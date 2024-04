Frontier IP Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui se concentre sur la commercialisation de la propriété intellectuelle. Les entreprises de son portefeuille participent au développement d'une gamme de technologies basées sur la propriété intellectuelle de pointe afin de répondre aux besoins et aux demandes du monde. Son portefeuille de propriété intellectuelle se répartit en six groupes, tels que l'intelligence artificielle et l'informatique avancée, les matériaux, la santé, l'alimentation et l'agronomie, l'énergie et l'eau. Les filiales à 100 % de la société comprennent Frontier IP Limited, dont l'activité principale est la commercialisation de la propriété intellectuelle, Frontier IP Management Limited, qui fournit des services de conseil en investissement et de commercialisation, et FIP Portugal, Unipessoal, Lda, qui se consacre à la commercialisation de la propriété intellectuelle.