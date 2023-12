Frontier Developments PLC est une société basée au Royaume-Uni qui développe et publie des jeux vidéo pour le secteur du divertissement interactif. La société utilise principalement sa technologie de développement de jeux COBRA pour créer des jeux de genre pour les ordinateurs personnels et les consoles de jeux vidéo. Outre l'auto-publication de jeux développés en interne, elle publie également des jeux développés par des studios partenaires soigneusement sélectionnés sous son label Frontier Foundry games. Les jeux de la société comprennent Jurassic World Evolution 2, Planet Zoo, Jurassic World Evolution, Planet Coaster, Elite Dangerous et d'autres. Les activités de la société sont basées au Royaume-Uni, avec des filiales au Canada et aux États-Unis. Sa gamme de jeux comprend Kinectimals, Zoo Tycoon, Lostwinds, Rollercoaster Tycoon 3, Disneyland Adventures, Lostwinds : Winter of The Melodias, Screamride, Tales From Deep Space et d'autres.

Secteur Logiciels