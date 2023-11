Frontier IP Group plc est une société basée au Royaume-Uni, qui se concentre sur la commercialisation de la propriété intellectuelle (PI). Les sociétés de son portefeuille sont impliquées dans le développement d'une gamme de technologies basées sur une propriété intellectuelle de pointe afin de répondre aux besoins et aux demandes du monde. Les filiales en propriété exclusive de la société comprennent Frontier IP Limited, qui s'occupe principalement de la commercialisation de la PI ; Frontier IP Management Limited, qui s'occupe des services de conseil en investissement et de marketing, et FIP Portugal, Unipessoal, Lda. qui s'occupe de la commercialisation de la PI.