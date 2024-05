Frontdoor, Inc. est un fournisseur de garanties résidentielles aux États-Unis. Les garanties personnalisables de la société aident les clients à protéger et à entretenir leurs maisons, généralement leurs biens, contre les pannes coûteuses et imprévues des systèmes et appareils essentiels de la maison. La société opère sous les marques American Home Shield, HSA, OneGuard et Landmark Home Warranty. Son plan d'abonnement annuel couvre la réparation ou le remplacement des principaux composants de plus de 20 systèmes et appareils domestiques, notamment les systèmes électriques, de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC), les chauffe-eau, les réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les cuisinières/fours/cuisinières, ainsi que des couvertures optionnelles pour l'électronique, les piscines, les spas et les pompes. Ses activités comprennent également Streem, une plateforme technologique qui utilise la réalité augmentée, la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique pour, entre autres, aider les professionnels des services à domicile à diagnostiquer plus rapidement et plus précisément les pannes et à effectuer les réparations.

Secteur Services à la personne