui sont devenus des immeubles productifs sont évalués à la juste valeur et la variation de la juste valeur est comptabilisée au résultat. Properties under development (continued) Propeties under development which have been transferred to developed properties are measured at fair value with any change in fair value recognized to income. Immeubles locatifs Les immeubles locatifs englobent les propriétés en location dont la Fiducie possède un droit de contrôler l'utilisation pour un certain temps moyennant une contrepartie. Ces immeubles sont initialement évalués au coût et par la suite leur juste valeur et toute variation de cette juste valeur est comptabilisée au résultat. Leased properties Leased properties are rental properties where the Trust has a right to control the use for a period of time in exchange of payments. These properties are initially measured at cost and subsequently at fair value with any change in fair value recognized to income. Immeubles de placement détenus en vue de la vente Les immeubles détenus en vue de la vente sont des immeubles dont la valeur comptable sera recouvrée par le biais d'une vente et non d'une utilisation continue. Ces immeubles sont classés ainsi lorsque la vente est imminente et hautement probable. Ces immeubles sont évalués à leur juste valeur diminuée des coûts de vente et toute variation de cette valeur est comptabilisée au résultat. Partenariats La Fiducie conclut des partenariats par le biais d'entités contrôlées conjointement ou en copropriétés. Un partenariat est une entente contractuelle selon laquelle la Fiducie et d'autres parties exercent une activité économique soumise à un contrôle conjoint dont les décisions stratégiques liées aux finances ou à l'exploitation se rapportant aux activités du partenariat exigent le consentement unanime des parties. La Fiducie présente ses participations dans les coentreprises selon la méthode de la mise en équivalence, tel qu'il est expliqué à la section Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Elle présente ses participations dans les copropriétés en comptabilisant sa part proportionnelle des actifs, des passifs, des produits et des charges. Investment properties held for sale Properties held for sale are properties where the carrying value will be recovered through a sale rather than through its continuing use. These properties are classified as it when the sale is shortly coming and highly probable. These properties are measured at fair value reduced by selling costs with any change in value recognized to income. Joint arrangements The Trust enters into joint arrangements via jointly controlled entities and/or through co-ownerships. A joint arrangement is a contractual arrangement pursuant to which the Trust and other parties undertake an economic activity that is subject to joint control whereby the strategic financial and operating decisions relating to the activities of the joint arrangement require the unanimous consent of the parties. The Trust accounts for its interests in joint ventures using the equity method of accounting as described in the section equity method accounted investments. The Trust accounts for its interests in joint operations by recognizing its proportionate share of assets, liabilities, revenues and expenses. Trésorerie et équivalents de trésorerie L'encaisse et les placements très liquides avec échéance de trois (3) mois ou moins à partir de la date d'acquisition ainsi que le découvert bancaire sont considérés comme de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Cash and cash equivalents Cash and highly liquid investments with a maturity of three months or less from the date of acquisition as well as bank overdraft are classified as cash and cash equivalents. ■ Page 9 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 3. MÉTHODES COMPTABLES (suite) 3. ACCOUNTING POLICIES (continued) Comptabilisation des produits Les revenus de location englobent les loyers reçus des locataires aux termes de contrats de location, y compris les loyers variables, les taxes sur la propriété et les frais communs recouvrables. La comptabilisation des revenus commence à la date d'entrée en vigueur du bail. La Fiducie utilise la méthode linéaire pour comptabiliser les revenus de location. Revenue recognition Property rental income includes rents earned from tenants under lease agreements, including variable rents, property taxes and common area maintenance cost recoveries. Revenue recognition begins on the lease commencement date. The Trust uses the straight-line method for recognizing rental revenues. Les taxes sur la propriété et les frais communs recouvrables sont inscrits comme revenus au cours de la période où les services sont rendus. Contrats de location Les contrats de location existants liés aux immeubles de placement de la Fiducie sont considérés comme des contrats de location-exploitation. Property taxes and common area maintenance costs recoveries are recognized as revenue in the period that the services are provided. Leases All existing rental leases related to the Trust's investment properties have been classified as operating leases. Parts de fiducie Les parts de la Fiducie, étant rachetables au gré du détenteur, sont des instruments remboursables et représentent donc des passifs financiers. Cependant, les parts répondent à certains critères de l'IAS 32 ce qui leur permet d'être présentées dans le capital. Débentures convertibles Les débentures convertibles sont des passifs financiers qui peuvent être convertis en parts de la Fiducie. Les parts de la Fiducie répondent à la définition d'un passif financier et en conséquence, les options de conversion sont considérées comme des dérivés intégrés. Comme les options de conversion ne sont pas considérées comme étroitement liées au contrat d'emprunt hôte, les composantes non dérivées et dérivées des débentures convertibles sont séparées au moment de la comptabilisation initiale en utilisant la méthode de la juste valeur résiduelle. Par la suite, la composante non dérivée du passif est évaluée au coût amorti et la composante dérivée à la juste valeur. Trust units The Trust units are redeemable upon unitholders demand and are therefore puttable instruments that are considered as financial liabilities. However, they meet certain conditions under IAS 32 that allow puttable instruments to be presented as equity. Convertible debentures The convertible debentures, which are considered financial liabilities, are convertible into Trust units. The Trust units meet the definition of a financial liability and accordingly, the conversion options are considered embedded derivatives. Since the conversion options are not considered closely related to the debt contract host, the non-derivative and derivative components of the convertible debentures are separated upon initial recognition using the residual fair value approach. Subsequently, the non-derivative liability component is measured at amortized cost and the derivative component is measured at fair value. Bons de souscription Les bons de souscription sont des passifs financiers qui peuvent être convertis en parts de la Fiducie. Les bons de souscription sont évalués à la juste valeur et toute variation de la juste valeur est comptabilisée au résultat. Warrants The warrants, which are considered financial liabilities, are convertible into Trust units. The warrants are measured at fair value and the change in fair value is recognized to income. ■ Page 10 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 3. MÉTHODES COMPTABLES (suite) 3. ACCOUNTING POLICIES (continued) Rémunération à base de parts Unit-based compensation La Fiducie utilise la méthode comptable fondée sur la juste valeur pour déterminer la rémunération à base de parts. La charge de rémunération est évaluée à la date d'attribution et comptabilisée sur la période d'acquisition. Les parts de la Fiducie étant rachetables au gré du porteur, elles représentent donc un passif financier. Les critères d'IAS 32 qui permettent que certains instruments remboursables soient présentés comme capital, ne s'appliquent pas à la rémunération à base de parts selon IFRS 2. En conséquence, la rémunération à base de parts est évaluée la juste valeur et la variation de la juste valeur est comptabilisée au résultat. The Trust uses the fair value-based method of accounting for its unit-based attributions under which compensation expense is measured at grant date and recognized over the vesting period. The Trust's units are redeemable at the option of the holder and, therefore, are classified as financial liabilities. The conditions under IAS 32 that allow certain puttable instruments to be presented as equity does not apply to unit-based compensation under IFRS 2. Accordingly, the unit-based compensation is measured at fair value and the change in the fair value is recognized to income. Impôts sur le bénéfice La charge d'impôt sur le bénéfice représente le total des impôts exigibles et différés. Les impôts exigibles sont basés sur le bénéfice imposable. Le bénéfice imposable diffère du bénéfice indiqué dans les résultats consolidés en raison d'éléments de produits ou de charges qui sont imposables ou déductibles dans d'autres exercices et d'éléments qui ne sont ni imposables, ni déductibles. Les impôts différés tiennent compte de la différence temporaire entre la valeur fiscale et la valeur comptable des actifs et passifs en appliquant les taux et les lois fiscales en vigueur pour les périodes où l'on prévoit que les écarts se résorberont. Income taxes Income tax expense represents the sum of the current and deferred income taxes. Current income taxes is based on taxable profit. Taxable profit differs from profit as reported in the consolidated income statement because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable nor deductible. Deferred income taxes account for the timing differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying value by applying the rates and laws expected to govern when these assets