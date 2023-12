Frontier Communications Parent, Inc. est un fournisseur de communications et de technologies. La société met en place des infrastructures avec son réseau de fibre optique et ses solutions basées sur le cloud, permettant des connexions sécurisées à haut débit. Elle propose un portefeuille de services de communication et de technologie pour les clients grand public et professionnels. Ces services sont proposés soit de manière autonome, soit dans le cadre d'une offre groupée, selon les besoins individuels des clients. Les services que la société propose à ses clients PME et grandes entreprises comprennent le haut débit, l'Ethernet, les services à base de circuits traditionnels, le réseau étendu défini par logiciel (SDWAN), la fidélité sans fil gérée (Wi-Fi) et les solutions informatiques en nuage, la voix et les communications unifiées en tant que service (UCaaS), ainsi que la voix sur IP (VoIP). La société propose également à divers clients des solutions matérielles et réseau avancées et des services, tels que des services vocaux, des services vidéo, des services d'accès et autres.

Secteur Services intégrés de télécommunications