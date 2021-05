Fronsac Real Estate Investment Trust : 2021 Q1 Financials 21/05/2021 | 01:47 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PÉRIODES TERMINÉES LES 31 MARS 2021 ET 2020 PERIODS ENDED MARCH 31, 2021 AND 2020 PAGE ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS: CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS: Situation financière 1 Financial Position Résultats et résultat étendu 2 Income and Comprehensive Income Variations des capitaux propres 3 Changes in Equity Flux de trésorerie 4 Cash Flows Notes aux États financiers consolidés 5-39 Notes to Consolidated Financial Statements FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA CONSOLIDATED STATEMENTS OF SITUATION FINANCIÈRE FINANCIAL POSITION 31 mars / 31 décembre / March 31 December 31 (en dollars canadiens) 2021 2020 (in canadian dollars) $ $ ACTIF ASSETS Actifs à long terme Non-Current assets Immeubles de placement (note 4) 187,591,316 185,991,100 Investment properties (note 4) Participations dans des coentreprises (note 5) 14,067,349 13,878,951 Investments in joint ventures (note 5) Autres actifs financiers (note 6) 4,258,623 4,118,511 Other financial assets (note 6) Actifs d'impôt différé (note 19) 22,200 22,200 Deferred tax assets (note 19) 205,939,488 204,010,762 Actifs à court terme Current assets Trésorerie et équivalents de trésorerie 524,720 4,459,706 Cash and cash equivalents Autres actifs à court terme (note 7) 861,911 158,067 Other current assets (note 7) Portion à court terme des actifs financiers (note 6) 1,223,288 1,077,464 Current portion of financial assets (note 6) 208,549,407 209,705,999 PASSIF LIABILITIES Passifs à long terme Non-Current liabilities Emprunts hypothécaires (note 8) 97,813,717 98,578,765 Mortgages (note 8) Dette à long terme (note 9) 75,000 75,000 Long-term debt (note 9) Débentures convertibles (note 10) 8,128,852 8,134,379 Convertible debentures (note 10) Instruments financiers dérivés (note 11) 499,424 1,098,677 Derivative financial instruments (note 11) Autres passifs (note 12) 66,805 67,875 Other liabilities (note 12) Passifs d'impôt différé (note 19) 154,000 154,000 Deferred tax liabilities (note 19) 106,737,798 108,108,696 Passifs à court terme Current liabilities Bons de souscription (note 13) 419,764 533,888 Warrants (note 13) Facilités de crédit (note 14) 1,050,000 - Credit facilities (note 14) Créditeurs (note 15) 775,303 967,964 Accounts payable (note 15) Portion à court terme des emprunts hypothécaires Current portion of mortgages and et de la dette à long terme (notes 8 et 9) 8,970,774 8,998,236 long-term debt (notes 8 and 9) Portion à court terme des autres passifs (note 12) 1,112,423 815,864 Current portion of other liabilities (note 12) Provision (note 26) 75,000 75,000 Provision (note 26) TOTAL DU PASSIF 119,141,062 119,499,648 TOTAL LIABILITIES CAPITAUX PROPRES EQUITY Capital des porteurs de parts 89,408,345 90,206,351 Unitholders' equity TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 208,549,407 209,705,999 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements Approuvé par le Conseil des fiduciaires : Approved by the Board of Trustees : Michel Trudeau, fiduciaire / trustee

MICHEL TRUDEAU (s) Jason Parravano, fiduciaire / trustee JASON PARRAVANO ■ Page 1 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS ET CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME RÉSULTAT ÉTENDU AND COMPREHENSIVE INCOME POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 31 MARS FOR THE PERIODS ENDED MARCH 31 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) Trois mois / Three months 2021 2020 $ $ PRODUITS REVENUE Revenus de location des immeubles Rental income from investment de placement (notes 27) 4,453,791 2,863,606 properties (notes 27) Coûts d'exploitation (1,174,377) (664,821) Operating costs Revenu net d'exploitation 3,279,414 2,198,785 Net operating income Quote-part du résultat net tiré des participations Share of net income from investments dans des coentreprises (note 5) (801,624) 583,180 in joint ventures (note 5) Variation de la juste valeur des Change in fair value of investment immeubles de placement (1,450,766) 2,377,881 properties 1,027,024 5,159,846 CHARGES EXPENSES Rémunération à base de parts (note 16) 299,171 180,000 Unit-based compensation (note 16) Charges administratives (note 17) 205,432 169,487 Administrative expenses (note 17) Charges financières (note 18) 298,748 691,883 Financial expenses (note 18) 803,351 1,041,370 Résultat net et Net income and résultat étendu 223,673 4,118,476 comprehensive income Résultat net par part attribuable Net income per unit attributable aux porteurs de parts - to unitholders - de base (note 20) 0.0128 0.3097 basic (note 20) Résultat net par part attribuable Net income per unit attributable aux porteurs de parts - to unitholders - dilué (note 20) 0.0128 0.3080 diluted (note 20) Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements ■ Page 2 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS CONSOLIDATED STATEMENTS OF DES CAPITAUX PROPRES CHANGES IN EQUITY POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 31 MARS FOR THE PERIODS ENDED MARCH 31 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) 31 MARS 2021 MARCH 31, 2021 Résultats non Parts de Fiducie Surplus Total distribués Capitaux propres Retained Trust Units Surplus Total Earnings Equity (note 16) $ $ $ $ 1er janvier 2021 6,372,114 83,762,837 71,400 90,206,351 January 1, 2021 Variations au cours de l'exercice: Changes during the year Résultat net et résultat étendu 223,673 - - 223,673 Net income and comprehensive income Émissions de parts - 300,240 - 300,240 Issuance of units Coûts d'émission (14,769) - - (14,769) Issue costs Distributions aux porteurs de parts (1,307,150) - - (1,307,150) Distributions to unitholders 31 mars 2021 5,273,868 84,063,077 71,400 89,408,345 March 31, 2021 31 MARS 2020 MARCH 31, 2020 Résultats non Parts de Fiducie Surplus Total distribués Capitaux propres Retained Trust Units Surplus Total Earnings Equity (note 16) $ $ $ $ 1er janvier 2020 3,272,356 47,998,284 71,400 51,342,040 January 1, 2020 Variations au cours de l'exercice: Changes during the year Résultat net et résultat étendu 4,118,476 - - 4,118,476 Net income and comprehensive income Émissions de parts - 18,313,252 - 18,313,252 Issuance of units Coûts d'émission (1,539,191) - - (1,539,191) Issue costs Distributions aux porteurs de parts (875,793) - - (875,793) Distributions to unitholders 31 mars 2020 4,975,848 66,311,536 71,400 71,358,784 March 31, 2020 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers The accompanying notes are an integral part of the consolidés consolidated financial statements ■ Page 3 ■ FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 31 MARS FOR THE PERIODS ENDED MARCH 31 (en dollars canadiens) (in canadian dollars) Trois mois / Three months 2021 2020 $ $ ACTIVITÉS D'EXPLOITATION OPERATING ACTIVITIES Résultat net 223,673 4,118,476 Net income Ajustements : Adjustments : Quote-part du résultat net tiré des Share of net income from investments participations dans des coentreprises 801,624 (583,180) in joint ventures Variation de la juste valeur des Change in fair value of investment immeubles de placement 1,450,766 (2,377,881) properties Ajustement des loyers selon la méthode linéaire (90,183) (88,234) Straight-line rent adjustment Charges d'intérêts (note 21) 886,614 709,914 Interest expenses (note 21) Intérêts payés (note 21) (895,856) (702,109) Interest paid (note 21) Rémunération à base de parts 299,171 180,000 Unit-based compensation Charges financières (718,905) (59,688) Financial expenses 1,956,904 1,197,298 Variation nette de l'actif hors caisse Net change in non-cash asset and et du passif (note 21) (393,902) 434,634 liability items (note 21) 1,563,002 1,631,932 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT INVESTING ACTIVITIES Acquisition d'immeubles de placement (3,290,075) (16,686,013) Acquisition of investment properties Acquisition de partenariats (1,175,522) (2,505,032) Acquisition of joint arrangements Distributions de coentreprises 185,500 10,500 Distributions from joint ventures Augmentation des prêts en cours (374,000) (740,000) Increase of loans receivable Encaissement des prêts en cours 220,538 1,035,067 Proceeds from loans receivable (4,433,559) (18,885,478) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT FINANCING ACTIVITIES Variation nette des facilités de crédit 1,050,000 (4,622,150) Net change in credit facilities Nouveaux emprunts - 11,100,000 Gross mortgage proceeds Versements en capital périodiques (792,510) (418,899) Periodic mortgage principal repayments Émissions de parts, nettes des frais d'émission (14,769) 16,580,861 Issuance of units, net of issue costs Distributions aux porteurs de parts (1,307,150) (875,793) Distributions to unitholders (1,064,429) 21,764,019 Augmentation (diminution) de la trésorerie Increase (decrease) in cash and et équivalents de trésorerie (3,934,986) 4,510,473 cash equivalents Trésorerie et équivalents de trésorerie Cash and cash equivalents au début de la période 4,459,706 300,338 beginning of the period Trésorerie et équivalents de trésorerie Cash and cash equivalents à la fin de la période 524,720 4,810,811 end of the period Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements ■ Page 4 ■ This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Fronsac Real Estate Investment Trust published this content on 20 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 May 2021 23:46:01 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 01:47 FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST : 2021 Q1 Financials PU 26/03 FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST : 2020 Q4 Financials PU 2020 FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST : 2020 Q3 Financials PU 2020 FRONSAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST : 2020 Q1 Financials PU