and liabilities will be settled. Résultat net par part Le résultat net de base par part est calculé en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Le calcul du résultat net dilué par part tient compte de l'émission éventuelle de parts pour donner suite la conversion de débentures et à l'exercice d'options et de bons de souscription, si leur effet est dilutif. Régime d'options d'achat de parts La Fiducie a un régime incitatif d'options d'achat de parts conformément aux politiques de la TSX.V qui prévoit que le Conseil des fiduciaires peut octroyer aux fiduciaires, dirigeants, employés, personnel clé et conseillers de la Fiducie, des options d'achat incessibles de parts. En date du 30 septembre 2020, le nombre de parts réservées aux fins d'émission aux termes du régime d'options d'achat de parts correspond à 2 561 608 parts. Lorsqu'elles sont acquises, les options peuvent être converties en parts de la Fiducie. En outre, le nombre de parts réservé aux fins d'émission à une personne ne peut excéder cinq pour cent (5%) des parts émises et en circulation. Net income per unit Basic net income per unit is calculated based on the weighted average number of units outstanding during the period. The calculation of diluted net income per unit reflects the potential issuance of units under the terms of convertible debentures and exercise of options and warrants, if dilutive. Units options plan The Trust has an incentive units options plan in accordance with the policies of the TSX.V which provides that the Board of Trustees may grant, to trustees, officers, employees, key individuals and consultants of the Trust, non transferable options to purchase units. As at September 30, 2020, the number of units reserved for issuance under the units options plan amounts to 2,561,608 units. Upon vesting, the options are redeemable for units of the Trust. In addition, the number of units reserved for issuance to someone shall not exceed five percent (5%) of the issued and outstanding units. ■ Page 11 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 3. MÉTHODES COMPTABLES (suite) 3. ACCOUNTING POLICIES (continued) Instruments financiers Actifs et passifs financiers Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers sont évalués à leur juste valeur. Par la suite, ils sont évalués en fonction de leur classification. Actifs financiers Lors des évaluations ultérieures, la Fiducie classe ses actifs financiers selon deux catégories d'évaluation, soit : Financial instruments Financial assets and liabilities On initial recognition, all financial assets and liabilities are measured at fair value. Subsequently they are measured following their classification. Financial assets For subsequent measurement, there are two measurement categories into which the Trust classifies its financial assets : Coût amorti: Les actifs détenus aux fins de perception des flux de trésorerie contractuels, lorsque ces derniers représentent uniquement des remboursements de capital et des versements d'intérêts. Juste valeur par le biais du résultat net (« JVBRN »): Les actifs ne respectant pas les critères de comptabilisation au coût amorti. La trésorerie et équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers sont classés au coût amorti. Passifs financiers Les passifs financiers sont ultérieurement évalués au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, à l'exception des passifs financiers qui sont évalués à la JVBRN, lesquels sont évalués ultérieurement à la juste valeur. La charge d'intérêts des passifs financiers classés au coût amorti est incluse dans les charges financières selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Les créditeurs, facilités de crédit, emprunts hypothécaires, dette à long terme et débentures convertibles sont classés dans la catégorie coût amorti. Les instruments financiers dérivés et bons de souscription sont classés dans la catégorie JVBRN. Amortized cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where they represent solely payments of principal and interest are measured at amortized cost. "FVTPL" (fair value through profit or loss): Assets that do not meet the criteria of amortized cost. Cash and cash equivalents and other financial assets are classified at amortized cost. Financial liabilities Financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, except for financial liabilities at FVTPL. Such liabilities shall be subsequently measured at fair value. Interest expense from financial liabilities classified as amortized cost is included in financial expenses using the effective interest rate method. Accounts payable, credit facilities, mortgages, long-term debt and convertible debentures are classified as amortized cost. Derivative financial instruments and warrants are classified as FVTPL. ■ Page 12 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 3. MÉTHODES COMPTABLES (suite) 3. ACCOUNTING POLICIES (continued) Instruments financiers (suite) Dépréciation chaque date de clôture, la Fiducie évalue de manière prospective les pertes de crédit attendues découlant de ses débiteurs et prêts en cours comptabilisés au coût amorti. La méthode de dépréciation nécessite de déterminer s'il y a eu une importante augmentation du risque de crédit. Puisque tous les débiteurs sont courants et qu'il n'y a eu aucun manquement dans les encaissements des prêts en cours, les pertes de crédit attendues sont non significatives. Financial instruments (continued) Impairment At each reporting date, the Trust assesses, on a forward- looking basis, the expected credit losses associated with its accounts and loans receivable carried at amortized cost. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. Since all the accounts receivable are current and there was no failure in the cash receipts of the loans receivable, the expected credit losses are not significant. Évaluation à la juste valeur Niveau 1: Ce niveau comprend les actifs et les passifs évalués à la juste valeur en fonction des cours non ajustés d'actifs et de passifs identiques sur des marchés actifs auxquels la Fiducie a accès à la date d'évaluation. Au 30 septembre 2020, aucun actif ou passif n'a fait l'objet d'une évaluation de niveau 1. Niveau 2: Ce niveau comprend les évaluations faites au moyen de données directement ou indirectement observables autres que les cours inclus au niveau 1. Les actifs et passifs de cette catégorie sont évalués à l'aide de modèles ou d'autres techniques d'évaluation standard faisant appel à des données observables sur le marché. Au 30 septembre 2020, les actifs ou passifs évalués selon le niveau 2 sont identifiés dans le tableau de la note 22. Niveau 3: Les évaluations de ce niveau reposent sur des données qui sont moins observables, qui ne sont pas disponibles ou dont l'information observable ne justifie pas la plus grande partie de la juste valeur des actifs et passifs. Au 30 septembre 2020, les immeubles de placement, incluant ceux détenus par les partenariats, les instruments financiers dérivés, les bons de souscription et la rémunération à base de parts représentent les actifs ou passifs évalués selon le niveau 3. Fair value measurement Level 1: This level includes assets and liabilities measured at fair value based on unadjusted quoted price for identical assets and liabilities in an active market that the Trust can access at the measurement date. As at September 30, 2020, no asset and/or liability is valued upon level 1. Level 2: This level includes measurements that use, either directly or indirectly, observable inputs other than quoted prices included in level 1. Assets and liabilities in this category are measured using models or other standard valuation techniques which use observable market data. As at September 30, 2020, the assets and/or liabilities valued upon level 2 are identified in the table of note 22. Level 3: The measurements in this level depend upon inputs that are less observable, not available or for which observable inputs do not justify most of the assets and liabilities' fair value. As at September 30, 2020, investment properties, including those owned through joint arrangements, derivative financial instruments, warrants and unit-based compensation represent the assets and/or liabilities valued upon level 3. ■ Page 13 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens)(in canadian dollars) 4. IMMEUBLES DE PLACEMENT 4. INVESTMENT PROPERTIES 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 2020 2019 $ $ Immeubles productifs Developed properties Solde au début de la période 118,503,056 92,196,207 Balance at the beginning of the period Additions : Additions : Acquisitions 20,993,925 23,189,974 Acquisitions Dépenses d'investissement 51,375 91,031 Capital expenditures Montant transféré des immeubles en Amount transferred from properties cours d'aménagement - 2,794,604 under development Montant transféré aux immeubles en Amount transferred to properties cours d'aménagement - (1,314,814) under development Montant transféré aux immeubles de placement Amount transferred to investment properties détenus en vue de la vente (1,865,000) - held for sale Variation de la juste valeur des Change in fair value of investment immeubles de placement 2,261,029 1,546,054 properties Ajustement des loyers selon la méthode linéaire 286,111 - Straight-line rent receivable Solde à la fin de la période 140,230,496 118,503,056 Balance at the end of the period Immeubles en cours d'aménagement Properties under development Solde au début de la période - 433,334 Balance at the beginning of the period Coûts d'aménagement - 1,046,456 Development costs Montant transféré des immeubles productifs - 1,314,814 Amount transferred from developed properties Montant transféré aux immeubles productifs - (2,794,604) Amount transferred to developed properties Solde à la fin de la période - - Balance at the end of the period TOTAL 140,230,496 118,503,056 TOTAL Immeubles de placement détenus en vue de la vente Investment properties held for sale Solde au début de la période - - Balance at the beginning of the period Montant transféré des immeubles productifs 1,865,000 - Amount transferred from developed properties Dépenses d'investissement 15,000 - Capital expenditures Dispositions (1,880,000) - Dispositions Solde à la fin de la période - - Balance at the end of the period Au cours de la période se terminant le 30 septembre 2020, la Fiducie a transféré un (1) immeuble de placement d'une valeur de 1 865 000$ aux Immeubles de placement détenus en vue de la vente. La propriété a été vendue le 31 juillet 2020 et la contrepartie versée a été de 1 700 000$. La vente a généré 823 817$ en trésorerie pour la Fiducie, nette du remboursement du solde d'hypothèque de 876 183$. La vente de la propriété a généré une perte sur disposition de 180 000$. During the period ended September 30, 2020, the Trust transferred one (1) developed property with a value of $1,865,000 to investment properties held for sale. The property was sold on July 31, 2020 for a selling price of $1,700,000. The REIT received cash proceeds of $823,817 on the sale, net of the repayment of the related mortgage debt with a principal amount of $876,183. The sale of the property generated a loss on sale of $180,000. ■ Page 14 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens)(in canadian dollars) 4. IMMEUBLES DE PLACEMENT (suite) 4. INVESTMENT PROPERTIES (continued) Les acquisitions se détaillent comme suit: Acquisitions are detailed as follows: Acquisitions 2020 2020 Acquisitions Date d'acquisition Localisation Participation Immeubles de placements, incluant les frais de transaction Acquisition date Location Interest Investment properties, including transaction costs % $ 28 février 2020 / February 28, 2020 Kenora, On 100 12,218,531 28 février 2020 / February 28, 2020 Farnham, Qc 100 4,108,776 9 avril 2020 / April 9, 2020 Gatineau, Qc 100 4,666,618 20,993,925 Acquisitions 2019 2019 Acquisitions Date d'acquisition Localisation Participation Immeubles de placements, incluant les frais de transaction Acquisition date Location Interest Investment properties, including transaction costs % $ 26 avril 2019 / April 26, 2019 Sept-Îles, Qc 100 1,499,465 26 avril 2019 / April 26, 2019 Yarmouth, NE/NS 100 1,314,814 23 mai 2019 / May 23, 2019 Lachute, Qc 100 9,869,675 31 mai 2019 / May 31, 2019 Laval / Maniwaki, Qc 100 4,151,827 22 août 2019 / August 22, 2019 Baie-Comeau, Qc 100 5,310,975 21 octobre 2019 / October 21, 2019 Baie-Comeau, Qc 100 1,043,218 23,189,974 Le tableau suivant présente des renseignements sur le taux de capitalisation moyen utilisé dans le calcul de la juste valeur des immeubles productifs. The following table provides details of the average capitalization rate used in the calculation of the fair value of investment properties. Revenus de Taux de capitalisation Fourchette / location ajustés/ moyen pondéré / Adjusted Weighted average Range rental income capitalization rate 30 septembre 2020 / September 30, 2020 $ % % Portefeuille global / Overal portfolio 8,992,934 6.43% 5,75% - 7,25% 31 décembre 2019 / December 31, 2019 Portefeuille global / Overal portfolio 7,536,202 6.35% 5,75% - 7,25% La sensibilité de la juste valeur des immeubles de placements aux taux de capitalisation au 30 septembre 2020 est illustrée dans le tableau ci-après. The sensitivity in the fair value of investment properties to capitalization rates as at September 30, 2020 is shown below. Taux de capitalisation Augmentation (diminution) de la juste valeur (Diminution) / augmentation des immeubles de placement ($) Capitalization rate Increase (decrease) in fair value of (Decrease) / increase investment properties ($) (0.50)% 11,859,186 (0.25)% 5,687,542 0.50% (10,134,734) 0.25% (5,258,441) ■ Page 15 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens)(in canadian dollars) 5. PARTENARIATS 5. JOINT ARRANGEMENTS Coentreprises Joint ventures 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 Participation 2020 2019 Ownership % $ $ % S.E.C. CDM-1 50 818,261 813,386 50 CDM-1 LP S.E.C. Fronsac Odacité Jules-Vernes 50 340,714 321,299 50 Fronsac Odacite Jules-Vernes LP S.E.C. Fronsac Odacité Lachute 50 308,632 245,285 50 Fronsac Odacite Lachute LP S.E.C. Nodasac Valleyfield 50 878,452 883,846 50 Nodasac Valleyfield LP S.E.C. Somerled Wilkinson 50 1,255,823 1,091,457 50 Somerled Wilkinson LP S.E.C. Immeubles Frondacité 50 1,824,204 875,214 50 Immeubles Frondacite LP S.E.C. Antigonish Beech Hill 50 969,370 - 50 Antigonish Beech Hill LP S.E.C. Fronsac Odacité Trois-Pistoles 75 2,632,660 14,815 75 Fronsac Odacite Trois-Pistoles LP S.E.C. Odacité Mercier 82,5 2,148,868 1,148,351 82.5 Odacite Mercier LP S.E.C. Odacité Ste-Sophie 95 924,371 872,628 95 Odacite Ste-Sophie LP S.E.C. Immeubles FBO Mixtes 50 647,880 - 50 FBO Mix Properties LP 12,749,235 6,266,281 30 septembre / 31 décembre / Situation financière September 30, December 31 Financial position 2020 2019 $ $ Immeubles productifs 24,192,208 14,162,491 Developed properties Immeubles locatifs 350,000 350,000 Leased properties Immeubles en cours d'aménagement 6,842,744 1,360,544 Properties under development Actifs courants 1,515,231 815,306 Current assets Total des actifs 32,900,183 16,688,341 Total assets Emprunts hypothécaires 13,387,204 7,930,902 Mortgages Obligations locatives 675,298 666,644 Lease obligations Passifs courants 6,088,446 1,824,514 Current liabilities Total des passifs 20,150,948 10,422,060 Total liabilities Actifs nets 12,749,235 6,266,281 Net assets Trois mois terminée le 30 septembre Neuf mois terminée le 30 septembre Three months ended September 30 Nine months ended September 30 Résultat net 2020 2019 2020 2019 Net income $ $ $ $ Revenus de location 585,063 338,066 1,551,850 939,358 Rental income Coûts d'exploitation (126,512) (94,859) (350,363) (252,940) Operating costs Variation de la juste valeur des Change in fair value of investment immeubles de placement 573,653 (79,560) 998,787 (156,687) properties Charges administratives (810) (5,744) (8,552) (17,289) Administrative expenses Charges financières (169,555) (145,917) (475,179) (359,480) Financial expenses Résultat net 861,839 11,986 1,716,543 152,962 Net income ■ Page 16 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 5. PARTENARIATS (suite) 5. JOINT ARRANGEMENTS (continued) Le 1er juillet 2019, la Fiducie a augmenté sa participation dans S.E.C Odacité Ste-Sophie à 95%. La Fiducie a déboursé un montant de 428 508$. Ce placement est toujours considéré comme un partenariat, car il est assujetti à un contrôle conjoint. On July 1st, 2019, the Trust increased its interest in Odacite Ste-Sophie LP to 95%. The Trust paid an amount of $428,508. This investment is still considered as a joint arrangement, because it is subject to a joint control. En novembre 2019, la Fiducie, au moyen de sa participation de 50% dans S.E.C. Immeubles Frondacité, a acquis une propriété à réaménager qui est située à Coteau-du-Lac pour une somme de 900 000$. Des frais connexes de 40 088$ ont aussi été capitalisés en lien avec cette acquisition. In November 2019, the Trust acquired, through its 50% interest in Immeubles Frondacite LP, a property slated for redevelopment located in Coteau-du-Lac for a total consideration of $900,000. Other related acquisition costs of $40,088 were also capitalized. Le 1er janvier 2020, la Fiducie a augmenté sa participation dans S.E.C. Odacité Mercier à 82,5%. La Fiducie a déboursé un montant de 574 323$. Ce placement est toujours considéré comme un partenariat, car il est assujetti à un contrôle conjoint. On January 1st, 2020, the Trust increased its interest in Odacite Mercier LP to 82.5%. The Trust paid an amount of $574,323. This investment is still considered as a joint arrangement, because it is subject to a joint control. Le 29 février 2020, la Fiducie a acquis, pour une somme de 894 744$, une participation de 50% dans la société en commandite Antigonish Beech Hill, laquelle possède un (1) immeuble de placement situé dans la région d'Antigonish, NE. Le prix d'achat prend en compte le financement existant sur la propriété ainsi que les ajustements de clôture habituels. La Fiducie a assumé 50% de l'hypothèque existante de 3 360 511$. On February 29, 2020, the Trust acquired, for a sum of $894,744, a 50% interest in the limited partnership Antigonish Beech Hill that owns one (1) investment property located in the region of Antigonish, NS. The purchase price takes into consideration the financing already in place as well as usual closing adjustments. The Trust assumed 50% of the mortgage in place of $3,360,511. Le 23 mars 2020, la coentreprise S.E.C. Fronsac Odacité Trois-Pistoles a acquis un immeuble de placement à St-Etienne-des- Grés d'une valeur de 3 067 077$ payé comptant. On March 23, 2020, the joint venture Fronsac Odacite Trois-Pistoles LP purchased an investment property for a price of $3,067,077$ that was settled for cash. Le 1er juin 2020, la coentreprise S.E.C. Fronsac Odacité Trois-Pistoles a acquis deux immeubles de placement, le premier à Bécancour et le deuxième à Trois-Rivières, Qc. La contrepartie totale versée a été de 2 455 000$ et a été payée comptant. On June 1st, 2020, the joint venture Fronsac Odacite Trois-Pistoles LP purchased two investment properties, one in Bécancour and the other in Trois-Rivières, Qc. Total consideration paid was $2,455,000 and was settled in cash. Le 16 juillet 2020, la coentreprise S.E.C. Immeubles Frondacité a acquis un terrain à Québec, Qc. La contrepartie totale versée a été de 525 000$ et a été payée comptant. On July 16, 2020, the joint venture Immeubles Frondacite LP purchased a parcel of land in Quebec City, Qc. Total consideration paid was $525,000 and was settled in cash. Le 28 août 2020, la coentreprise S.E.C. Immeubles Frondacité a acquis un terrain à Longueuil, Qc. La contrepartie totale versée a été de 550 000$ et a été payée comptant. On August 28, 2020, the joint venture Immeubles Frondacite LP purchased a parcel of land in Longueuil, Qc. for a price of $550,000 that was settled in cash. Le 3 septembre 2020, la