Frontier propose une indemnité de rupture de 250 millions de dollars pour l'acquisition de Spirit Airlines.

Frontier Group Holdings Inc a accepté de payer une indemnité de rupture de 250 millions de dollars afin de sécuriser son acquisition de Spirit Airlines Inc, ont déclaré les sociétés jeudi.

L'adoucissement des conditions intervient après que la société de conseil en procuration Institutional Shareholder Services Inc (ISS) ait exhorté les actionnaires de Spirit à voter contre l'accord avec Frontier, en partie parce que Spirit n'a pas réussi à négocier une indemnité de rupture au cas où les régulateurs antitrust américains rejetteraient leur accord.

L'annonce confirme une exclusivité de Reuters plus tôt dans la journée selon laquelle Frontier avait accepté de payer une indemnité de rupture à Spirit si l'accord échoue.

"Étant donné notre conviction que les régulateurs jugeront cette combinaison favorable à la concurrence, nous avons accepté d'instituer une indemnité de résiliation inversée", a déclaré William Franke, président du conseil d'administration de Frontier.

Le rapprochement potentiel de Frontier et Spirit Airlines, d'une valeur de 2,9 milliards de dollars, donnerait naissance à la cinquième compagnie aérienne américaine, et pourrait vraisemblablement renforcer la concurrence contre les transporteurs traditionnels.

JetBlue Airways Corp tente de faire échouer l'accord avec une offre hostile de 3,3 milliards de dollars pour Spirit, que cette dernière a rejetée, arguant que les régulateurs ne lui donneront pas le feu vert à moins que JetBlue ne fasse plus de concessions. (Reportage de Greg Roumeliotis et Anirban Sen à New York ; Reportage supplémentaire de Radhikaa Anilkumar ; Montage de Chris Reese et Sherry Jacob-Phillips)