Frontier Group Holdings, Inc. a annoncé la nomination de Nancy L. Lipson au conseil d'administration de la société. Mme Lipson a été vice-présidente exécutive et directrice juridique de Newmont Corporation, la plus grande société d'extraction d'or au monde et un important producteur de cuivre, d'argent, de plomb et de zinc, jusqu'en juin 2023. Au sein de Newmont, Mme Lipson était conseillère principale et secrétaire générale du comité de rémunération du conseil d'administration.

Elle a également acquis une grande expertise dans les domaines du développement durable, de la stratégie d'entreprise, de l'intégrité commerciale et de la conformité. Avant de rejoindre Newmont, Mme Lipson a occupé des fonctions juridiques au sein d'entreprises telles que USWest/Qwest et Sports Authority, et a exercé en tant qu'avocate spécialisée dans les litiges commerciaux dans un cabinet privé. Pendant six ans, Mme Lipson a siégé au conseil d'administration de la Colorado Legal Aid Foundation, ainsi qu'au conseil d'administration de Denver CASA (Court Appointment Special Advocates).

En 2018, elle a été nommée l'une des femmes les plus influentes du Colorado par la Chambre de commerce des femmes du Colorado. Mme Lipson est diplômée avec mention du Colorado College et a obtenu son diplôme de droit à l'université de Californie, à San Francisco.