Fiducie a acquis, par l'entremise de sa participation de 50% dans S.E.C. Immeubles FBO Mixtes,un terrain à développer qui est situé à Magog Qc. pour une somme de 245 000$ payée comptant. On September 3, 2020, the Trust acquired, through its 50% interest in FBO Mix Properties LP, a parcel of land slated for redevelopment located in Magog Qc. for total consideration of $245,000 that was settled in cash. ■ Page 17 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 5. PARTENARIATS (suite) 5. JOINT ARRANGEMENTS (continued) Le 30 septembre 2020, la Fiducie a acquis, par l'entremise de sa participation de 50% dans S.E.C. Immeubles FBO Mixte, un immeuble de placement à Magog, Qc. La contrepartie totale versée a été de 1 050 000$ et a été payée comptant. On September 30, 2020, the Trust acquired, through its 50% interest in FBO Mix Properties LP, purchased an investment property located in Magog Qc. for total consideration of $1,050,000 that was settled in cash. La Fiducie s'est engagée dans des contrats de développement pour ses participations dans les coentreprises. En date du 30 septembre 2020, la Fiducie s'est engagée pour des paiements à venir d'environ 3 314 612$ (T4 2019 0$). The Trust has entered into contracts for development in relation to its interest in the joint ventures. As at September 30, 2020 the Trust is committed to future payments of approximately $3,314,612 related to its equity accounted joint ventures. (Q4 2019: $0). Copropriétés Juste valeur des immeubles de placement Joint operations Fair Value of Investment Properties 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 Emplacement Participation 2020 2019 Ownership Location % $ $ % Trois-Rivières, QC 65 1,666,650 1,666,650 65 Trois-Rivières, QC Louiseville, QC 50 3,114,550 3,114,550 50 Louiseville, QC 4,781,200 4,781,200 Les actifs, passifs, produits et charges de la Fiducie dans ces copropriétés sont détaillés dans les tableaux suivants : The assets, liabilities, revenues and expenses of the Trust in these joint operations are detailed in the following tables : 30 septembre / 31 décembre / Situation financière September 30, December 31 Financial position 2020 2019 Immeubles de placement $ $ Investment properties 4,781,200 4,781,200 Actifs courants 83,282 51,353 Current assets Total des actifs 4,864,482 4,832,553 Total assets Emprunts hypothécaires 1,592,500 1,627,500 Mortgages Passifs courants 28,279 22,395 Current liabilities Total des passifs 1,620,779 1,649,895 Total liabilities ■ Page 18 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens)(in canadian dollars) 5. PARTENARIATS (suite) 5. JOINT ARRANGEMENTS (continued) Copropriétés (suite) Joint operations (continued) Trois mois terminée le 30 septembre Neuf mois terminée le 30 septembre Résultat net Three months ended September 30 Nine months ended September 30 Net income 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Revenus de location 82,665 81,782 243,037 240,354 Rental income Coûts d'exploitation (7,133) (7,323) (22,090) (22,405) Operating costs Charges financières (17,011) (17,600) (50,833) (51,425) Financial expenses Variation de la juste valeur des Change in fair value of investment immeubles de placement - 304,656 - 304,656 properties Résultat net 58,521 361,515 170,114 471,180 Net income 6. AUTRES ACTIFS FINANCIERS 6. OTHER FINANCIAL ASSETS 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 2020 2019 $ $ Débiteurs 926,203 516,509 Accounts receivable Prêts en cours à des taux variant entre le taux Loans receivable bearing interest between the prime préférentiel plus 0,75% et 3% et des taux fixe variant de rate plus 0.75% and 3% and fixed rates of 6% and 9%, 6% à 9%, échéant au plus tard en septembre 2026 4,612,696 3,245,913 with maturities up until September 2026 5,538,899 3,762,422 Tranche non courante 4,221,212 1,754,755 Non-current Tranche courante 1,317,687 2,007,667 Current 7. AUTRES ACTIFS COURANTS 7. OTHER CURRENT ASSETS 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 2020 2019 $ $ Frais payés d'avance 42,667 4,045 Prepaid expenses Dépôts sur transactions 316,786 258,366 Deposits on transactions 359,453 262,411 ■ Page 19 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 8. EMPRUNTS HYPOTHÉCAIRES 8. MORTGAGES 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 2020 2019 $ $ Emprunts hypothécaires 73,822,110 60,277,953 Mortgages Tranche non courante 66,099,735 52,634,994 Non-current Tranche courante 7,722,375 7,642,959 Current Fourchette des taux d'intérêt 1.77% - 4.98% 2.85% - 4.98% Interest rates range Taux d'intérêt moyen pondéré 3.73% 3.96% Weighted average interest rate Échéance 2021 - 2033 2020 - 2033 Maturity Au 30 septembre 2020, les remboursements annuels d'emprunts As at September 30, 2020, annual mortgage loans repayments are hypothécaires sont les suivants : as follows : Année $ Year 2020 460,078 2020 2021 7,686,748 2021 2022 7,513,711 2022 2023 10,926,622 2023 2024 3,591,318 2024 Subséquemment 43,643,633 Thereafter 73,822,110 Les emprunts hypothécaires sont garantis par des immeubles de placement d'une valeur comptable de 120 990 765$. The mortgages are secured by investment properties with a carrying value of $120,990,765. 9. DETTE À LONG TERME 9. LONG-TERM DEBT 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 2020 2019 $ $ Prêt sans intérêt échéant au plus tard en juin 2026 Loan without interest maturing at the latest in 90,000 105,000 June 2026 Tranche non courante 75,000 90,000 Non-current Tranche courante 15,000 15,000 Current Au 30 septembre 2020, les remboursements annuels de la dette à long As at September 30, 2020, annual long-term debt repayments are terme sont les suivants : as follows: Année $ Year 2020 - 2020 2021 15,000 2021 2022 15,000 2022 2023 15,000 2023 2024 15,000 2024 Subséquemment 30,000 Thereafter 90,000 ■ Page 20 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens)(in canadian dollars) 10. DÉBENTURES CONVERTIBLES 10. CONVERTIBLE DEBENTURES 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 2020 2019 Passif $ $ Liability 3,004,263 3,023,326 Date d'émission Taux contractuel Taux effectif Valeur nominale Prix de conversion par part Date d'échéance Date of issuance Contractual rate Effective rate Nominal value Conversion price per unit Maturity date % % $ $ Août 2018 / August 2018 6.00 7.55 1 404 000 0.73 Août 2023 / August 2023 Mai 2019 / May 2019 6.00 7.42 1 732 000 0.73 Mai 2024 / May 2024 Le 30 août 2019, les détenteurs des débentures convertibles, venant échéance le 10 octobre 2019, ont échangé leurs débentures pour des parts de la Fiducie. Un total de 581 395 parts ont été émises à la date de conversion. On August 30, 2019, holders of the convertible debentures, maturing on October 10, 2019, exchanged their debentures for units of the Trust. A total of 581,395 units of the Trust were issued on the conversion date. Résultat par part Les débentures convertibles sont dilutives car leur conversion diminuerait le résultat net par part. 11. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS Income per unit The convertible debentures are dilutive as their conversion would decrease the net income per unit. 11. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 2020 2019 Les débentures convertibles émises en août 2018 The convertible debentures issued in August 2018 ont été ventilées à 1 314 950$ pour sa composante were segregated at $1,314,950 for its liability passif et 89 050$ pour celle d'instrument financier component and $89,050 for its derivative financial dérivé. 203,033 321,760 instrument. Les débentures convertibles émises en mai 2019 ont été ventilées à 1 625 000$ pour sa composante The convertible debentures issued in May 2019 were passif et 107 000$ pour celle d'instrument financier segregated at $1,625,000 for its liability component dérivé. 275,163 427,060 and $107,000 for its derivative financial instrument. 478,196 748,820 ■ Page 21 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 11. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite) 11. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued) Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés La juste valeur des instruments financiers dérivés a été estimée à la date de fin de la période au moyen du modèle d'évaluation Black- Scholes en fonction des hypothèses suivantes : Change in fair value of derivative financial instruments The fair value of the derivative financial instruments was estimated at the end of the period using the Black-Scholes pricing model based on the following assumptions : 30 septembre / 30 septembre / September 30, September 30, 2020 2019 Cours de la part ($) 0.64 0.55 Unit price ($) Prix de levée ($) 0.73 0.73 Exercise price ($) Distribution prévue ($) 0.02555 0.02220 Expected distribution ($) Taux d'intérêt sans risque (%) 0,25 1,46 Risk-free interest rate (%) Volatilité annuelle prévue (%) 39.94 25.00 Expected annual volatility (%) Durée estimative (années) 2,92 - 3,67 3,92 - 4,67 Expected life (years) Pour le trimestre du 30 septembre 2020, une charge de 1 151$ [2019: gain de 76 965$] a été inscrit au résultat de la Fiducie à titre de variation de la juste valeur des débentures convertibles. During the quarter ended September 30, 2020, an expense of $1,151 [2019: gain of $76,965] was recorded to income of the Trust under change in fair value of convertible debentures. 