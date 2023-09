Frontier IP Group PLC - société de commercialisation de la propriété intellectuelle basée à Londres - annonce que sa société de portefeuille, Pulsiv Ltd, a nommé Mark Gerhard au poste de président et Tim Moore au poste de chef de produit. Tous deux seront membres du conseil d'administration de Pulsiv.

Mark Gerhard est actuellement président de MarketWise, un fournisseur de services de recherche et d'investissement coté au Nasdaq, cofondateur et directeur général de PlayFusion, un développeur de logiciels d'intelligence artificielle et de jeux vidéo, et fondateur de la société d'investissement Cambridge Ventures.

Moore nous rejoint après avoir occupé le poste de directeur de la technologie chez SharkNinja, un groupe d'électronique grand public coté au Nasdaq.

Neil Crabb, PDG de Frontier, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Mark et Tim (à temps plein) au sein du conseil d'administration de Pulsiv. Pulsiv a maintenant développé un réseau de distribution mondial et a suscité un intérêt significatif de la part de l'industrie, y compris une collaboration avec Salom, un important fabricant de blocs d'alimentation. La longue et fructueuse expérience de Mark et Tim en matière de création d'entreprises et de produits s'avérera précieuse pour Pulsiv, qui entre à présent dans une phase passionnante de son parcours pour devenir une entreprise importante dans le domaine des technologies vertes".

Cours actuel de l'action : 43,80 pence, en hausse de 15 % lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 27

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

