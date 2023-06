Frontier Developments prévoit une baisse de son chiffre d'affaires et se concentre sur ses titres internes

(Alliance News) - Frontier Developments PLC a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les revenus de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mai soient inférieurs à ceux de l'année précédente, alors qu'il a déclaré qu'il se détournerait de l'édition par des tiers pour se concentrer sur les titres internes.

Le développeur et éditeur de jeux vidéo basé à Cambridge a déclaré qu'il s'attendait à une baisse de 8,8 % de son chiffre d'affaires à 104 millions d'euros, conformément à ses propres prévisions, contre 114 millions d'euros l'année précédente.

Dans le même temps, la société a déclaré qu'elle avait achevé l'examen de son label Foundry games pour l'édition par des tiers. Elle a expliqué qu'elle allait cesser toute activité liée à l'achat de nouveaux titres tiers et se recentrer sur les titres internes, "en raison de performances financières décevantes et d'une concurrence accrue entre les éditeurs tiers".

Le directeur général, Jonny Watts, a déclaré : "Notre objectif renouvelé est de sélectionner, de développer, de lancer et d'entretenir des jeux leaders dans leur genre, qui ravissent nos joueurs et génèrent de solides performances financières pour nos investisseurs. Je suis convaincu que nous allons renouer avec la croissance et la rentabilité grâce aux réalisations de notre équipe de classe mondiale, aux performances de notre portefeuille de jeux existant et à la livraison de nos futurs jeux passionnants."

À l'avenir, la société s'attend à bénéficier de deux nouvelles sorties de jeux "majeures", F1 Manager 2023 et son premier jeu de stratégie en temps réel, Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin.

Les actions de Frontier Developments étaient en baisse de 8,9% à 531,32 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

