La fusion de Frontier et Spirit fera l'objet d'un examen approfondi aux États-Unis - avocats

L'administration Biden a fait de l'injection de plus de concurrence dans les industries américaines une priorité clé.

Andre Barlow, avocat antitrust chez Doyle, Barlow & Mazard LLC, a déclaré que dans le "contexte antitrust", les compagnies aériennes auraient du mal à faire passer l'accord auprès de la division antitrust du ministère.

"Compte tenu de la position de l'administration contre les fusions, il sera difficile pour ces deux concurrents à petit budget de convaincre les autorités antitrust que leur fusion entraînera une baisse des prix", a-t-il déclaré.

Frontier et Spirit se sont engagés à éviter toute perte d'emploi et à créer 10 000 emplois directs d'ici 2026. Ils ont également promis que la fusion permettrait aux consommateurs de réaliser des économies annuelles d'un milliard de dollars.

"Le ministère de la Justice s'attachera à déterminer si les deux compagnies aériennes se chevauchent en ce qui concerne les paires de villes et si la combinaison de deux compagnies aériennes à bas prix entraînerait une hausse des prix pour les consommateurs", a déclaré M. Barlow.

Kenneth Quinn, associé chez Clyde & Co, a toutefois déclaré que le DoJ aurait "du mal à bloquer cette fusion".

"Vous avez deux transporteurs à très bas coûts avec une flotte commune sans beaucoup de chevauchement de paires de villes compétitives", a-t-il déclaré.

En septembre, le ministère de la justice a intenté une action en justice pour mettre fin au partenariat "Northeast Alliance" entre American Airlines et JetBlue Airways, en faisant valoir qu'il vise à éliminer "une concurrence importante entre une compagnie aérienne dominante et un concurrent disruptif unique".

Le ministère de la justice a refusé de commenter le projet de fusion. Un porte-parole de la Maison Blanche n'a pas commenté le projet de fusion Frontier Spirit, mais a déclaré que l'administration Biden "s'engage à protéger la concurrence dans un large éventail d'industries, dans l'intérêt des consommateurs".

En septembre, l'administration a déclaré qu'elle prévoyait d'attribuer 16 créneaux horaires pour des vols à l'aéroport international de Newark, dans le New Jersey, à un transporteur à bas prix qui reste à déterminer.

Ces créneaux appartenaient auparavant à United Airlines, puis ont été transférés à Southwest Airlines avant d'être cédés. United a plaidé pour qu'ils soient retirés afin de réduire la congestion.

Le mois dernier, le ministère des transports a publié une nouvelle règle visant à permettre aux régulateurs d'agir plus rapidement pour protéger les clients des compagnies aériennes contre les pratiques déloyales et trompeuses. Il prévoit des règles futures sur le remboursement des billets d'avion et la transparence des frais de bagages et autres frais des compagnies aériennes.

American et trois autres compagnies aériennes contrôlent plus de 80 % du marché aérien intérieur américain.

Tim Wu, un conseiller de la Maison Blanche https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/05/white-house-announces-additional-policy-staff sur la technologie et la politique de concurrence, a fait valoir en 2018 que la consolidation de https://www.nytimes.com/2018/05/01/opinion/sprint-t-mobile-merger.html a eu pour conséquence que les plus grandes compagnies aériennes américaines "ont trouvé des moyens de donner moins pour plus : moins de vols (avions plus bondés), des sièges plus petits, moins d'agents de bord, des frais de bagage et de changement plus élevés et une résistance obstinée à la baisse des tarifs."