12. AUTRES PASSIFS 12. OTHER LIABILITIES 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 2020 2019 $ $ Revenus reportés 506,919 469,823 Deferred revenues Dépôts de locataires 44,833 44,833 Tenant deposits Rémunération à base de parts 23,954 178,750 Unit-based compensation 575,706 693,406 Tranche non courante 68,787 223,583 Non-current Tranche courante 506,919 469,823 Current ■ Page 22 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens)(in canadian dollars) 13. BONS DE SOUSCRIPTION 13. WARRANTS 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 2020 2019 Bons de souscription (note 16) $ $ Warrants (note 16) 566,913 898,570 14. FACILITÉS DE CRÉDIT 14. CREDIT FACILITIES La Fiducie bénéficie de lignes de crédit auprès d'institutions financières d'un montant de 11 890 000$ qui portent intérêt au taux préférentiel plus 0,60% à 1,00%. Au 30 septembre 2020, le solde des lignes de crédit se chiffre à 5 335 000$ [T4 2019: 10 445 700$]. Les lignes de crédit sont garanties par des immeubles de placement d'une valeur comptable de 15 792 066$, et par une hypothèque de premier rang de 2 050 000$ grevant tous les actifs mobiliers de la Fiducie. The Trust has authorized lines of credit of $11,890,000 with financial institutions, bearing interest at the prime rate plus 0.60% to 1.00%. As at September 30, 2020, the lines of credit have a balance of $5,335,000 [Q4 2019: $10,445,700]. The lines of credit are secured by investment properties with a book value of $15,792,066, and by a first rank mortgage of $2,050,000 on all moveable assets of the Trust. 15. CRÉDITEURS 15. ACCOUNTS PAYABLE 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 2020 2019 $ $ Comptes fournisseurs 273,828 491,050 Trade payables Autres créditeurs 491,240 363,843 Other payables 765,068 854,893 Les créditeurs du 30 septembre 2020 comprennent un montant de 85 448$ (T4 2019: $361 437) lié à des acquisitions d'immeubles de placement. The accounts payable as at September 30, 2020, include an amount of $85,448 (Q4 2019: $361,437) related to acquisitions of investment properties. ■ Page 23 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 16. PARTS DE FIDUCIE 16. TRUST UNITS Autorisé: Un nombre illimité de parts de fiducie à droit de vote et rachetables au gré des détenteurs à un prix fixé dans la convention de Fiducie. Authorized: An unlimited number of trust units, voting and redeemable upon unitholders demand at a price determined by the contract of Trust. Émises et payées Nombre de parts Prix / part Valeur Nature Issued and fully paid Number of units Price / unit Value Nature # $ $ Parts de fiducie Trust units Solde au 1 janvier 2019 101,590,060 39,361,322 Balance January 1, 2019 Variation au cours de l'exercice 2019: Changes during the year 2019: 19 mars 2019 112,000 0.57 63,840 Rém / Comp March 19, 2019 16 mai 2019 14,869,091 0.55 8,178,000 Capital May 16, 2019 3 juin 2019 200,000 0.57 114,000 Rém / Comp June 3, 2019 22 juillet 2019 51,020 0.61 31,122 Bons / Warrants July 22, 2019 30 août 2019 581,395 0.43 250,000 Débentures / Debentures August 30, 2019 Solde au 31 décembre 2019 117,403,566 47,998,284 Balance December 31, 2019 Variation au cours de la période 2020: Changes during the period 2020: 14 janvier 2020 204,082 0.61 124,490 Bons / Warrants January 14, 2020 13 février 2020 29,000,000 0.62 17,980,000 Capital February 13, 2020 26 février 2020 25,510 0.61 15,562 Bons / Warrants February 26, 2020 9 mars 2020 322,000 0.60 193,200 Rém / Comp March 9, 2020 8 avril 2020 (2,000) 0.41 (820) Rachat / Re-purchase April 8, 2020 19 juin 2020 100,000 0.38 38,000 Options June 19, 2020 21 juillet 2020 150,000 0.38 57,000 Options July 21, 2020 17 août 2020 200,000 0.38 76,000 Options August 17, 2020 Solde au 30 septembre 2020 147,403,158 66,481,716 Balance September 30, 2020 Rémunération (Rém): Émises en échange de services Compensation (Comp): Issued in exchange for services Capital: Émises à la suite d'un placement Capital: Issued following a placement Options: Émises à la suite de l'exercice d'options Options: Issued following the exercise of options Bons: Émises à la suite de l'exercice de bons de souscription Warrants: Issued following the exercise of warrants Débentures: Émises à la suite de la conversion de débentures Debentures: Issued following the conversion of convertible convertibles debentures Rachat: Annulées à la suite de rachat de parts Re-purchase: Cancelled following the re-purchase of units Au cours de la période se terminant le 30 septembre 2020, la Fiducie a racheté 2 000 parts de ses détenteurs de parts. For the period ended September 30, 2020, the Trust re-purchased 2,000 units from its unitholders. ■ Page 24 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 16. PARTS DE FIDUCIE (suite) 16. TRUST UNITS (continued) Options d'achat de parts Les variations dans les options d'achat de parts octroyées par la Fiducie se détaillent comme suit : Units options A summary of changes in the Trust's unit purchase options is detailed as follows : Nombre d'options Prix d'exercice Number of options Exercise price Solde au 1 janvier 2019 # $ Balance January 1, 2019 550,000 0.38 Variation au cours de l'exercice 2019: Changes during the year 2019: Aucune - - None Solde au 31 décembre 2019 550,000 0.38 Balance December 31, 2019 Variation au cours de la période 2020: Changes during the period 2020: Exercées (450,000) 0.38 Exercised Solde au 30 septembre 2020 100,000 0.38 Balance September 30, 2020 Solde des options acquises 100,000 0.38 Balance of vested options Date d'échéance Expiry date 100 000 options d'achat de parts 13-avril-2026 April-13-2026 100,000 Units options Durée résiduelle moyenne pondérée Weighted average remaining life 30 septembre 2020 5,54 années / 5.54 years September 30, 2020 Rémunération à base de parts La juste valeur des options a été estimée à la date de fin de la période au moyen du modèle d'évaluation Black-Scholes en fonction des hypothèses suivantes : Unit-based compensation The fair value of the options was estimated at the end of the period using the Black-Scholes pricing model based on the following assumptions : 30 septembre / 30 septembre / September 30, September 30, 2020 2019 Cours de la part ($) 0.64 0.55 Unit price ($) Prix d'exercice ($) 0.38 0.38 Exercise price ($) Distribution prévue ($) 0.02555 0.02220 Expected distribution ($) Taux d'intérêt sans risque (%) 0.39 1.94 Risk-free interest rate (%) Volatilité annuelle prévue (%) 39.94 25.00 Expected annual volatility (%) Durée estimative (années) 5.54 6.54 Expected life (years) Juste valeur de l'option 0.24 0.18 Fair value of option Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2020, sous la rubrique rémunération à base de parts, un gain de 66 046$ [2019: gain de 275$] a été inscrit au résultat de la Fiducie relativement aux options d'achat de parts. During the quarter ended September 30, 2020, under the category of unit-based compensation, a gain of $66,046 [2019: gain of $275] was recorded to income of the Trust in respect to the units options. Résultat par part Les options d'achat de parts sont dilutives car leur prix d'exercice est inférieur au cours moyen trimestriel de la part de 0,5417$. Income per unit The unit options are dilutive as their exercise price is lower than the average unit price of the quarter of $0.5417. ■ Page 25 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 16. PARTS DE FIDUCIE (suite) 16. TRUST UNITS (continued) Bons de souscription («bons») Warrants Les variations dans les bons de souscription émis par la A summary of changes in the Trust's warrants is detailed Fiducie se détaillent comme suit : as follows : Nombre de bons Prix d'exercice Number of warrants Exercise price Solde au 1 janvier 2019 # $ Balance January 1, 2019 5,102,040 0.61 Variation au cours de l'exercice 2019: Changes during the year 2019: Exercés (51,020) 0.61 Exercised Solde au 31 décembre 2019 5,051,020 0.61 Balance December 31, 2019 Variation au cours de la période 2020 Changes during the period 2020: Exercés (229,592) 0.61 Exercised Solde au 30 septembre 2020 4,821,428 0.61 Balance September 30, 2020 Date d'échéance Expiry date 4 821 428 bons de souscription 15 mai 2022 May 15, 2022 4,821,428 warrants Variation de la juste valeur des bons de souscription La juste valeur des bons de souscription a été estimée à la date de fin de la période au moyen du modèle d'évaluation Black-Scholes en fonction des hypothèses suivantes : Change in fair value of warrants The fair value of the warrants was estimated at the end of the period using the Black-Scholes pricing model based on the following assumptions : 30 septembre / 30 septembre / September 30, September 30, 2020 2019 Cours de la part ($) 0.64 Prix d'exercice ($) 0.61 Distribution prévue ($) 0.02555 Taux d'intérêt sans risque (%) 0.25 Volatilité annuelle prévue (%) 39.94 Durée estimative (années) 1.63 Juste valeur du bon de souscription 0.12 Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2020, sous la rubrique de charges financières, une charge de 84 773$ [2019: gain de 15 910$] a été inscrit au résultat de la Fiducie relativement aux bons de souscription. 0.54 Unit price ($) 0.61 Exercise price ($) 0.0222 Expected distribution ($) 1.46 Risk-free interest rate (%) 25.00 Expected annual volatility (%) 2.63 Expected life (years) 0.05 Fair value of warrant During the quarter ended September 30, 2020, under the category of financial expenses, an expense of $84,773 [2019: gain of $15,910] was recorded to income of the Trust in respect to the warrants. Résultat par part Les bons de souscription sont anti-dilutifs car leur prix d'exercice est supérieur au cours moyen trimestriel de la part de 0,5417$. Income per unit The warrants are anti-dilutive as their exercise price is higher than the average unit price of the quarter of $0.5417. ■ Page 26 ■ FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 17. CHARGES ADMINISTRATIVES 17. ADMINISTRATIVE EXPENSES Trois mois terminée le 30 septembre Three months ended September 30 Neuf mois terminée le 30 septembre Nine months ended September 30 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Salaires et autres avantages 96,668 60,211 290,267 190,314 Salaries and other benefits Autres dépenses 61,516 69,110 240,067 220,532 Other expenses 158,184 129,321 530,334 410,846 18. CHARGES FINANCIÈRES 18. FINANCIAL EXPENSES Trois mois terminée le 30 septembre Neuf mois terminée le 30 septembre Three months ended September 30 Nine months ended September 30 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Intérêts sur emprunts hypothécaires 686,331 566,697 2,003,918 1,556,015 Interest on mortgages Intérêts sur facilités de crédit 34,726 71,426 146,707 169,162 Interest on credit facilities Intérêts