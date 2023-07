FRONTDOOR, INC. : Truist Securities neutre sur le dossier

Frontdoor, Inc. est un fournisseur de plans de services à domicile aux États-Unis. La société opère sous les marques American Home Shield, HSA, Landmark et OneGuard, ainsi que sous ProConnect, un service d'adhésion à la demande pour les réparations et l'entretien de la maison, et Streem, une société technologique qui permet aux entreprises de servir les clients grâce à une plateforme améliorée de réalité augmentée, de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique. Les systèmes et appareils domestiques, qui comprennent l'électricité, la plomberie, les systèmes centraux de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), les chauffe-eau, les réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les cuisinières/fours/plateaux de cuisson, ainsi que des couvertures facultatives pour les appareils électroniques, les piscines, les spas et les pompes. Son activité de services à domicile à la demande ProConnect et Streem, une plateforme technologique qui utilise la réalité augmentée, la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique pour, entre autres, aider les professionnels des services à domicile à diagnostiquer plus rapidement et plus précisément les pannes et à effectuer les réparations.

Secteur Services à la personne