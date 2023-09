(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Frontier Developments PLC - Développeur et éditeur de jeux vidéo basé à Cambridge - Pour l'exercice financier qui s'est achevé le 31 mai, la société annonce une perte avant impôts de 26,5 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 944 000 livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 114 millions de livres sterling à 104,6 millions de livres sterling. Les dépenses de recherche et développement augmentent de 47 %, passant de 46,2 millions de GBP à 67,9 millions de GBP. En ce qui concerne l'avenir, Frontier déclare que l'exercice 2024 a démarré solidement, mais note des ventes moins bonnes que prévu pour le jeu vidéo F1 Manager 2023, axé sur la Formule 1. Frontier s'attend à ce que le chiffre d'affaires augmente de 3,3% pour atteindre 108 millions de livres sterling au cours de l'exercice 2024, conformément aux attentes du marché. En outre, il prévoit une perte ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 9 millions de livres sterling, élargie de 96% par rapport à 4,6 millions de livres sterling pour l'exercice 2023. " Le grand lancement de nouveaux jeux pour [l'exercice] 2024 est encore à venir, avec Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin dont la sortie est prévue pour novembre 2023. Notre campagne de marketing pour le lancement a démarré en force avec notre présence à la Gamescom à la fin du mois d'août ", indique la société.

----------

Henderson High Income Trust PLC - Pure income trust investing in dividend-paying UK companies - La valeur nette d'inventaire par action au 30 juin est de 164,54 pence, pratiquement inchangée par rapport aux 164,45 pence de l'année précédente. Les dividendes payés ou à payer pour le premier semestre 2023 sont de 5,15 pence par action, en hausse par rapport aux 5,05 pence de l'année précédente. Le rendement total de la valeur liquidative pour le premier semestre 2023 est de 3,0 %, ce qui est supérieur à celui de l'indice de référence, qui est de 1,9 %. Son indice de référence est un composite de 80% de l'indice FTSE All-Share et de 20% de l'indice ICE BofA Sterling Non-Gilts rééquilibré annuellement. Il indique que les investisseurs se concentrent sur l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt dans un contexte d'inflation élevée. Il note que l'inflation britannique pourrait prendre plus de temps à diminuer, citant un "marché du travail très tendu au Royaume-Uni". En ce qui concerne l'avenir, il indique que les entreprises britanniques "semblent toujours être valorisées de manière relativement attrayante dans un contexte mondial".

----------

Made Tech Group PLC - Fournisseur londonien de services numériques, de données et de technologie au secteur public britannique - La perte avant impôts pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mai s'est creusée pour atteindre 1,5 million de livres sterling, contre 288 000 livres sterling il y a un an. Le chiffre d'affaires augmente de 37 %, passant de 29,3 millions de livres sterling à 40,2 millions de livres sterling. Cependant, le coût des ventes augmente de 43 %, passant de 18,0 millions de livres sterling à 25,8 millions de livres sterling, les dépenses administratives étant 50 % plus élevées, soit 12,9 millions de livres sterling contre 8,6 millions de livres sterling. L'entreprise s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 soit conforme à celui de l'exercice 2023, citant les défis politiques et macroéconomiques à court terme.

----------

Poolbeg Pharma PLC - Société biopharmaceutique londonienne spécialisée dans les maladies infectieuses - Au cours des six mois précédant le 30 juin, la perte avant impôts s'est creusée à 1,8 million de livres sterling, contre 1,7 million de livres sterling il y a un an. Aucun chiffre d'affaires n'a été enregistré, ce qui est inchangé. Pour ce qui est de l'avenir, la société continue de faire progresser son portefeuille de produits et vise à devenir un guichet unique pour les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à la recherche de programmes à concéder sous licence. Jeremy Skillington, directeur général, déclare que la société est en mesure de "générer de solides rendements pour les actionnaires au cours des prochaines années".

----------

Public Policy Holding Co Inc - Société de relations publiques et gouvernementales basée à Washington DC - Au cours du premier semestre 2023, la société passe d'une perte de 2,2 millions de dollars il y a un an à un bénéfice avant impôts de 291 999 dollars. Le chiffre d'affaires augmente de 27 %, passant de 51,7 millions USD à 65,7 millions USD. Déclaration d'un dividende intérimaire de 0,0460 USD par action, en hausse de 2,2 % par rapport à 0,0450 USD l'année précédente. Pour l'avenir, la société vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5 et 10 % à moyen terme, ainsi qu'une croissance supplémentaire grâce à de futures fusions et acquisitions. Stewart Hall, directeur général, déclare : "Nos activités de lobbying continuent d'être leaders sur le marché américain, se situant régulièrement en tête du classement du Lobbying Disclosure Act, tandis que la demande pour notre travail de conseil spécialisé dans les affaires publiques continue d'augmenter".

----------

RTW Biotech Opportunities Ltd - Société d'investissement basée à New York et spécialisée dans le secteur des sciences de la vie - La valeur nette d'inventaire au 30 juin a augmenté de 34 % pour atteindre 1,68 USD, contre 1,25 USD l'année précédente. Le rendement total de la valeur liquidative de 9,3 % est supérieur à celui de l'indice de référence, le Russell 2000 Biotech, qui affiche un rendement de 5,3 %. En ce qui concerne l'avenir, Roderick Wong, associé gérant et directeur des investissements de RTW Investments LP, le gestionnaire de la société, déclare : "Le deuxième marché baissier le plus long et le plus profond du secteur des biotechnologies étant désormais derrière nous, c'est le moment idéal pour investir dans des opportunités très attrayantes au sein de nos portefeuilles privés, publics de base et autres publics. Nous envisageons le reste de l'année 2023 avec confiance, en cherchant à ajouter des sociétés publiques et privées à notre portefeuille d'actifs transformateurs à fort potentiel de croissance dans les secteurs de la biopharmacie et des technologies médicales. Nous sommes impatients d'informer nos actionnaires de nos progrès continus tout au long du reste de l'année".

----------

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.