sur débentures convertibles 56,638 57,530 169,097 126,251 Interest on convertible debentures Variation de la juste valeur: Change in fair value: débentures convertibles 1,151 (76,965) (270,624) (78,370) convertible debentures bons de souscription 84,773 (15,910) (331,657) (28,160) warrants Autres frais financiers 30,114 1,678 35,640 3,781 Other financial charges Coûts d'émission de débentures convertibles - - - 30,660 Convertible debentures issuance costs Revenus d'intérét (68,104) (41,554) (170,996) (106,713) Interest income 825,629 562,902 1,582,085 1,672,626 19. IMPÔTS DIFFÉRÉS 19. DEFERRED TAXES Impôts différés Deferred income taxes Les actifs et passifs d'impôts différés et la charge d'impôt différé de la Fiducie se présentent comme suit : The Trust's deferred tax assets and liabilities and its deferred income tax expense are summarized as follows : 1er janvier / Variation / Change 30 septembre / January 1 Période / Period September 30, 2020 2020 2020 Actifs d'impôt différé $ $ $ Deferred tax assets 24,200 - 24,200 Passifs d'impôt différé 154,000 - 154,000 Deferred tax liabilities Impôts différés (Résultats) - Deferred income taxes 1er janvier / Variation / Change 31 décembre / January 1 Exercice / Year December 31 2019 2019 2019 Actifs d'impôt différé $ $ $ Deferred tax assets 25,700 (1,500) 24,200 Passifs d'impôt différé 163,000 (9,000) 154,000 Deferred tax liabilities Impôts différés (Résultats) (7,500) Deferred income taxes ■ Page 27 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens)(in canadian dollars) 20. RÉSULTAT NET PAR PART 20. NET INCOME PER UNIT Trois mois terminée le 30 septembre Neuf mois terminée le 30 septembre Three months ended September 30 Nine months ended September 30 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Numérateur Numerator Résultat net attribuable Net income attributable to aux porteurs de parts 2,139,737 3,891,506 8,773,525 5,078,881 unitholders Ajustement au numérateur (108,699) (19,435) (112,230) 47,881 Adjustment to numerator Résultat net dilué après Diluted net income ajustement du numérateur 2,031,038 3,872,071 8,661,295 5,126,762 after adjustment to numerator Dénominateur Denominator Nombre moyen pondéré de parts Weighted average number of en circulation - de base 147,266,894 117,014,413 142,399,929 109,356,605 unit outstanding - basic Ajustement au dénominateur 4,460,063 5,448,311 4,477,278 3,919,950 Adjustment to denominator Nombre moyen pondéré de parts Weighted average number of en circulation - dilué 151,726,957 122,462,724 146,877,207 113,276,555 unit outstanding - diluted Résultat net par part attribuable Net income per unit attributable aux porteurs de parts - de base 0.0145 0.0333 0.0616 0.0464 to unitholders - basic Résultat net par part attribuable Net income per unit attributable aux porteurs de parts - dilué 0.0134 0.0316 0.0590 0.0453 to unitholders - diluted 21. FLUX DE TRÉSORERIE 21. CASH FLOWS Trois mois terminée le 30 septembre Neuf mois terminée le 30 septembre Three months ended September 30 Nine months ended September 30 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Variation nette de l'actif hors caisse Net change in non-cash et du passif asset and liability items: Autres actifs courants (286,098) 10,791 (97,042) 8,009 Other current assets Autres actifs financiers (50,529) (107,937) (409,694) (115,949) Other financial assets Créditeurs 64,442 (180,993) 186,164 (25,564) Accounts payable Autres passifs (65,176) (242,972) 37,096 (269,651) Other liabilities Variation des intérêts courus 8,653 (12,845) (2,765) (35,695) Change in accrued interest (328,708) (533,956) (286,241) (438,850) Informations supplémentaires Supplementary information Charges d'intérêts 721,057 638,123 2,150,625 1,725,177 Interest expenses Variation des intérêts courus 8,653 (12,845) (2,765) (35,695) Change in accrued interest Intérêts payés 729,710 625,278 2,147,860 1,689,482 Interest paid ■ Page 28 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 21. FLUX DE TRÉSORERIE (suite) 21. CASH FLOWS (continued) Le tableau suivant montre l'évolution des passifs financiers découlant des activités de financement : The following table provides the changes in financial liabilities arising from financing activities : 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31 2020 2019 Emprunts hypothécaires $ $ Mortgages Solde au début de la période 60,277,953 50,775,481 Balance at the beginning of period Nouveaux emprunts 15,825,000 14,546,315 Gross mortgage proceeds Remboursements d'emprunts (2,280,843) (5,043,843) Repayment of mortgages Solde à la fin de la période 73,822,110 60,277,953 Balance at the end of period Dette à long terme Long-term debt Solde au début de la période 105,000 120,000 Balance beginning of period Remboursements de la dette à long terme (15,000) (15,000) Repayment of long-term debt Solde à la fin de la période 90,000 105,000 Balance end of period Débentures convertibles Convertible debentures Solde au début de la période 3,023,326 1,593,481 Balance at the beginning of period Émission de débentures convertibles - 1,732,000 Issuance of convertible debentures Composante dérivée des débentures convertibles - (107,000) Derivative component of convertible debentures Conversion des débentures convertibles - (250,000) Conversion of convertible debentures Intérêts sur débentures convertibles 169,097 182,079 Interest on convertible debentures Intérêts payés (188,160) (127,234) Interest paid Solde à la fin de la période 3,004,263 3,023,326 Balance at the end of period 22. INSTRUMENTS FINANCIERS 22. FINANCIAL INSTRUMENTS La juste valeur de la trésorerie et équivalents de trésorerie, autres actifs financiers, créditeurs et des facilités de crédit correspond approximativement à la valeur comptable en raison du fait qu'il s'agit d'éléments à court terme ou du fait qu'ils portent intérêt aux taux actuels du marché. La juste valeur des emprunts hypothécaires, de la dette à long terme et des débentures convertibles a été estimée à partir des taux actuels du marché pour des instruments financiers ayant des durées et des échéances similaires. La politique de la Fiducie pour le transfert de niveaux de hiérarchie est qu'il y a transfert de niveaux quand à la date de clôture, un changement est apporté aux données utilisées dans la détermination de la juste valeur ou à la technique d'évaluation. The fair value of cash and cash equivalents, other financial assets, accounts payable and credit facilities approximates the carrying amount since they are short-term or bear interest at current market rates. The fair value of mortgages, long-term debt and convertible debentures has been estimated based on current market rates for financial instruments with similar terms and maturities. The Trust's policy concerning hierarchy level transfers is that level transfers occur when, at closing date, fair value data used in valuation changes or when valuation techniques also change. ■ Page 29 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 22. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 22. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued) Le tableau qui suit montre les valeurs comptables et la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers ainsi que leur niveau hiérarchique : The following tables show the carrying amounts and fair values of financial assets and financial liabilities, including their levels in the fair value hierarchy : Classement des instruments financiers Classification of financial instruments Valeur comptable Juste valeur Hiérarchie Carrying amount Fair value Hierarchy n Juste valeur par Coût i le résultat net amorti l v e e Fair value through Amortized v a profit and loss cost e u l 30 septembre 2020 $ $ $ September 30, 2020 Actifs financiers Financial assets Trésorerie et équivalents (2) - 267,146 267,146 (2) de trésorerie Cash and cash equivalents Autres actifs financiers (2) - 5,538,899 5,538,899 (2) Other financial assets - 5,806,045 5,806,045 Passifs financiers (2) - 765,068 765,068 (2) Financial liabilities Créditeurs Accounts payable Facilités de crédit (2) - 5,335,000 5,335,000 (2) Credit facilities Emprunts hypothécaires (2) - 73,822,110 78,057,240 (2) Mortgages Dette à long terme (2) - 90,000 94,540 (2) Long-term debt Débentures convertibles (2) - 3,004,263 3,150,341 (2) Convertible debentures Instruments financiers dérivés (3) 478,196 - 478,196 (3) Derivative financial instruments Bons de souscription (3) 566,913 - 566,913 (3) Warrants Rémunération à base de parts (3) 23,954 - 23,954 (3) Unit-based compensation 1,069,063 83,016,441 88,471,252 31 décembre 2019 December 31, 2019 Actifs financiers Financial assets Trésorerie et équivalents (2) - 300,338 300,338 (2) de trésorerie Cash and cash equivalents Autres actifs financiers (2) - 3,762,422 3,762,422 (2) Other financial assets - 4,062,760 4,062,760 Passifs financiers (2) - 854,893 854,893 (2) Financial liabilities Créditeurs Accounts payable Facilités de crédit (2) - 10,445,700 10,445,700 (2) Credit facilities Emprunts hypothécaires (2) - 60,277,953 60,359,935 (2) Mortgages Dette à long terme (2) - 105,000 98,234 (2) Long-term debt Débentures convertibles (2) - 3,023,326 2,958,236 (2) Convertible debentures Instruments financiers dérivés (3) 748,820 - 748,820 (3) Derivative financial instruments Bons de souscription (3) 898,570 - 898,570 (3) Warrants Rémunération à base de parts (3) 178,750 - 178,750 (3) Unit-based compensation 1,826,140 74,706,872 76,543,138 ■ Page 30 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 22. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 22. