Frontier Lithium Inc. est une société canadienne émergente de minéraux et de sels de lithium. La société se concentre sur le développement de son projet PAK Lithium, détenu à 100 % et situé en Ontario. Le projet PAK Lithium couvre environ 26 774 hectares le long de 65 kilomètres (km) de l'avenue électrique de l'Ontario. La société a délimité deux gisements de lithium contenant du spodumène, tels que PAK et Spark, situés à environ 2,3 kilomètres l'un de l'autre. Elle possède également deux autres découvertes de gisements contenant du spodumène, comme la pegmatite Bolt, qui est située entre les gisements PAK et Spark, ainsi que la pegmatite Pennock, située à environ 30 km le long du projet. La société se concentre également sur la production d'hydroxyde de lithium et de sels de lithium de qualité batterie pour les marchés en croissance des véhicules électriques et du stockage d'énergie en Amérique du Nord.

Secteur Produits chimiques de base