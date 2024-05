Frontier Group Holdings, Inc. est une société holding. La compagnie opère par l'intermédiaire de sa filiale Frontier Airlines, Inc. qui est une compagnie aérienne à très bas prix. La compagnie propose des vols à travers les États-Unis et vers certaines destinations internationales proches sur le continent américain. Elle dispose d'une flotte d'environ 136 Airbus monocouloirs, dont huit A320ceos, 82 A320neos, 21 A321ceos et 25 A321neos. La société fournit principalement des services de transport aérien de passagers. Elle fournit des services de transport aérien de passagers principalement aux voyageurs de loisirs. Elle combine ses tarifs avec des services optionnels flexibles moyennant un coût supplémentaire. Ces options supplémentaires comprennent les bagages à main et les bagages enregistrés, la sélection des sièges à l'avance, les sièges haut de gamme à jambes allongées, l'embarquement prioritaire et les modifications et annulations de billets, ainsi que des options groupées combinant divers services optionnels. La compagnie dessert environ 90 aéroports aux États-Unis et des destinations internationales sur le continent américain.

Secteur Compagnies aériennes