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued) Juste valeur des instruments financiers dérivés La sensibilité des instruments financiers dérivés au cours et à la volatilité de la part est montrée dans le tableau suivant : Fair value of derivative financial instruments The sensitivity of the derivative financial instruments to the unit price and volatility is shown in the following table : Sensibilité au cours de la part Cours de la part ($) Valeur ($) Sensitivity to unit price Unit price ($) Value ($) Débentures convertibles 0.68 567,547 Convertible debentures 478,196 395,642 Rémunération à base de parts 0.68 27,101 Unit-based compensation 0.64 23,954 0.60 20,908 Bons de souscription 0.68 685,403 Warrants 0.64 566,913 0.60 458,292 Sensibilité à la volatilité Volatilité (%) Valeur ($) Sensitivity to volatility Volatility (%) Value ($) Débentures convertibles 44.94 565,534 Convertible debentures 478,196 390,857 Rémunération à base de parts 44.94 25,674 Unit-based compensation 39.94 23,954 34.94 22,214 Bons de souscription 44.94 638,286 Warrants 39.94 566,913 34.94 495,036 ■ Page 31 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 23. GESTION DU CAPITAL 23. CAPITAL MANAGEMENT Les objectifs de gestion du capital de la Fiducie sont d'abord d'assurer la pérennité de celui-ci afin de poursuivre son exploitation, de fournir un rendement à ses porteurs de parts et de maintenir une structure de capital la plus optimale possible afin de réduire le coût en capital. La Fiducie utilise son capital pour les acquisitions, les remboursements de ses hypothèques et autres dettes ainsi que le paiement de distributions aux porteurs de parts. Le capital de la Fiducie est composé des éléments suivants : The Trust's capital management objectives are first to ensure the longevity of its capital so as to support continued operations, provide its unitholders with a return and maintain the most optimal capitalization possible with a view of keeping capital costs to a minimum. The Trust's uses its capital for acquisitions, repayments of mortgages and other debts and payment of distributions to unitholders. The Trust's capital components are as follows : 30 septembre / 31 décembre / September 30, December 31, 2020 2019 Capital $ $ Capital Emprunts hypothécaires 73,822,110 60,277,953 Mortgages Dette à long terme 90,000 105,000 Long-term debt Débentures convertibles 3,004,263 3,023,326 Convertible debentures Facilités de crédit 5,335,000 10,445,700 Credit facilities Parts de fiducie 66,481,716 47,998,284 Trust units 148,733,089 121,850,263 24. GESTION DU RISQUE 24. RISK MANAGEMENT Gestion des risques découlant des instruments financiers Dans le cours normal de ses affaires, la Fiducie est exposée au risque de crédit, au risque de taux d'intérêt et au risque de liquidité. La Fiducie gère ces expositions au risque sur une base continue. Afin de limiter les incidences de la fluctuation des taux d'intérêt sur ses dépenses et ses flux de trésorerie, la Fiducie suit constamment la tendance des taux d'intérêt du marché et détermine en conséquence la composition de ses dettes. Management of risks arising from financial instruments In the normal course of business, the Trust is exposed to credit risk, interest rate risk and liquidity risk. The Trust manages these risk exposures on an ongoing basis. In order to limit the effects of changes in interest rates on its expenses and cash flows, the Trust constantly follows the evolution of the market interest rate and consequently determines the composition of its debts. Risque de crédit Le risque de crédit comprend les débiteurs et les prêts en cours. Le risque se reflète dans l'éventuelle incapacité des locataires et emprunteurs de pouvoir acquitter leurs obligations de paiements. En date du 30 septembre 2020, les débiteurs se chiffrent à 926 203$ (T4 2019: 516 509$) et les prêts en cours à 4 612 696$ (T4 2019: 3 245 913$). Credit risk Credit risk comes from the Trust's accounts receivable and loans receivable. The risk is reflected in the potential inability of customers and debtors to discharge their payment obligations. As at September 30, 2020, accounts receivable amount to $926,203 (Q4 2019: $516,509) and loans receivable to $4,612,696 (Q4 2019: $3,245,913). ■ Page 32 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 24. GESTION DU RISQUE (suite) 24. RISK MANAGEMENT (continued) Risque de crédit (suite) Les débiteurs proviennent majoritairement de locataires ayant des activités pan-canadiennes dont le risque de crédit est faible. Les prêts en cours proviennent de locataires, dirigeants et partenaires de coentreprises. Le reste des créances sont des montants dus par des organismes gouvernementaux qui représentent un risque de crédit minimal. La Fiducie exerce un constant suivi de ces prêts. Puisque tous les débiteurs sont courants et qu'il n'y a eu aucun manquement dans les encaissements des prêts en cours, les pertes de crédit attendues sont non significatives. Les prêts en cours de partenaires de coentreprises sont garantis par les participations dans ces coentreprises. La Fiducie diminue son risque de crédit en louant préférablement à des locataires d'envergure ayant des activités pan-canadiennes. Les cinq principaux locataires sont Sobeys, Walmart, Tim Hortons, Loblaws et Suncor qui représentent respectivement 13,4%,12,8%, 7,5%, 7,2% et 7,0% des revenus de location. La Fiducie ne considère pas avoir un risque de crédit significatif pour les autres locataires ayant des caractéristiques similaires, locataires que la Fiducie définit comme des locataires liés. Risque de taux d'intérêt Le risque de taux d'intérêt affecte la Fiducie au niveau de ses prêts en cours, ses emprunts hypothécaires, sa dette à long terme, ses débentures convertibles et ses facilités de crédits. Les instruments financiers à taux d'intérêt fixe assujettissent la Fiducie à un risque de juste valeur et ceux à taux variable à un risque de flux de trésorerie. Tous les instruments financiers de la Fiducie, à l'exception de certains prêts en cours et des facilités de crédit, sont assujettis à des taux d'intérêt fixes et ce jusqu'à leur propre échéance. Ceci réduit le risque de fluctuations des taux du marché. Chaque variation de 1% des taux d'intérêt aurait une incidence de 173 833$ sur le montant des charges financières du trimestre. Risque de liquidité La Fiducie est exposée au risque de ne pas être en mesure d'honorer ses engagements financiers dans les délais établis aux conditions de ses engagements. La haute direction gère les liquidités de la Fiducie en fonction des prévisions financières et des flux de trésorerie anticipés. Credit risk (continued) Accounts receivable mostly include major Canadian National Tenants with minimal credit risk. The loans receivable are loans to tenants, officers and joint venture partners. The remainder of receivables are amounts owing from Government agencies, which represent a minimum credit risk. The Trust monitors these loans on a continuous basis. Since all the accounts receivable are current and there was no failure in the cash receipts of the loans receivable, the expected credit losses are not significant. Loans receivable from joint venture partners are secured by interests in said joint ventures. The Trust mitigates credit risk by entering into leases with major Canadian National Tenants with minimal credit risk. The top five tenants, Sobeys, Walmart, Tim Hortons, Loblaws and Suncor make up 13.4%, 12.8%, 7.5%, 7.2% and 7.0% of rental income respectively. Apart from the top five tenants, the Trust does not have significant credit risk exposure to any other tenants that share similar characteristics which the Trust defines as tenants that are related. Interest rate risk The interest rate risk, for which the Trust has an exposure, concerns its loans receivable, mortgages, long-term debt, convertible debentures and credit facilities. Financial instruments with fixed rate of interest expose the Trust to a fair value risk whereas the instruments with a floating rate of interest to a cash flow risk. All of the Trust's financial instruments, except certain loans receivable and the credit facilities, currently benefit from fixed interest rates for the remainder of their term. This reduces the risk of fluctuations in market rates. Each change of 1% of the interest rates would have an impact of $173,833 on the financial expenses of the quarter. Liquidity risk The Trust is exposed to the risk of not being able to honour its financial commitments by the deadlines set out under the terms of such commitments. Management manages the Trust's cash resources in accordance with the financial forecasts and anticipated cash flows. ■ Page 33 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 24. GESTION DU RISQUE (suite) 24. RISK MANAGEMENT (continued) Risque de liquidité (suite) La Fiducie a des liquidités disponibles qui lui permettent de contrôler ses risques de liquidité courants principalement associés aux créditeurs, à la portion à court terme des emprunts hypothécaires, de la dette à long terme ainsi qu'à ses facilités de crédit. Liquidity risk (continued) The Trust has cash availability which allows it to control its current liquidity risks, mainly composed of accounts payable, current portion of mortgages, long-term debt and its credit facilities. Le tableau suivant présente les échéances contractuelles des passifs financiers en tenant compte des paiements estimés d'intérêt : The following are the contractual maturities of financial liabilities, including estimated interest payments : 30 septembre 2020 / Valeur comptable Valeur contractuelle Subséquemment September 30, 2020 Carrying value Contractual value 2020 2021 2022 2023 2024 Thereafter $ $ $ $ $ $ $ $ Créditeurs / Accounts payable 765,068 765,068 765,068 - - - - - Facilités de crédit / Credit facilities 5,335,000 5,335,000 5,335,000 - - - - - Emprunts hypothécaires / Mortgages 73,822,110 83,853,582 1,111,000 10,176,481 9,779,482 12,844,329 5,251,838 44,690,452 Dette à long terme Long-term debt 90,000 90,000 - 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000 Débentures convertibles / Convertibles debentures 3,004,263 3,715,665 - 188,160 188,160 1,564,080 1,775,265 - 83,016,441 93,759,315 7,211,068 10,379,641 9,982,642 14,423,409 7,042,103 44,720,452 31 décembre 2019 / Valeur comptable Valeur contractuelle Subséquemment December 31, 2019 Carrying value Contractual value 2020 2021 2022 2023 2024 Thereafter $ $ $ $ $ $ $ $ Créditeurs / Accounts payable 854,893 854,893 854,893 - - - - - Facilités de crédit / Credit facilities 10,445,700 10,445,700 10,445,700 - - - - - Emprunts hypothécaires / Mortgages 60,277,953 74,521,169 9,843,275 6,108,346 9,708,915 11,017,687 4,437,377 33,405,569 Dette à long terme Long-term debt 105,000 105,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000 Débentures convertibles / Convertibles debentures 3,023,326 3,903,860 188,160 188,160 188,160 1,564,080 1,775,300 - 74,706,872 89,830,622 21,347,028 6,311,506 9,912,075 12,596,767 6,227,677 33,435,569 Les parts de Fiducie sont rachetables au gré du porteur. Cependant il est fortement improbable qu'un détenteur demande un rachat, car il est plus avantageux qu'il les vende sur le marché public au lieu de les vendre à escompte à la Fiducie selon les modalités du contrat de Fiducie. En conséquence, les parts de Fiducie sont exclues du tableau ci-dessus. The Trust units are reedemable at the option of the unitholder. However, it is highly unlikely that a unitholder would request a redemption as it would be more advantageous to sell their units through the public market as opposed to redeeming them at a discount per the terms of the contract of Trust. Accordingly the Trust units have been excluded from the table above. ■ Page 34 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 24. GESTION DU RISQUE (suite) 24. RISK MANAGEMENT (continued) Statut de Fiducie de placement immobilier Status of the REIT La Fiducie doit se soumettre à plusieurs restrictions spécifiques en lien avec ses activités et ses investissements afin de conserver son statut de fiducie de placement immobilier (« FPI »). Si la Fiducie devait ne pas se qualifier comme FPI, les conséquences pourraient être importantes et négatives. De plus, la Fiducie gère ses affaires afin d'être reconnue comme fiducie de placement immobilier d'un point de vue fiscal. Si elle devait ne pas respecter les critères lui permettant d'être une FPI, la Fiducie pourrait alors avoir un traitement fiscal similaire à une corporation, ce qui pourrait avoir un effet négatif tant pour elle que pour ses porteurs de part, sur la valeur des parts, sur sa capacité à se financer et à faire des acquisitions. De plus, les distributions pourraient être réduites de façon importante. La Fiducie croit qu'elle est en règle avec toute réglementation visant les fiducies de placement immobilier. The Trust is required to comply with specific restrictions regarding its activities and the investments held by it in order to maintain its real estate investment trust status ("REIT"). Should the Trust cease to qualify as a REIT, the consequences could be material and adverse. As well, the Trust conducts its affairs in order to qualify as a REIT under applicable tax statutes so that it retains its status as a flowthrough vehicle for the particular year. Should the Trust not meet the conditions to qualify as a REIT in a particular year, it may be subject to tax similar to a corporation, which may have an adverse impact on it and its unitholders, on the value of the units and on its ability to undertake financings and acquisitions. This could also materially reduce its distributable cash. Management believes that it complies with the REIT rules. 25. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 25. RELATED PARTY TRANSACTIONS Les prêts en cours incluent un montant de 100 000$ (T4 2019: 100 000$) consentis à un dirigeant de la Fiducie. Les revenus d'ntérét sur ce prêt totalise 682$ (T3 2019: 1 185$) pour lequel aucun montant n'est à recevoir au 30 septembre 2020 (T4 2019: 0$). Au cours du trimestre se terminant le 31 mars 2020, la Fiducie a remboursé et annulé une facilité de crédit qu'elle avait avec un fiduciaire (T4 2019: 400 000$). Cette personne n'est plus un fiduciaire au 30 septembre 2020. Par conséquent, pour le trimestre du 30 septembre 2020, aucun montant d'intérêts n'a été payé à cet ancien fiduciaire (T3 2019: 4 638$) et aucun montant n'est à payer au 30 septembre 2020 (T4 2019: 0$). Un ancien fiduciaire, qui loue des immeubles de placement à la Fiducie, n'a pas soumis sa candidature pour le Conseil des Fiduciaires. Depuis le 25 mai 2019, les activités liées à cet ancien fiduciaire ne sont plus considérées comme étant avec un apparenté. The loans receivable include an amount of $100,000 (Q4 2019: $100 000) due from an officer of the Trust. Interest income on the loan amounts to $682 (Q3 2019: $1,185) for which no amount is receivable as at September 30, 2020 (Q4 2019: $0). During the quarter ended March 31, 2020, the Trust repaid and cancelled a credit facility it had with a trustee (Q4 2019: $400,000). As at September 30, 2020, this person is no longer a trustee. Consequently for the quarter ended September 30, 2020, no interest expense was paid to this former trustee (Q3 2019: $4,638) and no amount is payable as at September 30, 2020 (Q4 2019: $0). A former trustee who rents investment properties from the Trust has not seeked re-election to the Board of Trustees. Since May 25, 2019, the transactions related to this former trustee are deemed to be at arm's length. Pour la période du 1er janvier jusqu'au 30 septembre 2019 les résultats incluent les transactions suivantes en lien avec cet ancien fiduciaire : Les produits de location incluent un montant de 126 681$ de sociétés contrôlées par ce fiduciaire. Les revenus d'intérét incluent un montant de 485$ d'une personne liée à ce fiduciaire. For the period of January 1st, 2019 to September 30, 2019 the results include the following transactions with this former trustee : Rental income includes an amount of $126,681 from companies controlled by this trustee. Interest income includes an amount of $485 from a person related to this trustee. ■ Page 35 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 25. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (suite) 25. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued) Rémunération des dirigeants et fiduciaires La Fiducie a payé 68 455$ en rémunération à des dirigeants au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2020 (T3 2019: 57 438$). Les charges administratives comprennent un montant de 1 500$ (T3 2019: 7 500$) payé à titre d'honoraires professionnels à une société contrôlée par un fiduciaire ainsi qu'à un fiduciaire. Officers and Trustees compensation The Trust paid $68,455 as compensation to officers during the quarter ended September 30, 2020 (Q3 2019: $57,438). Administrative fees include an amount of $1,500 (Q3 2019: $7,500) paid as professional fees to a trustee and to an entity controlled by a trustee. 26. PROVISION 26. PROVISION En lien avec des acquisitions effectuées en 2018 et 2019, la Fiducie avait inscrit des provisions de 575 000$ concernant des dépenses à rembourser à des locataires dont 75 000$ reste à venir. Following acquisitions made in 2018 and 2019, the Trust recorded a $575,000 provision for future reimbursements to tenants for which $75,000 remains payable. 27. PRODUITS 27. REVENUE La presque totalité des revenus de location provient de quatre catégories dont chacune représente 10% ou plus des produits. The rental income mostly comes from four (4) categories which individually represents 10% or more of revenues. Le tableau suivant montre le pourcentage des revenus de location associés à chaque catégorie : The following table shows the percentage of rental income associated to each categories : Trois mois terminée le 30 septembre Three months ended September 30 2020 2019 Neuf mois terminée le 30 septembre Nine months ended September 30 2020 2019 % % % % Revenus de location d'immeubles de placement Rental income from investment properties Sociétés énergétiques majeures canadiennes Major canadian energy companies and et dépanneurs 38 40 34 42 covenience store companies Commerces de détail 36 37 42 33 Retail Restauration rapide 24 21 22 22 Quick service restaurants Autres 2 2 2 3 Others 100 100 100 100 ■ Page 36 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 30 SEPTEMBRE 2020 ET 2019 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2020 AND 2019 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 27. PRODUITS (suite) 27. REVENUE (continued) Les revenus de location provenant de loyers fixes et variables se détaillent comme suit : Trois mois terminée le 30 septembre Three months ended September 30 Rental income from fixed and variable rent are detailed as follows : Neuf mois terminée le 30 septembre Nine months ended September 30 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Revenus de location d'immeubles de placement Rental income from investment properties Loyers fixes 3,147,562 2,385,792 9,087,968 6,447,516 Fixed rents Loyers variables 71,804 72,659 198,398 202,514 Variable rents 3,219,366 2,458,451 9,286,366 6,650,030 28. ENGAGEMENTS 28. COMMITMENTS En date du 30 septembre 2020, la Fiducie s'est engagée à des acquisitions d'investissement d'immeubles de placement pour des paiements à venir d'environ 3 100 000$ (T4 2019 0$). The Trust is committed to future payments of approximately $3,100,000 related to capital investment in investment properties as at September 30, 2020 (Q4 2019: $0). 29. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN 29. SUBSEQUENT EVENTS Le 8 octobre 2020, Fronsac a annoncé que lors du quatrième trimestre de 2020, elle complètera l'acquisition d'une participation de 50% pour deux immeubles situés sur le boulevard Saint-Joseph à Drummondville, Qc. Le premier immeuble est loué à deux établissements de restauration-rapide et sera repositionné au cours de 2021. Le deuxième immeuble est un restaurant qui sera démoli pour faire place à un restaurant Benny&Co. et la construction débutera en 2020. Les coûts sont estimés à 4 800 000$. Le 30 octobre 2020, Fronsac a annoncé l'ajout d'une autre propriété de type épicerie dans son portefeuille. La propriété en question est louée à Super C et est localisée sur l'artère principale de Lavaltrie, Qc. La contrepartie versée a été de 3 150 000$ et a été payée comptant. 